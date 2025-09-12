Arne SlotLiverpoolBurnley

Hiába vár erre mindenki Liverpoolban, Slot alaposan leforrázta a szurkolókat + videó

A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a vasárnapi, Burnley elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot szót ejtett az átigazolási időszak utolsó napjának történéseiről, valamint a sérültekről, Szoboszlai Dominik viszont nem került szóba, pedig könnyen lehet, hogy ismét jobbhátvédet játszik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 11:10
A Liverpool vezetőedzője sajnálja, hogy lemaradt a klub Marc Guéhi leigazolásáról Fotó: Andy Buchanan Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot először az átigazolási időszak utolsó napjáról beszélt, amelyen a Liverpool megszerezte Alexander Isakot a Newcastle-től, ám lemaradt Marc Guéhi szerződtetéséről.

Arne Slot tovább nyújtaná a Liverpool győzelmi sorozatát
Arne Slot tovább nyújtaná a Liverpool győzelmi sorozatát (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

Arne Slot nem sietteti Isak beépítését

– Nagy elégedettséggel tölt el, hogy Alex itt lehet velünk. Mindenki nagyon keményen dolgozott az üzlet létrejöttén. A megfelelő nyári alapozás elmaradt az ő esetében, így most fel kell építenünk. Ez kihívás lesz, de nem két hétre, hanem hat évre igazoltuk le, és ezt észben kell tartanunk. Ami a kritikákat illeti, ez a futball velejárója. Néha az emberek ünnepelnek, máskor pedig kritizálnak. Immár a mi játékosunk, és ennek nagyon örülünk.

– Badarság lenne tagadni, hogy közel álltunk Guéhi leigazolásához, végül nem jött össze, de ez megtörténhet a futballban. Nyilván szerettük volna megszerezni, de nem sokkal a zárás előtt az Arsenallal játszottunk, az itt lévők pedig remek teljesítményt nyújtottak, és nem az a helyzet, hogy hirtelen elfogytak az opcióink. Sajnálatos a játékos és a mi szempontunkból is, hogy így alakultak a dolgok, de jó helyen van a Crystal Palace-nál is. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok a jövőben.

Újabb sérült a Liverpoolban

A holland szakember megerősítette, hogy van egy új sérültje a csapatnak.

– Curtis Jones megsérült az előző meccsen, így ő nem lesz bevethető a Burnley ellen, de a többiek probléma nélkül tértek vissza a válogatottól, pedig ez nem volt mindig így.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz?

Jeremie Frimpong állapotáról nem beszélt Slot, s mivel a holland játéka egyáltalán nem biztos a hétvégén, könnyen lehet, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lesz.

A Liverpool vasárnap 15 órától mérkőzik meg a Burnleyvel a Turf Moorban, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu