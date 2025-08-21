Rendkívüli

Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

Gavric bombagóljával előnyben várhatja a Rapid elleni visszavágót az ETO + videó

Az AIK Stockholm kiverése után újabb kisebb csodát vitt véghez az ETO FC. A győri csapat az előzetesen lényegesen esélyesebbnek tartott Rapid Wien 2-1-re legyőzte a Konferencialiga selejtezőjében, a playoff első mérkőzésén. A kétgólos Zseljko Gavric volt a mérkőzés hőse.

2025. 08. 21. 20:52
Gavric akcióban. Az első, győri mérkőzésen nem dőlt el az ETO-Rapid Wien párharc a Konferencialigában
Gavric akcióban. Az első, győri mérkőzésen nem dőlt el az ETO-Rapid Wien párharc a Konferencialigában Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Az ETO Parkban jelenlegi állapotában telt ház volt, ami valamivel több mint 8000 nézőt jelent. A gombafertőzés miatt hírbe hozott gyepszőnyeg látszólag jobb minőségű volt, mint az AIK Stockholm elleni előző Konferencialiga-mérkőzésen. A hazaiak a következő kezdőcsapattal futottak ki: Petrás – Vladoiu, Krpic, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavric, Ouro, Bumba – Benbuali. A vendégeknél a magyar válogatott Bolla Bendegúz is pályára lépett, a Rapid kispadján pedig az egykori ferencvárosi tréner, Peter Stöger irányított.

Bolla Bendgúz anno a Vidi játékosaként többször megfordult az ETO Parkban. Most a Rapid Wient erősíti
Bolla Bendegúz anno a Vidi játékosaként többször megfordult az ETO Parkban. Most a Rapid Wient erősíti Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A találkozó elején bátran kezdett az ETO, gyorsan helyzetekig jutottak Gavric, Benbuali és Bumba révén. A Rapid azonban gyorsan összekapta magát: előbb Antiste fejese után Kara előtt adódott ziccer, majd ismét Antiste veszélyeztetett, de Petrás bravúrosan hárított. A vendégek még egy érvénytelenített gólt is szereztek Cvetkovics révén, amit szabálytalanság miatt annullált a játékvezető. A félidő hajrájában is voltak lehetőségei mindkét csapatnak, de gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre.

ETO–Rapid: gólváltás a második félidő elején

A második játékrész viszont rögtön fordulatot hozott: a 46. percben Ouro remek beadását Gavric öt méterről a léc alá vágta, ezzel 1-0-ra vezetett az ETO. A gól után Stöger két cserével próbált frissíteni, és a Rapid hamar nagy nyomást gyakorolt. Bolla szögleteiből sorra jöttek a helyzetek, Petrásnak több nagy védést is be kellett mutatnia. A győriek közben Krpic sérülése miatt kényszerű cserét hajtottak végre.

A vendégek fölénye végül az 61. percben érett góllá: Amane kiugratása után a frissen beállt Wurmbrand lőtt a jobb alsó sarokba, Petrás csak beleérni tudott – 1-1. Az egyenlítés után a Rapid továbbra is dominált, folyamatosan a hazai kapu elé szorította az ETO-t.

Gavric bombagóljával nyertek a győriek

A hajrára aztán jött az újabb fordulat: a 82. percben Gavric második találatával, ezúttal úgy 20 méterről lőtt bombagóllal visszavette a vezetést a Győrnek.

Maradt a 2-1 a végeredmény, az ETO tehát egygólos előnyből várhatja a jövő heti visszavágót. 

Győr ETO - Rapid
Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

 

 

