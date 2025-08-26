Szoboszlai újfent bizonyította, hogy igazi futballzseni, új nézőpontból a nagy pillanata + videó

A Liverpool drámai meccsen, a 100. percben szerzett góllal nyerte meg a Newcastle United elleni bajnokit hétfő este, miután a vendéglátók kétgólos hátrányból még felálltak, a Liverpool emberelőnye ellenére. A győztes találatban főszerepet játszott Szoboszlai Dominik, aki Kerkez Milossal együtt végigjátszotta a mérkőzést. Az angol sajtó a mindenhol bevethető Szoboszlairól áradozott – a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal jobbhátvédként szerepelt –, közben Kerkez Milos éles kritikákat kapott, a második bajnoki sem sikerült tökéletesre a Vörösök színeiben.

Szoboszlai jobbhátvédként is megállta a helyét, ráadásul a győzelemben döntő érdemeket szerzett (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Szoboszlai pazar mozdulata három pontot ért a Liverpoolnak

Úgy tűnik, hogy a Premier League címvédője az idei szezonban új divatot vezet be: előbb kétgólos előnyt szerez, majd azt leadja, végül a hajrában mégis megnyeri a meccset. Ez történt az első fordulóban is, akkor a Bournemouth ellen szereztek 2-0-s előnyt, amit a Cseresznyések kiegyenlítettek, végül 4-2-re diadalmaskodtak Szoboszlaiék. Ezúttal a Newcastle ellen csinálták meg ugyanezt, és ezúttal is a hajrában szerezte meg a három pontot a Liverpool.