Szoboszlaiék helyében kikérnénk: valóban Isak lenne a Liverpool legértékesebb játékosa?

A Liverpool szurkolói és a brit sajtó továbbra is ódákat zeng Szoboszlai Dominikról, aki vasárnap este egy bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt, ezzel pedig a címvédő 1-0-ra legyőzte az Arsenalt. Mindeközben azonban a Liverpool vezetősége nem lassít. Az átigazolási ablak ma, azaz hétfőn este nyolc órakor zár be az európai topligákban, ez alól a Premier League sem kivétel. Az éjszaka folyamán egy üzletet már megkötött a Liverpool, ráadásul brit átigazolási rekordösszegért, de a sor aligha ér itt véget.

A Liverpool egyetlen gólja vasárnap, Szoboszlai Dominik varázslata Fotó: Europress/AFP/Darren Staples

Lezárult a saga, Alexander Isak a Liverpool játékosa lesz

Már magyar idő szerint hétfő éjjel 1 óra lehetett, amikor a brit sajtónál robbant a bomba. A The Athletic és Fabrizio Romano átigazolási szakértő egyszerre jelentette be, hogy a Newcastle United beadta a derekát a Liverpoolnak.

A Szarkák elfogadták a Vörösök ajánlatát, ami a hírek szerint 150 millió euró – ez pedig új brit átigazolási rekord, ennyit még egy Premier League-klub sem fizetett egy játékosért. Hetente 300 ezer fontot kereshet, amivel a Capology adatai szerint a harmadik legmagasabb fizetést kapja.

De a többi topligában sem gyakori ez a fajta költekezés egy játékosért, sőt. Idáig csak Neymar Barcelonából PSG-be igazolása (222 millió euró) és Kylian Mbappé Monacóból PSG-be érkezése (180 millió euró) volt az Isak-transzfernél drágább.

Alexander Isak rövidesen hivatalosan is a Liverpool játékosa lesz Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A 25 éves svéd leigazolása azonban nem volt egyszerű menet a Liverpoolnak. Isak már a nyár elején jelezte a Newcastle vezetőségének, hogy távozni szeretne, miután a korábban beígért szerződéshosszabbítás elmaradt, így úgy érezte, a klub nem veszi őt elég komolyan. Az adok-kapok pedig ezután kezdődött. Isak nem edzett a csapattal, a szingapúri felkészülést is kihagyta. A helyzet augusztusra sem oldódott meg, a támadó nyílt levelet is megfogalmazott, hogy távozni akar. Noha Isak jelezte, hogy ő a Liverpoolba igazolna – a Newcastle vezetősége hiába egyeztetett vele többször is, a folytatás nem volt opció –, addig viszont nem mehetett, ameddig csapata nem pótolja őt. Végül a Newcastle-nek hosszas kálvária után a napokban sikerült Nick Woltemadét, a Stuttgart fiatalját 75 millió euróért leigazolnia.