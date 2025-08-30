Borzalmasan nehezen nyert a Manchester United

A londoni együttes hiába birtokolta többet a labdát ellenfelénél, a vendégek kapura veszélyesebbek voltak, s a brazil Evanilson ötödik percben szerzett találatával vitték el mindhárom pontot a fővárosból. A hazaiak mindössze egy kaput eltaláló lövéssel zártak.

A továbbra is gyengélkedő – szerdán a Ligakupától a negyedosztályú Grimsby Town ellen tizenegyesekkel búcsúzó – Manchester United hiába játszott nagy fölényben és vezetett kétszer is az újonc Burnley ellen, végül csak Bruno Fernandes 97. percben értékesített büntetőjével tudott nyerni, de így is megszerezte szezonbeli első sikerét.

Premier League, 3. forduló:

Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)

Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)

Tottenham Hotspur-Bournemouth 0-1 (0-1)

Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)

Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)