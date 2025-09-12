Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Szoboszlai DominikLiverpoolPremier Leaguegól

Szoboszlai előtt ma az egész Premier League leborult, hatalmas elismerést kapott! + videó

Szoboszlai Dominik már csütörtökön bezsebelt egy elismerést, a Liverpool szurkolóinak szavazatai alapján az Arsenal csapatának augusztus 31-én lőtt szabadrúgásgólja lett a hónap legszebb találata a Premier League-ben. Ma viszont kiderült, hogy ezt nemcsak a Liverpool szurkolói gondolják így, hanem a Premier League is!

2025. 09. 12. 14:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegnapi hír volt, hogy a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának. A drukkerek a klub honlapján szavazhattak az együttes találatairól, és a magyar válogatott csapatkapitányának az Ágyúsok ellen (1-0) augusztus 31-én szerzett szabadrúgásgólja elsöprő többséggel, a voksok 70 százalékát begyűjtve diadalmaskodott. Az Arsenal elleni meccsen jobbhátvédet játszó Szoboszlait korábban a harmadik forduló legjobb játékosának is megválasztották, valamint a hónap futballistájának is jelölték.

Szoboszlai Dominik ünnepelhet
Szoboszlai Dominik ünnepelhet (Fotó: NurPhoto)

Szoboszlai Dominik gólja mindent visz!

Ma délután a Premier League X-oldalán pedig az jelent meg, hogy Szoboszlai találata volt a legszebb augusztusban, ez hatalmas elismerés!

„Egy zseniális szabadrúgás, Szoboszlai lenyűgöző találata lett a hónap Guinness-gólja augusztusban” – áll az oldalon.

Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki győzni tudott a hónap legjobbja címekért kiírt szavazások valamelyikén a Premier League-ben.

 

A címvédő Liverpool három meccs után hibátlan teljesítménnyel vezeti a Premier League-et, vasárnap pedig a Burnley otthonában lép pályára.

A hónap edzője Arne Slot lett, a Liverpool ezt a díjat is elhozta.

A hónap játékosa: Jack Grealish (Everton).

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu