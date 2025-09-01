Szoboszlai nevét zengi Anglia, de fő kritikusa megint odaszúrt neki egy félmondattal

A Liverpool és az Arsenal is két győzelemmel kezdte az angol bajnokság új idényét, szeptemberre fordulva azonban közülük (és az egész Premier League-ben) már csak a Vörösök hibátlanok. Ez nagyban köszönhető a jobbhátvédként futballozó magyar középpályásnak, Szoboszlai Dominik ugyanis a 83. percben védhetetlenül lőtte a vendégek kapujába a 28 méterről elvégzett szabadrúgást. Ezzel nyert 1-0-ra Arne Slot vezetőedző együttese. A szinte mindenhol a mérkőzés legjobbjának választott Szoboszlai gólját látva pedig ódákat zeng az angol sajtó és az internetes hozzászólók zöme.

Azt a szabadrúgásgólt még sokáig fogják mutogatni, amelyet Szoboszlai Dominik a Liverpool Arsenal elleni rangadóján szerzett (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)

Ami az internet népét illeti, a szurkolók azonnal elárasztották dicsérő hozzászólásokkal a közösségi oldalakat. A liverpooli oldalakon ez kevésbé meglepő, ám azon túl is olyan bókokat kapott Szoboszlai, mint hogy már nem csupán védekezésben, de pontrúgásban is jobb a Real Madridhoz igazolt elődjénél, Trent Alexander-Arnoldnál.

Olyan bejegyzés is volt, miszerint Steven Gerrard óta nem rúgott senki ekkora szabadrúgásgólt az Anfielden.

Volt, aki szerint ennél nagyobb gól már nem fog születni az idényben, más úgy véli, Szoboszlai eddig a Liverpool legjobb játékosa a bajnokságban.

Szakértők is dicsérik Szoboszlai Dominik liverpooli szabadrúgásgólját

Már az is nagy dolog, hogy a közösségi médiában ennyire méltatják a magyar válogatott csapatkapitányát, de talán még nagyobb szó, hogy elismert szakemberek is dicsőítik őt. Lássunk erre néhány példát!

A Manchester United egykori játékosa, a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Gary Neville világklasszis lövésnek nevezte és Cristiano Ronaldóhoz hasonlította Szoboszlait – vette észre az Origo.

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta szerint csapata nem érdemelt vereséget, de a hajrában már érezte, hogy egyetlen varázslatos mozzanat fog dönteni, és ez Szoboszlai hihetetlennek titulált találatával meg is valósult.

A Liverpoolt irányító Arne Slot nem csupán a gólját, de azt is kiemelte, hogy a hozzáállásával is kiválóan képviseli a klub eszméjét. Szintén megjegyezte, hogy Szoboszlai milyen varázslatosan teljesített a jobbhátvéd pozíciójában, ahol alig néhányszor játszott eddig a pályafutása során.

The trajectory of Dominik Szoboszlai's free-kick against Arsenal 🚀 pic.twitter.com/TdTg4hzCDt — Premier League (@premierleague) August 31, 2025

A több százezer követővel rendelkező, labdarúgással foglalkozó influenszer, Caroline Salame szerint ez volt az egyik legszebb szabadrúgásgól a Premier League történetében, és hozzátette, hogy még az ellenfél kapusa, David Raya sem hitte el, hogy ekkora gólt kapott.

Maga Raya is megszólalt a találatról, a spanyol kapus is elképesztőnek titulálta a lövést, amely során a levegőben szitáló labda folyamatosan távolodott tőle.

Carragher: Ezt eddig nem sokszor láttuk tőle a Liverpoolban

A Szoboszlait gyakran kritizáló Liverpool-legenda, Jamie Carragher Neville-hez hasonlóan a Sky Sports műsorában méltatta a magyar játékos jobbhátvédként mutatott játékát, majd rátért a gólra is: