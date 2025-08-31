Elképesztő Szoboszlai-dicsőítés Angliában: Darth Vader, pornófüggőség és robotfojtogatás

Azt is mondhatnánk, hogy elgurult a The Guardian szerzőjének a gyógyszere, olyan elképesztő mondatokat írt le Szoboszlai Dominik kapcsán, de valójában Barney Ronay, a lap vezető sportszerkesztőjének cikke a Liverpool magyar középpályásának fantasztikus méltatása. A szerzőt Szoboszlai hétfői, Newcastle United elleni labdaátlépős csele ihlette meg annyira, hogy a publicisztikáját többek közt Darth Vader-maszktól és pornófüggőségtől indítsa.

Szoboszlai Dominik a Newcastle United ellen a Liverpool legjobbja volt. Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Azzal vezeti fel a Szoboszlai Dominikről szóló cikkét a The Guardian, hogy a gépek és az emberek a jövőben hogyan egyesülnek majd. „Ez nem egy fejvesztett rohanás valami vészjósló szingularitás felé, ahol egy reggel Darth Vader-maszkban ébredsz, és úgy döntesz, soha többé nem veszed azt le. Amúgy sem tudnád, mert nincs se kezed, se karod, se arcod, és egy hétéves Kindle vagy némi pornófüggőséggel, a neved pedig K-277771003” – ilyen messziről és ilyen meghökkentően indít az írás a Liverpool magyar középpályásáról.

Szoboszlai, a kígyócsípőjű rendszer-avatar, a gépember – és a művész

A The Guardian szerzője oda lyukad ki, hogy a modern futball is elgépiesedik, és ez Szoboszlai kapcsán is felfedezhető. Feleleveníti a magyar futballista egy korábbi nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy a salzburgi akadémián magába szívta Ralf Rangnick letámadásos rendszerét, amiért akár önmagát is feláldozta. „Úgy nőttünk fel, hogy tudtuk: nem hagyhatsz ki egy sprintet sem, mert akkor a rendszer összeomlik” – idézi Szoboszlai szavait a cikk.

Majd Barney Ronay ezen a ponton megjegyzi:

Ne feledjük, mindezt németül mondta – egy nyelven, ami a legjobb esetben is úgy hangzik, mintha egy robotot fojtogatnának egy sikátorban. Így még inkább érteni lehet, milyen háttérből épült fel Szoboszlai képességkészlete: a modern rendszerjátékos csúcspontja, teljesen hangolva a rácsban betöltött szerepére, ahol a futball a tér, a mintázatok és az előre beprogramozott mozgások mátrixa.

A Szoboszlaihoz hasonló játékosokat elit futóegységeknek, kígyócsípőjű rendszer-avataroknak, gépembereknek nevezi. És emiatt is érzi óriási dolognak, hogy a Premier League-ben az elmúlt hét legszebb pillanatát épp a Liverpool középpályása hozta össze, amikor zseniálisan felismerve a helyzetet, átlépte a labdát, így segítve hozzá Ryo Ngumohát a győztes gólhoz a Newcastle United ellen.