Ez elképesztő: a világ vezető sportlapja a magyar-Liverpoolról és Szoboszlairól ír

Szoboszlai Dominik. Ezekért az időkért imádkoztunk. Ezt a mondatot nem a The Athletic újságírója találta ki, hanem a Puskás Arénában szurkoló magyar drukkerek mondták el az újság munkatársának a magyar labdarúgó-válogatott Portugália ellen vívott vb-selejtezőjén. Mert a világ vezető sportlapja és online sportportálja is ott volt ezen a mérkőzésen, amelyen ugyan sem Szoboszlai, sem Kerkez Milos nem villogott (sőt, a harmadik portugál gólt ők hozták össze), de az amerikai sportlapot most nem is ez érdekelte.

Most nem Cristiano Ronaldo, hanem Szoboszlai Dominik került az érdeklődés középpontjába a világ vezető sportlapjánál

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik (és Kerkez Milos) új szintre emelte a magyar focit

A cikk bevezetőjében az újságíró nagy csodálkozással szemléli a rendkívül lelkes magyar drukkereket. Természetesen leírják, mennyire félelmet keltők a fekete egyenpólóba öltözött, amúgy senkinek sem ártó magyar szurkolók, s mennyivel békésebbek azok, akik piros mezben vannak.

Abban azonban közös mindkét tábor, hogy egyre inkább a Liverpool szurkolóivá válnak.

A lap kiemeli: Szoboszlai kapta a legnagyobb ovációt, amikor a kezdőcsapatot bemondták, és a nézőtéren rengeteg olyan szurkoló ült, aki „Szoboszlai” feliratú mezbe öltözött. Magyarország kiemelkedő focitehetségéről van szó, akinek esélye van olyan magasságokba eljutni, ahol eddig csak Puskás Ferenc járt.

A The Athletic szerint a Liverpool Kis-Magyarországgá vált. Ezt a véleményt osztják azok a szurkolók is, akiket a sportlap a Puskás Arénában megkérdezett. Tóth Máté szerint: „Még mindig meg kell csípni magunkat, hogy elhiggyük, ez mind valóság” – mondta Tóth az Athleticnek.

Azt mondják, az elsőt sosem felejted el, és ez teljesen igaz, mert Szoboszlai 2023-as szerződtetése óriási meglepetés volt.

Most pedig itt van Kerkez és Pécsi Ármin is, aki szintén nagy tehetség, így büszke időszak ez nekünk, magyar Vörösöknek. Régen imádkoztunk ilyen időkért.” A válogatott szurkolói abban bíznak, hogy a Premier League klubjai további magyar játékosokat igazolnak, és ez egy új korszak kezdetét jelenti. Azaz Szoboszlai nyithatja meg az utat mások előtt is a világ legerősebb bajnokságába. Kiemelik, hogy a magyar futball múltja dicsőséges – az 1950-es, 1960-as években öt magyar játékos is a Real Madridban vagy a Barcelonában szerepelt, és a válogatott vb-döntőt játszott 1954-ben –, de az angol futball meghódítása sosem sikerült. Azért akadtak kivételek: Gera Zoltán a West Bromwich Albionnál közönségkedvenc volt, sőt Európa-liga-döntőt is játszott a Fulhammel. Priskin Tamás szerepelt a Watfordban, de legtöbb mezőnyjátékos érkezett, majd nyom nélkül távozott.

Az első magyar Premier League-játékos Kozma István volt,

akit 1992-ben a Liverpool akkori menedzsere, Graeme Souness szerződtetett. Pályafutása azonban nem alakult jól: kevés meccset játszott, így nem kapott munkavállalási engedélyt, és két szezon után hazatért. Nagy remények fűződtek Németh Krisztiánhoz is 2007-ben, de sérülések akadályozták az áttörést. Pedig őt is a Liverpool nézte ki magának.