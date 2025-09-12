Kerkeznek távoznia kellett? Meglepő dolgot árultak el a Liverpoolba igazolásáról

Tiago Pinto leszögezte, egyik távozóról, így Kerkez Milosról sem tud rosszat mondani. A magyar válogatott játékos liverpooli szerződése egybeesett a Bournemouth érdekével.

Kerkez Milos itt még ellenfélként csapott össze Mohamed Szalahhal (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Kizárólag annyit tudok mondani a távozó játékosainkról – például Kerkez Milosról –, hogy fantasztikusak voltak. Mindannyian tisztelik a klubot, és bár tovább akartak lépni követni az álmaikat, mindig tiszteletben tartották a klub politikáját, erre nagyon büszke vagyok.

Kerkez Milos liverpooli eladása

A 40 esztendős portugál szakember arról is szót ejtett, mi játszott szerepet Kerkez eladásában.

– Akadtak bizonyos korlátaink a pénzügyi előírások kapcsán, amelyek arra késztettek minket, hogy eladjunk játékosokat, s ezáltal tudjunk majd befektetni a jövőben. Amióta Bill Foley megvette a klubot, több mint 350 millió fontot fektettünk be futballistákba, előbb-utóbb eljött az ideje annak, hogy el kell adnunk őket. Amikor ezek a nagy klubok kopogtatnak az ajtódon, nehéz a játékosok útjába állni.

Kerkez két évadot töltött a Bournemouthnál, amelynek színeiben összesen 74 tétmérkőzésen szerepelt, a második éve után a játékosok szakszervezete beválasztotta az idény álomcsapatába. A Liverpool 47 millió eurót fizetett a 25-szörös válogatott balhátvédért, aki ezzel minden idők második legdrágább magyar futballistája lett Szoboszlai Dominik után.