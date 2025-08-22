Fociláz söpör végig Győrön, az ETO bátor játékkal verte a Rapidot + videó

Az ETO FC-Rapid Wien mérkőzés előtt, a győri stadion környékén csak optimista hazai szurkolóval találkoztunk. A Kisalföld fővárosában tombol a fociláz, 8055 néző várta a kezdősípszót a lelátókon, a szurkolók győzelemben, a többség két gólos sikerben reménykedett, ami egyáltalán nem volt alaptalan. Az ETO már az előző bajnokságban is masszív, jól összerakott csapat benyomását keltette, azóta ez mit sem változott. Az eddig lejátszott bajnoki meccseken és Konferencialiga selejtezőben a győriek nem csak eredményesen, de jól is játszottak.

Zeljko Gavric kétszer talált a Rapid kapujába, így előnyben várhatja az ETO a jövő heti bécsi visszavágót Fotó: MTI

Gavric duplája hozta meg a győri sikert

A hazaiak csak nehezen találtak fogást a Rapidon, majd épphogy elindult a második játékrész, rögtön a kapuba találtak. A győriek, ha bátran játszottak, és támadták a bécsi kaput, akkor egyértelműen az ellenfél fölé tudtak kerekedni.

– Sokat tettünk ezért a győzelemért, nagyon kemény meccset sikerült megnyernünk.

Fizikálisan erősebbek nálunk a bécsiek, a párharcokban és a levegőben ez sokat számít, de mi tudtunk bátran játszani és ez eredményre vezetett. Egy pillanatra sem lehetünk nyugodtak, kőkemény meccs vár ránk a visszavágón. Most a regeneráción lesz a hangsúly, majd minden idegszálunkkal a visszavágóra összpontosítunk

– mondta lapunknak a lefújás után a két hazai gól szerzője, Zeljko Gavric

Bolla Bendegúz remek teljesítménye is kevés volt a Rapid győzelméhez Győrben Fotó: Nemzeti Sport

Bolla szerint a Rapid a visszavágó esélyese

A Rapid Wienben Bolla Bendegúz csapata egyik legjobbja volt. A 27-szeres magyar válogatott játékos fontos szerepet tölt be csapatban, védő létére a támadásokból is kivette a részét, egy nagy helyzetet is kihagyott.

– Tényleg két ilyen gólt kapni… – sóhajtott nagyot a bécsiek légiósa. – Nyilván szép volt a befejezés, de azt gondolom, hogy a mi hibánkból lehetett így, hiszen két ilyen eladott labdát a saját térfelünkön...

nem is értem hogyan történhetett, amikor megbeszéltük a meccs elején és félidőben is, hogy semmi rizikót nem vállalunk hátul, hogyha necces, akkor inkább rúgjuk előre a labdát. Azonban a 2-1 nem a világvége. Biztos vagyok benne, hogy hazai pályán a szurkolóinkkal a hátunk mögött képesek leszünk megfordítani a párharcot

– fogalmazott Bolla, aki hozzátette, hogy a ugyan a helyzetekig eljutottak, de a helyzetkihasználásukon javítaniuk kell a visszavágóra.