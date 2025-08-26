Rendkívüli

Arne Slot a meccs után nem Szoboszlai Dominik szenzációs átlépését dicsérte

A Liverpool drámai meccsen 3-2-re nyert a Newcastle United ellen a Premier League második fordulójában. Szoboszlai Dominik ezúttal jobbhátvédként kapott lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől, s kiválóan teljesített a számára idegen poszton. A hajrában pedig Szoboszlai zseniális átlépése volt a Liverpool győztes góljának kulcspillanata. Slot mégsem ezt emelte ki a magyar futballistával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 7:15
Arne Slot a Liverpool győzelme ellenére nem volt elégedett a Newcastle elleni teljesítménnyel, Szoboszlai mentalitását is kiemelte Fotó: AFP/Andy Buchanan
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is letette a névjegyét. A Liverpool futballistája szokatlan feladatot kapott Arne Slottól, de bizonyított, ráadásul a hajrában, immár előrelépve kulcsszerepet játszott a Newcastle elleni győztes gólban. Szoboszlai átlépését külön nem emelte ki a meccs után Slot, de egyértelműen dicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Dominik Szoboszlai of Liverpool is in action during the Premier League match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, England, on August 15, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Nem Slot volt az egyetlen: Szoboszlai több értékelés alapján a meccs legjobbja volt.

Arne Slot szavai a jobbhátvéd Szoboszlai Dominikről

– Nem könnyű védőt játszani, amikor egész pályafutása során középpályás volt. Egyszer játszott ebben a pozícióban a felkészülés során, de azon a meccsen szinte végig nálunk volt a labda, most viszont sokat kellett védekeznie. 

Az, hogy Szoboszlai ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról

fogalmazott a meccs után Arne Slot.

A Liverpool vezetőedzője a győzelem ellenére nem elégedett

A címvédő Liverpool két forduló után is százszázalékos a Premier League-ben, Arne Slot vezetőedző mégsem teljesen elégedett. Ahogy már az idényrajt előtt is mondta: a védekezésen javítani kell. A Liverpool mind a Bournemouth, mind a Newcastle United ellen két gólt kapott, a Szarkák ráadásul emberhátrányban játszva vették be kétszer is a Vörösök kapuját.

– Minőségi futballt nem mutattunk ma, leszámítva az utolsó gólunkat. Viszont az a mentalitás, amellyel egy ilyen ellenséges hangulatú stadionban küzdöttünk, szintén szükséges, hogy sikeresek legyünk – mondta Slot.

A mérkőzés összefoglalója átkattintással megnézhető

 

