A Premier League is Szoboszlai parádéját ünnepli, hihetetlen részletet kiemelve + videó

Nem lehet elégszer visszanézni a Liverpool harmadik gólját a Newcastle United ellen. A hétfői Premier League-mérkőzésen, noha a Vörösök két góllal vezettek és emberelőnyben játszottak, csak a 100. percben sikerült bevinni a győztes találatot. Ekkor Mohamed Szalah centerezését Szoboszlai Dominik átlépte, így a 16 éves Rio Ngumohának tökéletes volt a labda. A meccs legjobbja a szurkolóknál nem véletlenül lett a találkozót még jobbhátvédként kezdő 24 éves magyar játékos. Arne Slot vezetőedző is külön kiemelte Szoboszlai kiváló játékát.

Szoboszlai Dominik a társakkal ünnepel az őrült meccs után (Fotó: AFP/ANDY BUCHANAN)

Szoboszlai varázslatos mozdulata újabb szemszögből

A közösségi médiában a Premier League hivatalos oldala tett közzé egy videót, ami még inkább kiemeli Szoboszlait.

A videóból kiderül, a harmadik, mindent eldöntő gól előtt minden vendég mezőnyjátékos hozzáért a labdához – Kerkez Milostól indult a támadás – kivéve Szoboszlai Dominiket. A magyar játékos ahelyett, hogy ellőtte volna a labdát, megérezte, hogy Ngumoha érkezik a hosszún, aki sokkal jobb helyzetből lőhetett.

Dominik Szoboszlai was the only Liverpool outfield player who didn’t touch the ball in the build-up to Rio Ngumoha’s winner v Newcastle…



But his dummy created it 🤌 pic.twitter.com/ld3I4M90Sm — Premier League (@premierleague) August 28, 2025

A Liverpool címvédőként két meccs után hibátlan az angol bajnokságban, a következő, harmadik fordulóban a szintén százszázalékos Arsenalt fogadja az Anfielden vasárnap 17.30-kor.