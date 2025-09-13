Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

Varga BarnabásSamsunsporFTCgólkirálytörök

Varga Barnabás miatt lázban égett egy milliós török város, de mást vettek meg

Törökországban minden labdarúgószurkoló tisztában volt vele, hogy náluk pénteken 23.59-kor zárul az átigazolási piac, és a Samsunspor szurkolói nagyon izgultak. A helyi sajtó ugyanis azt lengette be, hogy az utolsó órákban egy gólerős támadó érezését jelentik be, aki nem más, mint Varga Barnabás, a magyar válogatott és a Ferencváros erőssége. A Samsunspor azonban végül a szenegáli Cherif Ndiayét vette meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 6:16
Varga Barnabás kétszer is bevette a portugálok kapuját (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Süper Ligben szereplő Samsunspor olyan lépéssel rukkolt elő, ami izgalomba hozza a szurkolóit az átigazolási időszak utolsó napján. A piros-fehérek elérkeztek Varga Barnabás magyar csatár leigazolásának végső szakaszába. A sztárjátékost várhatóan holnap jelentik be hivatalosan, miután befejeződtek a török részről Yüksel Yildirim klubelnök vezette tárgyalások” – írta még csütörtök este a helyi Samsunhaber, és feltételezhettük, hogy van alapja az értesülésnek. A cikk címe az volt, hogy a „Bombát robbant a Samsunspor, Varga Barnabás érkezik!” A szerző kiemelte, hogy Törökországban az átigazolási piac pénteken 23.59-kor zárul, vagyis tovább nem lehet halogatni a dolgot. 

A helyi média biztosra vette, hogy a Samsunspor pénteken bejelenti Varga Barnabás leigazolását
A helyi média biztosra vette, hogy a Samsunspor pénteken bejelenti Varga Barnabás leigazolását (Forrás: Samsunhaaber)

Varga Barnabás nagy dicséretet kapott a törököktől

Az írás be is mutatta Varga Barnabást, mégpedig azzal, hogy káprázatosak a statisztika mutatói, a 2024/25-ös magyar bajnokságban 29 meccsen 26 gólt szerzett, ezzel gólkirály lett, de a nemzetközi porondon és a magyar válogatottban is kiemelkedően teljesít. „Amennyiben Varga Barnabás átigazolása hivatalossá válik, jelentősen megnő a Samsunspor támadósorának hatékonysága” – szögezte le a Samsunhaber. 

A Samsunspor amúgy nem gyenge csapat, a 2024/25-ös bajnokságban a harmadik helyen végett a Galatasaray és a Fenerbahce mögött, a nemzetközi porondon a Konferencialigában érdekelt. Varga a világbajnoki selejtezők első két meccsén három gólt szerzett, egyet Dublinban Írország, kettőt itthon Portugália ellen, ami fokozhatta az izgalmakat az 1,4 milliós lakosságú Samsun városában, a Fekete-tenger partján.

A szenegáli Cherif Ndiaye érkezik a Samsunspor csapatához

A Samsunhaber pénteken 16 óra után mégis arról írt, hogy a Samsunspor csapatához a 29 éves, Varga Barnabásnál egy évvel fiatalabb szenegáli Cherif Ndiaye érkezik, és ez már egészen biztos: négyéves szerződést írt alá.

Az ötszörös szenegáli válogatott támadó 2023 óra a belgrádi Crvena zvezda játékosa volt, és 60 meccsen 30 gólt szerzett, ez is remek mutató. Arról is érkezett hír, hogy a Samsunspor szombati meccsét az Antalyaspor ellen már a csapat stadionban tekinti meg Yüksel Yildirim klubelnök társaságában.

Úgy tűnik tehát, hogy a samsuniak hiába égtek lázban Varga miatt, végül ő a Fradinál maradt, és helyette egy szenegáli támadó igazolásával kell „beérniük".

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu