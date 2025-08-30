Kiderült, ki ellen kezdheti meg a Puskás Arénába vezető utat a Liverpool

Jó meccsekből a BL őszi szakaszában sem lesz hiány. A Ferencváros selejtezős búcsúja után magyar együttes ugyan nincs már versenyben, angol bajnokként ugyanakkor tagja a mezőnynek a Liverpool, amely három magyart is foglalkoztat. Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik klubja a 15-szörös BEK-, illetve BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, a Galatasaray és a selejtező negyedik fordulójában az FTC-t búcsúztató azeri Qarabag FK ellen bizonyíthat majd a ligaszakaszban.

A Liverpool ebben az évben is nagy reményekkel kezdi meg a szereplését a Bajnokok Ligájában (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A Liverpool és a PSG is egy napon kezd

Az Európai Labdarúgó-szövetség, azaz az UEFA szombaton hivatalos honlapján tette közzé a következő BL-kiírás pontos menetrendjét. A nyitóforduló első játéknapja szeptember 16., kedd, a nap rangadója pedig az 1997-es finálé párosítása, a Juventus és a Borussia Dortmund összecsapása lesz.

Másnap, szeptember 17-én a címvédő Paris Saint-Germain az Atalanta ellen mutatkozik be, de ezen a napon rendeznek egy Bayern München–Chelsea találkozót is. Ami a sorozatot Magyarországról követő szurkolók számára érdekesebb lehet, az a Liverpool–Atletico Madrid – utóbbi meccset a tervek szerint 21.00-kor kezdik. Érdekesség, hogy tavalyhoz hasonlóan 2025-ben is lesz csütörtöki játéknap a legelső fordulóban.

A Liverpool az Atlético elleni mérkőzése után szeptember 30-án Törökországban, a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray otthonában folytatja. Ezt követően október 22-én az Eintracht Frankfurt vendége lesz az angol bajnokcsapat, amely november 4-én a Real Madridot fogadja. Még ebben az évben, november 26-án Liverpoolban vendégszerepel a PSV Eindhoven, december 9-én pedig a BL-ezüstérmes Inter ellen, Milánóban zárja az évet a liverpooli együttes. Szoboszlaiék január 21-én a Marseille stadionjában folytatják, egy héttel később pedig a Qarabagot látják vendégül – ez az azerbajdzsáni egyesület ejtette ki a Ferencvárost.

Változatlan szabályok

A lebonyolítás nem változott az előző évadhoz képest: a nyolcfordulós alapszakasz januári befejezése után a 36 csapatos tabella legjobb nyolc klubja egyből a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezett csapatok pedig keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, miközben az utolsó 12 együttes pedig kiesik. Az egyenes kieséses szakasz csúcspontja a budapesti döntő lesz, melyet 2026. május 30-án, 18.00-tól rendeznek meg a Puskás Arénában.

Ez történt a BL-sorsoláson (a videó a linkre kattintva a YouTube-on látható):