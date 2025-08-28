A Bayern München a Manchester Unitedet másolta, a kihagyott büntető hozta az igazi drámát

Rendkívüli

A Bayern München Harry Kane hosszabbításban szerzett góljával úszta meg a nagy égést a Német Kupa első fordulójában. A bajorok végül 3-2-re nyertek a harmadik ligás Wehen Wiesbaden otthonában.

2025. 08. 28.
A Bayern München majdnem megégett a Német Kupában
A Bayern München majdnem megégett a Német Kupában Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Az RB Leipzig elleni 6-0-s bajnoki rajt után a Bayern München szurkolói joggal várhatták azt kedvenc csapatuktól, hogy a harmadik élvonalt erősítő Wehen Wiesbaden ellen sem kell izgulni a Német Kupában. Főleg annak fényében, hogy Vincent Kompany vezetőedző nem tartalékolt: a Gulácsiék ellen triplázó Harry Kane mellett a nyáron a Liverpooltól érkező Luis Díaz és a francia labdamágus, Michael Olise is a kezdőben volt. 

A harmadosztályú Wehen Wiesbaden megnehezítette a Bayern München dolgát
A harmadosztályú Wehen Wiesbaden megnehezítette a Bayern München dolgát (Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON)

A Bayern München az MU-t másolta, majd jött Harry Kane

A Német Szuperkupa-mérkőzés – ahol a Bayern München a Stuttgartot 2-1-re legyőzte – miatt elhalasztott kupameccsen Kompany együttese kezdett jobban, Kane az első félidőben büntetőből volt eredményes, majd amikor az 51. percben Olise megduplázta a vendégelőnyt, akkor sokan már hátradőltek. Könnyen lehet, hogy a Bayern-játékosok is.

A 25 éves, korábban az Ingolstadtot hat évig erősítő támadó, Faith Kaya öt perc leforgása alatt kiegyenlített. A német előbb egy mintaszerű beadásra becsúszva érkezett remekül, majd Moritz Flotho fejjel továbbcsúsztatott labdáját vágta Jonas Urbig kapujába.  

A bajorok érezték, hogy bajban vannak, egyből magasabb intenzitásra kapcsoltak. 

A 76. percben Kane-t buktatták a bokszon belül, újabb tizenegyes. De az angol kilences ezt a kapusba rúgta, és a kipattanóból sem talált be. Végül a kellemetlen kiesés szele csak megfenyegette a Bayern Münchent, miután a hosszabbításban Kane duplázott. Nagy ünneplést viszont nem csapott az angol, érezte ő is, hogy ez a meccs vártnál szorosabb volt.

Ezzel egy időben Angliában a Manchester United égett meg, miután a negyedosztályú Grimsby Town ellen esett ki a Ligakupából, a 90. percben ott is 2-2 volt az állás.

Vincent Kompany olyat tett, ami a legtöbb Bayern-edzőnek nem sikerült

– A kupameccsek már csak ilyenek... – kezdte Kompany a lefújást követően. – Dicséret illeti az ellenfelet, az utolsó pillanatig küzdöttek, a szurkolók büszkék lehetnek a játékosaikra. A kapusuk fantasztikus volt, már a 15. másodpercben hatalmas védést mutatott be. 2-0 után meg kellett volna rúgnunk a harmadik gólt, a kétgólos előny sosem elég, ez ma is így volt. 

Nem játszottunk olyan jól, de a helyzeteink alapján még három-négy gólt rúghattunk volna, ha ezt megtesszük, akkor most nincs miről beszélni.

A közösségi médiában a Bayern drámai meccse után több mém is született. Sokan azt emelték ki, hogy Vincent Kompany nagyságát mutatja, hogy ő képes volt egy alacsonyabb ligában szereplő ellenfelet legyőzni a Német Kupában. Az elmúlt években – bármilyen meglepő – ez a bajoroknak nem mindig sikerült. 

  • 2023-ban a harmadik ligát erősítő Saarbücken hazai pályán 2-1-gyel kiejtette a Bayern Münchent. Ekkor a csapat edzője még Thomas Tuchel volt, a segítője pedig Lőw Zsolt.
  • 2021 januárjában pedig az akkor még a másodosztály középmezőnyéhez tartozó – azóta a Bundesligát is megjárt – Holstein Kiel győzte le tizenegyespárbajban után a német rekordbajnokot. Ekkor a vezetőedző Hansi Flick volt. 

A Wehen–Bayern mérkőzés összefoglalója a linkre kattintva nézhető meg:

