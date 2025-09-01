Rendkívüli

LiverpoolAlexander IsakNewcastla UnitedCrystal PalaceMarc Guéhiátigazolás

Szoboszlaiék helyében kikérnénk: valóban Isak lenne a Liverpool legértékesebb játékosa?

A Liverpool hétfő hajnalban egy 150 millió eurós ajánlatot tett Alexander Isakért. A Newcastle United végül ezt az összeget már elégnek gondolta a mai futball egyik legjobb befejezőjéért, főleg annak fényében, hogy a klub a napokban meg is találta Isak utódját. A Liverpool viszont itt nem áll le, az este nyolc órakor záródó átigazolási ablakban további egy érkezőt szinte biztosra lehet venni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:35
Alexander Isak klubváltása ma már hivatalos lehet
Alexander Isak klubváltása ma már hivatalos lehet Fotó: AFP/Andy Buchanan
A Liverpool szurkolói és a brit sajtó továbbra is ódákat zeng Szoboszlai Dominikról, aki vasárnap este egy bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt, ezzel pedig a címvédő 1-0-ra legyőzte az Arsenalt. Mindeközben azonban a Liverpool vezetősége nem lassít. Az átigazolási ablak ma, azaz hétfőn este nyolc órakor zár be az európai topligákban, ez alól a Premier League sem kivétel. Az éjszaka folyamán egy üzletet már megkötött a Liverpool, ráadásul brit átigazolási rekordösszegért, de a sor aligha ér itt véget.

A Liverpool egyetlen gólja vasárnap, Szoboszlai Dominik varázslata
A Liverpool egyetlen gólja vasárnap, Szoboszlai Dominik varázslata  Fotó: Europress/AFP/Darren Staples

Lezárult a saga, Alexander Isak a Liverpool játékosa lesz

Már magyar idő szerint hétfő éjjel 1 óra lehetett, amikor a brit sajtónál robbant a bomba. A The Athletic és Fabrizio Romano átigazolási szakértő egyszerre jelentette be, hogy a Newcastle United beadta a derekát a Liverpoolnak. 

A Szarkák elfogadták a Vörösök ajánlatát, ami a hírek szerint 150 millió euró – ez pedig új brit átigazolási rekord, ennyit még egy Premier League-klub sem fizetett egy játékosért. Hetente 300 ezer fontot kereshet, amivel a Capology adatai szerint a harmadik legmagasabb fizetést kapja. 

De a többi topligában sem gyakori ez a fajta költekezés egy játékosért, sőt. Idáig csak Neymar Barcelonából PSG-be igazolása (222 millió euró) és Kylian Mbappé Monacóból PSG-be érkezése (180 millió euró) volt az Isak-transzfernél drágább.

Alexander Isak rövidesen hivatalosan is a Liverpool játékosa lesz
Alexander Isak rövidesen hivatalosan is a Liverpool játékosa lesz   Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A 25 éves svéd leigazolása azonban nem volt egyszerű menet a Liverpoolnak. Isak már a nyár elején jelezte a Newcastle vezetőségének, hogy távozni szeretne, miután a korábban beígért szerződéshosszabbítás elmaradt, így úgy érezte, a klub nem veszi őt elég komolyan. Az adok-kapok pedig ezután kezdődött. Isak nem edzett a csapattal, a szingapúri felkészülést is kihagyta. A helyzet augusztusra sem oldódott meg, a támadó nyílt levelet is megfogalmazott, hogy távozni akar. Noha Isak jelezte, hogy ő a Liverpoolba igazolna – a Newcastle vezetősége hiába egyeztetett vele többször is, a folytatás nem volt opció –, addig viszont nem mehetett, ameddig csapata nem pótolja őt. Végül a Newcastle-nek hosszas kálvária után a napokban sikerült Nick Woltemadét, a Stuttgart fiatalját 75 millió euróért leigazolnia. 

Isak három éve focizik a Premier League-ben, az előző idénye volt ezek közül messze a legjobb, 34 bajnokin 23 gólt szerzett. Az átigazolási ablak hétfőn este nyolc órakor zár, addig Isak átesik az orvosi vizsgálatokon, és minden bizonnyal a hivatalos bejelentés is meglesz.

A védelmet is megerősítené a Liverpool

Noha a nyáron már a Parma 19 éves nagy tehetsége, az olasz Giovanni Leoni érkezett már a Liverpool hátsó sorába, minden bizonnyal ez az igazolás a jövőnek szól, nem a jelennek. A Vörösök ezért a csapatkapitány Virgil van Dijk és a francia Ibrahima Konaté mellé egy biztos cserét szeretnének, aki a heti két meccses őrület közepette kezdene is tudna. Erre a problémára nyújthat megoldást Marc Guéhi, a Crystal Palace angol válogatott védje. A 25 éves játékos szerződése jövő nyáron lejár, így a klub most tudná utoljára értékesíteni. 

Guéhi vasárnap este a Palace csapatkapitányaként nem hogy győzelemre vezette csapatát az Aston Villa otthonában, hanem gólt is szerzett. Ugyanakkor a lefújás után nem ment ki a szurkolókhoz, ami mindenképpen sokatmondó jelenetsor volt.

A hétvégén a brit sajtó azt írta, a Liverpool második ajánlata landolt a Crystal Palace-nál. A Sasok bónuszokkal együtt 45 millió eurót kérnek Guéhiért, a Liverpool korábban egy 40 milliós ajánlatot tett le az asztalra. Nagyon közel a megállapodás, a játékos is szívesen jönne a Mersey partjára, a felek már augusztus elején megállapodtak a személyes feltételekről.

„Dél-Londonból származom, itt nőttem fel, és már fiatalon én voltam a klub kapitánya – nyilatkozta Guéhi a Villa legyőzése után. – Mindig támogattak engem és a családomat. Igazán öröm számomra, hogy ebben a futballklubban játszhatok. Nem szeretem túlzottan a rivaldafényt. Állandóan kamerák vannak az arcomban, és folyton rólam beszélnek.”

A Liverpool eddigi nyári igazolásai:

  • Florian Wirtz: 125 millió euró
  • Hugó Ekitiké: 95 millió euró
  • Kerkez Milos: 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong: 40 millió euró
  • Giovanni Leoni: 31 millió euró
  • Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
  • Freddie Woodman ingyen

De azért távozók is lesznek az utolsó napon

A sok érkező mellett viszont vannak olyan Liverpool-játékosok, akik minden bizonnyal többször már nem veszik fel szeretett csapatuk mezét. A védelemből az a Joe Gomez távozhat az AC Milanba, akinek idáig egyetlen profi csapata a Liverpool volt. A 15-szörös angol válogatott védő 2015-ben érkezett az együtteshez, azonban súlyos sérülései miatt epizódszereplő volt inkább – ugyanakkor az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert meccsen remekül szállt bel a padról. Guéhi érkezésével Gomez távozására is megnőne az esély. A középpályáról pedig Harve Elliott távozhat, akit az RB Leipzig vinné. Jürgen Kloppék vele pótolnák Szoboszlai Dominik barátját, Xavi Simonst, akit a Tottenham vitt el a napokban. Elliott és Gomez mellett több akadémista sorsa is eldől, ők minden bizonnyal kölcsönben távozhatnak. 


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

