Szoboszlai elől Grealish hogyan kaparintotta meg ezt a díjat? Itt a válasz! + videó

A mezőnyben három forduló után egyedüliként százszázalékos Liverpool augusztus 31-én Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljával nyert 1-0-ra az Arsenal ellen. A 3. fordulóban játszott meccsen a 82. percben mintegy 28 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, a labda mögé Szoboszlai állt, aki védhetetlenül tekert a kapu jobb oldalába (1-0). Erről a találatról azóta is ódákat zengenek, és ma kiderült, hogy a Premier League-ben ez lett a hónap gólja.

Szoboszlai Dominik remekel a Liverpool csapatában (Fotó: NurPhoto)

Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki győzni tudott a hónap legjobbja címekért kiírt szavazások valamelyikén a Premier League-ben.

Dominik Szoboszlai’s stunning strike is Guinness Goal of the Month for August ☄️ pic.twitter.com/aXgTBW9i2M — Premier League (@premierleague) September 12, 2025

Szoboszlai Dominik egy másik elismerést is kiérdemelhetett volna

Szoboszlai a hónap legjobb játkosának járó elismerésért is versenyben volt, bekerült a nyolc jelölt közé, a győztes kilétére pedig a szurkolók és a felkért szakértők szavazatai alapján derült fény. A jelöltek a következők voltak: Riccardo Calafiori (Arsenal), Hugo Ekitike (Liverpool), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Bournemouth) és Szoboszlai Dominik (Liverpool).

Haaland három gólt is szerzett, ezzel vezeti is a góllövőlistát, de a Manchester City a három meccséből kettőt elveszített. Joao Pedro két gólt és két gólpasszt jegyzett, Hugo Ekitike és Antoine Semenyo egyaránt két gólt és egy gólpasszt. Szoboszlainak nem volt másik gólja és gólpassza sem, de a Premier League közleménye megemlíti a Newcastle United elleni (3-2) zseniális megmozdulását, amikor átlépte a labdát, és a 16 éves Rio Ngumoha ezt követően talált be 2-2 után.

Az Arsenal elleni találatát pedig a Premier League történetének egyik legszebb szabadrúgásgóljaként említi. Emellett kiemelik, hogy Szoboszlainak az első három fordulóban hét szerelése volt, ennél csak ketten jegyeznek többet az egész PL-ben.

Itt Jack Grealish vitte el a pálmát

Jack Grealish védekezésben ennyire közel sem jeleskedett, és ő egyetlen gólt sem szerzett. Ám adott négy gólpasszt, kettőt a Brighton, kettőt a Wolverhampton ellen, csapata, az Everton pedig hat pontjával a tabella ötödik helyén áll. A Manchester City együtteséből kölcsönbe érkezett játékos így lett augusztus legjobbja a Premier League-ben.