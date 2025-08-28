Rendkívüli

Szoboszlai Dominik is téma a Győr sorsdöntő Kl-meccse előtt Ausztriában

Az osztrák sportsajtó a Rapid Wien és az ETO FC Konferencialiga-selejtező meccse előtt a párharccal sok cikkben nem foglalkozik, de az egyik oldal összeszedte az osztrák élvonalban legtöbbet pályára lépett magyar játékosokat. A lista elején visszavonult labdarúgók vannak, de a középmezőnyben a mostani válogatott három alapembere is feltűnik: Szoboszlai Dominik, Bolla Bendegúz és Varga Barnabás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 10:49
Szoboszlai Dominik neve is előkerült a Győr Kl-párharca előtt
Csütörtökön a Ferencváros után újabb magyar csapat élheti meg az őszt a nemzetközi kupasorozatokban. A harmadik számú sorozat, a Konferencialiga selejtezőjének utolsó körében az ETO egy hete hazai pályán 2-1-re nyert a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wien ellen, így a bécsi visszavágó előtt minimális előnyre tett szert

Szoboszlai válogatott társa, Bolla Bendegúz vesztesen hagyta el a győri pályát
Az osztrák sportsajtóban szétnézve a meccs napján, különös figyelmet nem kap a párharc, sokkal inkább a nemzetközi focit érintő hírek viszik a prímet – mint a Manchester United kiesése a Ligakupából, vagy éppen a Bayern München drámai hajrát hozó kupameccse. A laola1.at sportoldal a Rapid Wien–Győr párharc kapcsán felelevenítette azt a 25 magyar játékost, aki legtöbbször szerepelt az osztrák élvonalban. A cikk a lejátszott meccsek alapján tette sorrendbe 25 honfitársunkat, nem meglepő módon az első ötben csak már visszavonult labdarúgó található, mutatjuk a dobogósokat.

  1.  Sáfár Szabolcs – 395 Bundesliga-mérkőzés: A Bundesliga történelmének egyik legendás magyar játékosa. A kapus az Austria Salzburg, az Austria Wien és a Wacker Innsbruck csapatában összesen 395 mérkőzésen lépett pályára, ezek többségét a salzburgi csapatban játszotta. Legsikeresebb időszakát azonban Bécsben töltötte, ugyanis az Osztrák Kupát négyszer nyerte meg, 2006-ban pedig bajnok lett. Hazája válogatottjában 14 alkalommal lépett pályára” – olvasható a cikkben az 51 éves kapusról, aki jelenleg az osztrák Admira Wacker kapusedzője.
  2.  Korsós György – 186: A középhátvéd 1999 és 2006 között tette le a névjegyét Ausztriában. Először öt évig az SK Sturmban játszott, 133 mérkőzésen lépett pályára és 12 gólt szerzett. Ezenkívül ebben az időszakban háromszor szerepelt a Bajnokok Ligájában is. 2004-ben Bécsbe igazolt a Rapidhoz, ahol már az első évben bajnoki címet nyert. 2006-ban a 33-szoros magyar válogatott játékos Görögországba igazolt” – azt már csak mi tesszük hozzá, hogy Korsós a görög kalandja után még öt évet lehúzott Ausztriában az alsóbb ligákban.
  3.  Klausz László – 174: „1994-től két évig az Admira Wacker, majd szintén ennyi időt az Austria Salzburgnál játszott. Ezután három évig a német Waldhof Mannheimot erősítette, aztán visszatért Ausztriába, és az SW Bregenz színeiben játszott a Bundesligában. Legsikeresebb időszakát Salzburgban töltötte, ahol 1997-ben bajnok lett. Az 54 éves támadó 174 mérkőzésen 40 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.”

Az elmúlt években mindhárom labdarúgóval készített interjút a Magyar Nemzet:

Sáfár Szabolcs, az osztrák Austria Wien magyar kapusa az UEFA-kupa csoportkörében 2004 decemberében
Mit írnak Szoboszlai Dominikról Ausztriában?

A 25-ös listán hat aktív labdarúgó is szerepel, ebből hárman a válogatott oszlopos tagjai, Marco Rossi az írek és a portugálok elleni meccsre is behívta őket. Varga Barnabásról, Szoboszlai Dominikról és Bolla Bendegúzról van szó. A Liverpool játékosa kapcsán a dicsérő szavakat sem hagyta ki a cikk, miután a magyar futball egyik legjobb játékosának hívta 24 évesen. A további három aktív labdarúgó a listán:

  • Gulácsi Péter
  • Bukta Csaba
  • Tiefenbach Dániel (neki az édesapja, Tiefenbach Tamás is rajta van a listán, ráadásul az előkelő ötödik helyen)

A teljes listát ide kattintva tekintheti meg. A Rapid Wien–Győr Konferencialiga-selejtezőt csütörtökön 19 órától rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

 

