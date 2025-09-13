Varga Barnabás miatt lázban égett egy milliós török város, de mást vettek meg

„A Süper Ligben szereplő Samsunspor olyan lépéssel rukkolt elő, ami izgalomba hozza a szurkolóit az átigazolási időszak utolsó napján. A piros-fehérek elérkeztek Varga Barnabás magyar csatár leigazolásának végső szakaszába. A sztárjátékost várhatóan holnap jelentik be hivatalosan, miután befejeződtek a török részről Yüksel Yildirim klubelnök vezette tárgyalások” – írta még csütörtök este a helyi Samsunhaber, és feltételezhettük, hogy van alapja az értesülésnek. A cikk címe az volt, hogy a „Bombát robbant a Samsunspor, Varga Barnabás érkezik!” A szerző kiemelte, hogy Törökországban az átigazolási piac pénteken 23.59-kor zárul, vagyis tovább nem lehet halogatni a dolgot.

A helyi média biztosra vette, hogy a Samsunspor pénteken bejelenti Varga Barnabás leigazolását (Forrás: Samsunhaaber)

Varga Barnabás nagy dicséretet kapott a törököktől

Az írás be is mutatta Varga Barnabást, mégpedig azzal, hogy káprázatosak a statisztika mutatói, a 2024/25-ös magyar bajnokságban 29 meccsen 26 gólt szerzett, ezzel gólkirály lett, de a nemzetközi porondon és a magyar válogatottban is kiemelkedően teljesít. „Amennyiben Varga Barnabás átigazolása hivatalossá válik, jelentősen megnő a Samsunspor támadósorának hatékonysága” – szögezte le a Samsunhaber.

A Samsunspor amúgy nem gyenge csapat, a 2024/25-ös bajnokságban a harmadik helyen végett a Galatasaray és a Fenerbahce mögött, a nemzetközi porondon a Konferencialigában érdekelt. Varga a világbajnoki selejtezők első két meccsén három gólt szerzett, egyet Dublinban Írország, kettőt itthon Portugália ellen, ami fokozhatta az izgalmakat az 1,4 milliós lakosságú Samsun városában, a Fekete-tenger partján.

A szenegáli Cherif Ndiaye érkezik a Samsunspor csapatához

A Samsunhaber pénteken 16 óra után mégis arról írt, hogy a Samsunspor csapatához a 29 éves, Varga Barnabásnál egy évvel fiatalabb szenegáli Cherif Ndiaye érkezik, és ez már egészen biztos: négyéves szerződést írt alá.

✈️ Ailemize hoş geldin Cherif Ndiaye!



4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız! 🔴⚪️#Samsunspor #CherifNdiaye pic.twitter.com/Y1h4KKeH8x — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 12, 2025

Az ötszörös szenegáli válogatott támadó 2023 óra a belgrádi Crvena zvezda játékosa volt, és 60 meccsen 30 gólt szerzett, ez is remek mutató. Arról is érkezett hír, hogy a Samsunspor szombati meccsét az Antalyaspor ellen már a csapat stadionban tekinti meg Yüksel Yildirim klubelnök társaságában.