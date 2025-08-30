Manchester UnitedTottenham Hotspur FCPremier League

Borzalmasan nehezen nyert a Manchester United

Az eddig százszázalékos, Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur hazai pályán 1-0-ra kikapott a Bournemouth csapatától az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. A Manchester United nagy szenvedések árán tudta legyőzni az egyik újoncot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 19:57
Manchester United
Nagyon nehezen nyert a Manchester United Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A londoni együttes hiába birtokolta többet a labdát ellenfelénél, a vendégek kapura veszélyesebbek voltak, s a brazil Evanilson ötödik percben szerzett találatával vitték el mindhárom pontot a fővárosból. A hazaiak mindössze egy kaput eltaláló lövéssel zártak.

A továbbra is gyengélkedő – szerdán a Ligakupától a negyedosztályú Grimsby Town ellen tizenegyesekkel búcsúzó – Manchester United hiába játszott nagy fölényben és vezetett kétszer is az újonc Burnley ellen, végül csak Bruno Fernandes 97. percben értékesített büntetőjével tudott nyerni, de így is megszerezte szezonbeli első sikerét.

Premier League, 3. forduló: 
Manchester United-Burnley 3-2 (1-0) 
Sunderland-Brentford 2-1 (0-0) 
Tottenham Hotspur-Bournemouth 0-1 (0-1)
Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2) 
Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)

