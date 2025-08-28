Szoboszlai Dominik is téma a Győr sorsdöntő Kl-meccse előtt Ausztriában

Csütörtökön a Ferencváros után újabb magyar csapat élheti meg az őszt a nemzetközi kupasorozatokban. A harmadik számú sorozat, a Konferencialiga selejtezőjének utolsó körében az ETO egy hete hazai pályán 2-1-re nyert a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien ellen, így a bécsi visszavágó előtt minimális előnyre tett szert.

Szoboszlai válogatott társa, Bolla Bendegúz vesztesen hagyta el a győri pályát (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

Az osztrák sportsajtóban szétnézve a meccs napján, különös figyelmet nem kap a párharc, sokkal inkább a nemzetközi focit érintő hírek viszik a prímet – mint a Manchester United kiesése a Ligakupából, vagy éppen a Bayern München drámai hajrát hozó kupameccse. A laola1.at sportoldal a Rapid Wien–Győr párharc kapcsán felelevenítette azt a 25 magyar játékost, aki legtöbbször szerepelt az osztrák élvonalban. A cikk a lejátszott meccsek alapján tette sorrendbe 25 honfitársunkat, nem meglepő módon az első ötben csak már visszavonult labdarúgó található, mutatjuk a dobogósokat.

Sáfár Szabolcs – 395 Bundesliga-mérkőzés: „ A Bundesliga történelmének egyik legendás magyar játékosa. A kapus az Austria Salzburg, az Austria Wien és a Wacker Innsbruck csapatában összesen 395 mérkőzésen lépett pályára, ezek többségét a salzburgi csapatban játszotta. Legsikeresebb időszakát azonban Bécsben töltötte, ugyanis az Osztrák Kupát négyszer nyerte meg, 2006-ban pedig bajnok lett. Hazája válogatottjában 14 alkalommal lépett pályára” – olvasható a cikkben az 51 éves kapusról, aki jelenleg az osztrák Admira Wacker kapusedzője. Korsós György – 186: „ A középhátvéd 1999 és 2006 között tette le a névjegyét Ausztriában. Először öt évig az SK Sturmban játszott, 133 mérkőzésen lépett pályára és 12 gólt szerzett. Ezenkívül ebben az időszakban háromszor szerepelt a Bajnokok Ligájában is. 2004-ben Bécsbe igazolt a Rapidhoz, ahol már az első évben bajnoki címet nyert. 2006-ban a 33-szoros magyar válogatott játékos Görögországba igazolt” – azt már csak mi tesszük hozzá, hogy Korsós a görög kalandja után még öt évet lehúzott Ausztriában az alsóbb ligákban. Klausz László – 174: „1994-től két évig az Admira Wacker, majd szintén ennyi időt az Austria Salzburgnál játszott. Ezután három évig a német Waldhof Mannheimot erősítette, aztán visszatért Ausztriába, és az SW Bregenz színeiben játszott a Bundesligában. Legsikeresebb időszakát Salzburgban töltötte, ahol 1997-ben bajnok lett. Az 54 éves támadó 174 mérkőzésen 40 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.”

Az elmúlt években mindhárom labdarúgóval készített interjút a Magyar Nemzet: