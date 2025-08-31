A Liverpool egyik magyarjának sorozata megszakad az Arsenal elleni rangadón

A Liverpool és az Arsenal is megnyerte az első két bajnokiját a Premier League új idényében, a harmadik fordulóban azonban legalább egyikük elveszíti százszázalékos mérlegét. Az Anfielden sorra kerülő vasárnapi mérkőzésen egymás ellen vív meg a legutóbbi idény első két helyezettje, és már a kezdősípszó pillanatában a pályán lesz a hazaiak két magyarja , Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is – a felállás alapján a Newcastle elleni találkozóhoz hasonlóan ismét mindketten a védelemben kapnak helyet.

Kerkez Milos a Bournemouth után a Liverpool színeiben is pályára lép az Arsenal ellen, Szoboszlai Dominik is így tesz (Fotó: AFP/Ringo Chiu)

Kerkez és Szoboszlai is három-három tétmérkőzésen játszott eddig az észak-londoni együttes ellen. A magyar válogatott balhátvéd a Bournemouth játékosaként a 2023–24-es idényben vesztes csapat tagja volt, a legutóbbi évadban azonban mindkétszer győzelemnek örülhetett. A Liverpool 8-asa eközben mindhárom eddigi találkozóján döntetlennel zárt az Ágyúsok ellen. Ez azt jelenti, hogy – így, hogy pályára lépnek – valamelyikük sorozata biztosan megszakad, és olyan eredményt ér el Mikel Arteta együttese ellen, mint még soha.

Arne Slot kezdőcsapata az Arsenal ellen:

Alisson Becker – Kerkez Milos, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik – Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister – Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Szalah – Hugo Ekitiké.

Mikel Arteta így küldi fel játékosait a Liverpool otthonában:

David Raya – Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber – Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino – Gabriel Martinelli, Gyökeres Viktor, Noni Madueke.

Az angol bajnokság előző kiírásában Londonban és Liverpoolban is 2-2-es döntetlennel végződött a rangadó, és vasárnap (17.30, tv: Spíler1) sem elképzelhetetlen hasonlóan gólgazdag mérkőzés.