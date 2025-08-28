A Bayern München a Manchester Unitedet másolta, a kihagyott büntető hozta az igazi drámát

A 25 éves, korábban az Ingolstadtot hat évig erősítő támadó, Faith Kaya öt perc leforgása alatt kiegyenlített. A német előbb egy mintaszerű beadásra becsúszva érkezett remekül, majd Moritz Flotho fejjel továbbcsúsztatott labdáját vágta Jonas Urbig kapujába.

A bajorok érezték, hogy bajban vannak, egyből magasabb intenzitásra kapcsoltak.

A 76. percben Kane-t buktatták a bokszon belül, újabb tizenegyes. De az angol kilences ezt a kapusba rúgta, és a kipattanóból sem talált be. Végül a kellemetlen kiesés szele csak megfenyegette a Bayern Münchent, miután a hosszabbításban Kane duplázott. Nagy ünneplést viszont nem csapott az angol, érezte ő is, hogy ez a meccs vártnál szorosabb volt.

Ezzel egy időben Angliában a Manchester United égett meg, miután a negyedosztályú Grimsby Town ellen esett ki a Ligakupából, a 90. percben ott is 2-2 volt az állás.

Vincent Kompany olyat tett, ami a legtöbb Bayern-edzőnek nem sikerült

– A kupameccsek már csak ilyenek... – kezdte Kompany a lefújást követően. – Dicséret illeti az ellenfelet, az utolsó pillanatig küzdöttek, a szurkolók büszkék lehetnek a játékosaikra. A kapusuk fantasztikus volt, már a 15. másodpercben hatalmas védést mutatott be. 2-0 után meg kellett volna rúgnunk a harmadik gólt, a kétgólos előny sosem elég, ez ma is így volt.

Nem játszottunk olyan jól, de a helyzeteink alapján még három-négy gólt rúghattunk volna, ha ezt megtesszük, akkor most nincs miről beszélni.

A közösségi médiában a Bayern drámai meccse után több mém is született. Sokan azt emelték ki, hogy Vincent Kompany nagyságát mutatja, hogy ő képes volt egy alacsonyabb ligában szereplő ellenfelet legyőzni a Német Kupában. Az elmúlt években – bármilyen meglepő – ez a bajoroknak nem mindig sikerült.

2023-ban a harmadik ligát erősítő Saarbücken hazai pályán 2-1-gyel kiejtette a Bayern Münchent. Ekkor a csapat edzője még Thomas Tuchel volt, a segítője pedig Lőw Zsolt.

2021 januárjában pedig az akkor még a másodosztály középmezőnyéhez tartozó – azóta a Bundesligát is megjárt – Holstein Kiel győzte le tizenegyespárbajban után a német rekordbajnokot. Ekkor a vezetőedző Hansi Flick volt.

A Wehen–Bayern mérkőzés összefoglalója a linkre kattintva nézhető meg: