Ez elképesztő: a világ vezető sportlapja a magyar-Liverpoolról és Szoboszlairól ír

Szinte hihetetlen, hogy a világ vezető internetes sportlapja, a The Athletic arról írt, hogyan vált részben magyar csapattá a Premier League bajnoka, az FC Liverpool. Mi is elolvastuk ezt az írást, s most önökkel is megosztjuk. Egy biztos: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új, korábban soha nem látott szintre emelte a Liverpoolt.

2025. 09. 11. 19:59
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Magyarország–Portugália vb-selejtező után (Fotó: Mirkó István)
Szoboszlai Dominik. Ezekért az időkért imádkoztunk. Ezt a mondatot nem a The Athletic újságírója találta ki, hanem a Puskás Arénában szurkoló magyar drukkerek mondták el az újság munkatársának a magyar labdarúgó-válogatott Portugália ellen vívott vb-selejtezőjén. Mert a világ vezető sportlapja és online sportportálja is ott volt ezen a mérkőzésen, amelyen ugyan sem Szoboszlai, sem Kerkez Milos nem villogott (sőt, a harmadik portugál gólt ők hozták össze), de az amerikai sportlapot most nem is ez érdekelte.

Szoboszlai Dominik
Most nem Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik került az érdeklődés középpontjába a világ vezető sportlapjánál
Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik (és Kerkez Milos) új szintre emelte a magyar focit

A cikk bevezetőjében az újságíró nagy csodálkozással szemléli a rendkívül lelkes magyar drukkereket. Természetesen leírják, mennyire félelmet keltők a fekete egyenpólóba öltözött, amúgy senkinek sem ártó magyar szurkolók, s mennyivel békésebbek azok, akik piros mezben vannak. 

Abban azonban közös mindkét tábor, hogy egyre inkább a Liverpool szurkolóivá válnak. 

A lap kiemeli: Szoboszlai kapta a legnagyobb ovációt, amikor a kezdőcsapatot bemondták, és a nézőtéren rengeteg olyan szurkoló ült, aki „Szoboszlai” feliratú mezbe öltözött. Magyarország kiemelkedő focitehetségéről van szó, akinek esélye van olyan magasságokba eljutni, ahol eddig csak Puskás Ferenc járt.

A The Athletic szerint a Liverpool Kis-Magyarországgá vált. Ezt a véleményt osztják azok a szurkolók is, akiket a sportlap a Puskás Arénában megkérdezett. Tóth Máté szerint: „Még mindig meg kell csípni magunkat, hogy elhiggyük, ez mind valóság” – mondta Tóth az Athleticnek. 

Azt mondják, az elsőt sosem felejted el, és ez teljesen igaz, mert Szoboszlai 2023-as szerződtetése óriási meglepetés volt.

Most pedig itt van Kerkez és Pécsi Ármin is, aki szintén nagy tehetség, így büszke időszak ez nekünk, magyar Vörösöknek. Régen imádkoztunk ilyen időkért.” A válogatott szurkolói abban bíznak, hogy a Premier League klubjai további magyar játékosokat igazolnak, és ez egy új korszak kezdetét jelenti. Azaz Szoboszlai nyithatja meg az utat mások előtt is a világ legerősebb bajnokságába. Kiemelik, hogy a magyar futball múltja dicsőséges – az 1950-es, 1960-as években öt magyar játékos is a Real Madridban vagy a Barcelonában szerepelt, és a válogatott vb-döntőt játszott 1954-ben –, de az angol futball meghódítása sosem sikerült. Azért akadtak kivételek: Gera Zoltán a West Bromwich Albionnál közönségkedvenc volt, sőt Európa-liga-döntőt is játszott a Fulhammel. Priskin Tamás szerepelt a Watfordban, de legtöbb mezőnyjátékos érkezett, majd nyom nélkül távozott. 

Az első magyar Premier League-játékos Kozma István volt,

akit 1992-ben a Liverpool akkori menedzsere, Graeme Souness szerződtetett. Pályafutása azonban nem alakult jól: kevés meccset játszott, így nem kapott munkavállalási engedélyt, és két szezon után hazatért. Nagy remények fűződtek Németh Krisztiánhoz is 2007-ben, de sérülések akadályozták az áttörést. Pedig őt is a Liverpool nézte ki magának.

Az amerikai lap szerint a szurkolók követni akarják a jelenkor legnagyobb magyar sztárját. A Szoboszlai-frizura divat lett a fiatalok között, a játékos jóképűsége pedig minden reklámszakember álma. 

Az amerikai sportlap szerint Szoboszlai esetében az az igazán különleges, hogy édesapja, Szoboszlai Zsolt edzette. Az apa alapította meg a Főnix Gold Akadémiát. „A vezetői készség mindig is része volt a személyiségének – mondta a játékos édesapja. – Szigorú voltam vele, de ő erős egyéniség, és ezért lett olyan ember, amilyen. Így nőtt fel: mindig volt rajta valamilyen nyomás, de ez pozitívan hatott rá.”

Szoboszlai jelenlegi helyzete megkérdőjelezhetetlen a Liverpoolban: 2023-ban rekordot jelentő összegért igazolt Liverpoolba, bajnoki címig jutott, és azóta vezéregyéniséggé vált. Arne Slot edző és csapattársai is nagyra értékelik, hiszen keményen fut, sokoldalú, és idén már jobbhátvédként is helytállt. A nyáron édesapa lett, 22 éves kora óta a magyar válogatott kapitánya, és mostanra Anfielden is vezérként tekintenek rá. Az Arsenal elleni gólja előtt egy héttel az ő trükkös mozdulata készítette elő a Newcastle elleni győztes találatot.

Ezzel együtt Magyarországon az elvárások is óriásiak, így a kritikák sem maradnak el. Ahogy egy néző fogalmazott: „Magyarországon csak fekete vagy fehér van, nálunk csak esküvő vagy temetés létezik.” Ez látszott Szoboszlai meccs utáni megnyilvánulásán is. A portugálok elleni vereséget követően csalódottan állt a pályán. Szoboszlainak magasak az elvárásai, és mindenáron ott akar lenni a 2026-os vb-n.

 

