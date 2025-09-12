Szoboszlai előtt ma az egész Premier League leborult, hatalmas elismerést kapott! + videó

Tegnapi hír volt, hogy a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találatát választották augusztus hónap legszebb góljának. A drukkerek a klub honlapján szavazhattak az együttes találatairól, és a magyar válogatott csapatkapitányának az Ágyúsok ellen (1-0) augusztus 31-én szerzett szabadrúgásgólja elsöprő többséggel, a voksok 70 százalékát begyűjtve diadalmaskodott. Az Arsenal elleni meccsen jobbhátvédet játszó Szoboszlait korábban a harmadik forduló legjobb játékosának is megválasztották, valamint a hónap futballistájának is jelölték.

Szoboszlai Dominik ünnepelhet (Fotó: NurPhoto)

Szoboszlai Dominik gólja mindent visz!

Ma délután a Premier League X-oldalán pedig az jelent meg, hogy Szoboszlai találata volt a legszebb augusztusban, ez hatalmas elismerés!

„Egy zseniális szabadrúgás, Szoboszlai lenyűgöző találata lett a hónap Guinness-gólja augusztusban” – áll az oldalon.

Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki győzni tudott a hónap legjobbja címekért kiírt szavazások valamelyikén a Premier League-ben.