LiverpoolSzoboszlai DominikPremier League

A Premier League is Szoboszlai parádéját ünnepli, hihetetlen részletet kiemelve + videó

Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályása kulcsszereplő volt csapata 3-2-es győzelmében a Newcastle United ellen. A 100. percben hatalmas higgadtságról tett tanúbizonyosságot, amikor a lövés helyett a labdát átlépte, így pedig az igazi gólpassz Szoboszlaié volt Rio Ngumoha mindent eldöntő góljánál.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 11:10
Szoboszlai Dominik mozdulatán ámul továbbra is Anglia
Szoboszlai Dominik mozdulatán ámul továbbra is Anglia Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
Nem lehet elégszer visszanézni a Liverpool harmadik gólját a Newcastle United ellen. A hétfői Premier League-mérkőzésen, noha a Vörösök két góllal vezettek és emberelőnyben játszottak, csak a 100. percben sikerült bevinni a győztes találatot. Ekkor Mohamed Szalah centerezését Szoboszlai Dominik átlépte, így a 16 éves Rio Ngumohának tökéletes volt a labda. A meccs legjobbja a szurkolóknál nem véletlenül lett a találkozót még jobbhátvédként kezdő 24 éves magyar játékos. Arne Slot vezetőedző is külön kiemelte Szoboszlai kiváló játékát.

Szoboszlai Dominik a társakkal ünnepel az őrült meccs után
Szoboszlai Dominik a társakkal ünnepel az őrült meccs után (Fotó: AFP/ANDY BUCHANAN)

Szoboszlai varázslatos mozdulata újabb szemszögből 

A közösségi médiában a Premier League hivatalos oldala tett közzé egy videót, ami még inkább kiemeli Szoboszlait.

A videóból kiderül, a harmadik, mindent eldöntő gól előtt minden vendég mezőnyjátékos hozzáért a labdához – Kerkez Milostól indult a támadás – kivéve Szoboszlai Dominiket. A magyar játékos ahelyett, hogy ellőtte volna a labdát, megérezte, hogy Ngumoha érkezik a hosszún, aki sokkal jobb helyzetből lőhetett. 

A Liverpool címvédőként két meccs után hibátlan az angol bajnokságban, a következő, harmadik fordulóban a szintén százszázalékos Arsenalt fogadja az Anfielden vasárnap 17.30-kor. 

 

