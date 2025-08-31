Orbán Viktor videóval ünnepli Szoboszlai bombagólját + videó

Orbán ViktorbombagólSzoboszlai Dominik

Megjöttek a magyarok, üzeni a csodás gól felvétele alá vágott dal a videóban, amelyben nemcsak Szoboszlai, de a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is feltűnik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 21:45
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Ahogy arról beszámoltunk , Szoboszlai Dominik újabb bombagólt lőtt szabadrúgásból a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón vasárnap. A mérkőzést eldöntő fantasztikus találatot Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül: egy Facebook-posztban arról írt, hogy szerinte legközelebb Kapu Tibort Szoboszlai lövi ki a világűrbe, majd nem sokkal később a csodás lövésről egy videóval is megemlékezett, amelyben nemcsak Szoboszlai, de a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is feltűnik.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
 

 

