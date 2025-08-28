Az ETO reméli a Konferencialiga főtábláját, a Rapid Wien biztos benne

Az érdeklődés óriási, már biztos a telt ház. A bécsiek ünnepelni akarnak, ők a hírek szerint biztosra veszik, hogy a Rapid Wien gond nélkül ledolgozza azt az egygólos hátrányt, amelyet egy hete Győrött szedett össze a Konferencialiga selejtezőinek a rájátszásában az ETO FC ellen, és a csapatuk ott lesz a sorozat főtábláján. Bár valamivel óvatosabban fogalmaz, ezt a magabiztosságot osztja Peter Stöger, a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is a soraiban tudó osztrák klub vezetőedzője is, aki kijelentette, az első mérkőzésen elszenvedett 2-1-es vereség ellenére jó esélyük van a továbbjutásra az ETO ellen.

Az ETO FC sikerét egy magyar, Bolla Bendegúz is meg szeretné akadályozni. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Egy hete Győrben az első félidőben túl passzívak voltunk, lassan reagáltunk, és nem mi irányítottuk a mérkőzést. Mégis a szünet után kaptuk a gólokat, ennek okait már megbeszéltük. Vasárnap a Wolfsberg ellen 2-1-re megnyert idegenbeli bajnokin hetven percen át már sokkal jobb formát mutattunk.

A hadrenden nem változtat a győri eredmény. Mindenképpen nyernünk kellett volna. Itthon sem lesz egyszerű dolgunk, mert mindenki láthatta, hogy az ellenfél milyen minőségi játékra képes

– mondta a korábbi Fradi-edző, majd elárulta, az alapköltségvetésben nem számoltak a klubnál a Konferencialiga csoportköréből származó bevételekkel, ezért, ha nem jutnak főtáblára, az inkább a csapat hangulatán rontana sokat.

Az ETO nélkülözi az egyik legjobbját

Markus Katzer ügyvezető a sajtótájékoztatón kiemelte a mindössze 19 éves Nikolaus Wurmbrand remek formáját, aki az egyenlítő gólt szerezte Győrben, Wolfsbergben pedig duplázott vasárnap. Az osztrákok azt is hajtogatják, hogy ezúttal kifogástalan pályán játszhatnak majd, rengeteg szurkoló biztatja őket, azaz minden mellettük szól. Bár a győriek mindössze kétezer jegyet kaptak a visszavágóra, az ETO futballistái sem panaszkodhatnak majd a magányosságra, ugyanis ez a mennyiség a borsos ár ellenére lényegében pillanatok alatt elkelt, tehát a vendégszektor is tele lesz ma este az Allianz Stadionban.

Az ETO FC vezetőedzője, Borbély Balázs nehéz meccset vár. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Nem jó hír viszont győri szempontból, hogy az odavágó egyik legjobbja, Miljan Krpics biztosan nem léphet pályára majd Bécsben, ugyanis klubja tájékoztatása szerint a neve nem szerepel az utazókeretben. A szerb labdarúgó rendkívül fontos tagja az ETO védelmének, a Sofascore-nál Zseljko Gavrics után a második legjobb értékelést kapta a hazai találkozót követően, de sérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni – a jelek szerint pedig nem is épült fel.