A Liverpool súlyos döntést hozott meg, egyik játékosát is beáldozná Alexander Isakért

A Liverpool továbbra sem tett le Alexander Isak megszerzéséről, a legfrissebb sajtóhírek szerint ugyanis a Mersey-parti klub hamarosan ismét ajánlatot tehet a Newcastle United csatáráért. Angol sajtóhírek szerint a vörösök hajlandók lennének akár Federico Chiesát is bevonni az üzletbe. A kérdés már csak az, végre kötélnek áll-e a Newcastle?

C. Kovács Attila
2025. 08. 26. 6:05
Szoboszlai Dominik (balra) és Federico Chiesa (jobbra). Utóbbi hamarosan távozhat a Liverpooltól.
Szoboszlai Dominik (balra) és Federico Chiesa (jobbra). Utóbbi hamarosan távozhat a Liverpooltól. Forrás: John Walton - PA Images
A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool hamarosan újra ajánlatot tesz Alexander Isakért. Az olasz átigazolási guru szerint Isak döntött a jövőjéről, a Vörösöknél szeretné folytatni a pályafutását, és a Liverpool is szívesen látná soraiban a Premier League egyik leggólerősebb csatárát. A döntés azonban továbbra is a Newcastle United kezében van, a klub állítólag még mindig abban reménykedik, hogy a svéd támadó meggondolja magát, és marad a szarkáknál. Az idő egészen biztosan a Newcastle Unitednak dolgozik, ugyanis az átigazolási időszak szeptember elsején lezárul a szigetországban. A Liverpool azonban rájött a megoldásra, egy roppant ambiciózus ajánlattal vágná el a gordiuszi csomót, és szerezné meg Isakot. 

A Liverpool Federico Chiesa játékjogát is felajánlhatja Alexander Isak megszerzéséért.
A Liverpool Federico Chiesa játékjogát is felajánlhatja Alexander Isak megszerzéséért.  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Isak átigazolási ügye hetek óta tartja lázban az angol sajtót. Ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla, a Liverpool augusztus első napjaiban 110 millió fontot ajánlott a svéd támadóért a Newcastle-nek, amit a United klubvezetése élből elutasított. Isak azóta sztrájkol, egyedül edz, a vörösök pedig abban bíznak, hogy a 25 éves játékos távozási szándékával előbb-utóbb nyomást gyakorolhat a szarkák vezetőségére.

A Liverpool mesterterve

A Newcastle már hónapok óta csatárt keres az átigazolási piacon, sikertelenül. A Szarkák bárkit is próbáltak leigazolni ezen a nyáron, mindenki rájuk csapta az ajtót:

  • Hugo Ekitiké a Liverpoolt,
  • Benjamin Sesko a Manchester Unitedet,
  • Joao Pedro pedig a Chelsea-t választotta.

Az angol klub végső kétségbeesésében a Wolverhampton 25 éves csatáráért, Strand Larsenért is tett egy 50 millió fontos gigaajánlatot, azonban még a farkasok is nemet mondtak, mondván ilyen közel az átigazolási piac lezárulta előtt már nem tudnák pótolni a norvég támadót. 

A Caught Offside információi szerint a Liverpool megtalálta a megoldást a Newcastle csatárproblémájára. A vörösök vizsgálják annak lehetőségét, hogy Federico Chiesát is bevonják az Isak-transzferbe.

A Liverpool mesterterve a következő: nemcsak több mint 100 millió fontot, de az olasz támadót is odaadná a Newcastlenek Isakért, így szarkáknak nem kellene pánik igazolást végrehajtania a nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban, hiszen lenne épkézláb támadójuk a csapatban. A vörösök ezzel egy csapásra megoldanák mindkét csapat problémáját.

Isak szenzációs előző idényen van túl, 42 mérkőzésen 27 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, így nem csoda, hogy felhívta magára a Liverpool figyelmét. 

 

Chiesa pocsék idényen van túl Liverpoolban

Federico Chiesa 2024 augusztusában érkezett 12 millió euróért cserében a Juventustól, azonban első liverpooli idényében finoman szólva sem váltott meg a világot. Mindössze hat Premier League-mérkőzésen lépett pályára, gólt pedig nem szerzett a bajnokságban. 

Graeme Bailey angol újságíró szerint, ha az Isak-traszfer mégis kútba esik, a Liverpool még egy idényre megtartaná az olasz támadót, még annak ellenére is, hogy több topcsapat is bejelentkezett érte a nyár folyamán.

Hétfő este Chiesa a 80. percben állt be a Newcastle ellen, így ő is részese volt a drámának . Előbb a 88. percben az a William Osula egyenlített, aki Alexander Isak alternatívája lehet a Szarkáknak, majd a hosszabbításban, már a századik percben Szoboszlai Dominik átlépése után a 16 éves Rio Ngumoha nyerte meg a meccset a Poolnak.

 

