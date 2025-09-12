Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Szoboszlai DominikLiverpoolHugo EkitikeErling HaalandJack Grealish

Szoboszlai elől Grealish hogyan kaparintotta meg ezt a díjat? Itt a válasz! + videó

Amint arról beszámoltunk, a Premier League ma kihirdette, hogy az angol élvonalban augusztusban ki lett a hónap játékosa és ki szerezte a hónap gólját. A szurkolók és a szakértők szavazatai alapján utóbbi versenyben Szoboszlai Dominik lett a befutó, a Liverpool Arsenal elleni győztes találatát (1-0) jelentő szabadrúgásgóljával. Szoboszlai a hónap játékosa címért is versenyben volt, itt azonban Jack Grealish vitte el a pálmát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 17:34
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni csodagólját ünnepli (Fotó: NurPhoto)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mezőnyben három forduló után egyedüliként százszázalékos Liverpool augusztus 31-én Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljával nyert 1-0-ra az Arsenal ellen. A 3. fordulóban játszott meccsen a 82. percben mintegy 28 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, a labda mögé Szoboszlai állt, aki védhetetlenül tekert a kapu jobb oldalába (1-0). Erről a találatról azóta is ódákat zengenek, és ma kiderült, hogy a Premier League-ben ez lett a hónap gólja.

Szoboszlai Dominik remekel a Liverpool csapatában
Szoboszlai Dominik remekel a Liverpool csapatában (Fotó: NurPhoto)

Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki győzni tudott a hónap legjobbja címekért kiírt szavazások valamelyikén a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik egy másik elismerést is kiérdemelhetett volna

Szoboszlai a hónap legjobb játkosának járó elismerésért is versenyben volt, bekerült a nyolc jelölt közé, a győztes kilétére pedig a szurkolók és a felkért szakértők szavazatai alapján derült fény. A jelöltek a következők voltak: Riccardo Calafiori (Arsenal), Hugo Ekitike (Liverpool), Jack Grealish (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace), Erling Haaland (Manchester City), Joao Pedro (Chelsea), Antoine Semenyo (Bournemouth) és Szoboszlai Dominik (Liverpool).

Haaland három gólt is szerzett, ezzel vezeti is a góllövőlistát, de a Manchester City a három meccséből kettőt elveszített. Joao Pedro két gólt és két gólpasszt jegyzett, Hugo Ekitike és Antoine Semenyo egyaránt két gólt és egy gólpasszt. Szoboszlainak nem volt másik gólja és gólpassza sem, de a Premier League közleménye megemlíti a Newcastle United elleni (3-2) zseniális megmozdulását, amikor átlépte a labdát, és a 16 éves Rio Ngumoha ezt követően talált be 2-2 után. 

Az Arsenal elleni találatát pedig a Premier League történetének egyik legszebb szabadrúgásgóljaként említi. Emellett kiemelik, hogy Szoboszlainak az első három fordulóban hét szerelése volt, ennél csak ketten jegyeznek többet az egész PL-ben.

Itt Jack Grealish vitte el a pálmát

Jack Grealish védekezésben ennyire közel sem jeleskedett, és ő egyetlen gólt sem szerzett. Ám adott négy gólpasszt, kettőt a Brighton, kettőt a Wolverhampton ellen, csapata, az Everton pedig hat pontjával a tabella ötödik helyén áll. A Manchester City együtteséből kölcsönbe érkezett játékos így lett augusztus legjobbja a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik gólja az összeállítás végén látható:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu