Arne Slot a meccs után nem Szoboszlai Dominik szenzációs átlépését dicsérte

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is letette a névjegyét. A Liverpool futballistája szokatlan feladatot kapott Arne Slottól, de bizonyított, ráadásul a hajrában, immár előrelépve kulcsszerepet játszott a Newcastle elleni győztes gólban. Szoboszlai átlépését külön nem emelte ki a meccs után Slot, de egyértelműen dicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Nem Slot volt az egyetlen: Szoboszlai több értékelés alapján a meccs legjobbja volt.

Arne Slot szavai a jobbhátvéd Szoboszlai Dominikről

– Nem könnyű védőt játszani, amikor egész pályafutása során középpályás volt. Egyszer játszott ebben a pozícióban a felkészülés során, de azon a meccsen szinte végig nálunk volt a labda, most viszont sokat kellett védekeznie.

Az, hogy Szoboszlai ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról

– fogalmazott a meccs után Arne Slot.

A Liverpool vezetőedzője a győzelem ellenére nem elégedett

A címvédő Liverpool két forduló után is százszázalékos a Premier League-ben, Arne Slot vezetőedző mégsem teljesen elégedett. Ahogy már az idényrajt előtt is mondta: a védekezésen javítani kell. A Liverpool mind a Bournemouth, mind a Newcastle United ellen két gólt kapott, a Szarkák ráadásul emberhátrányban játszva vették be kétszer is a Vörösök kapuját.