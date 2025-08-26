Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Szoboszlai újfent bizonyította, hogy igazi futballzseni, új nézőpontból a nagy pillanata + videó

A magyar válogatott mindkét játékosa végigjátszotta a Newcastle elleni Premier League rangadót, melyet a Liverpool végül 3-2-re megnyert. Ám amíg Kerkez Miloson a brit sajtó és a szurkolók is számon kérik a Szarkák első találatát, addig a jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik játékát az egekbe emelik. Nem is csoda, hiszen a győztes gól előtt újfent igazolta, immár a legnagyobbak szintjére emelkedett.

2025. 08. 26. 7:43
Szoboszlai Dominik a második bajnokin is ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik szinte minden mozdulatán érződik, remek formában van Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool drámai meccsen, a 100. percben szerzett góllal nyerte meg a Newcastle United elleni bajnokit hétfő este, miután a vendéglátók kétgólos hátrányból még felálltak, a Liverpool emberelőnye ellenére. A győztes találatban főszerepet játszott Szoboszlai Dominik, aki Kerkez Milossal együtt végigjátszotta a mérkőzést. Az angol sajtó a mindenhol bevethető Szoboszlairól áradozott – a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal jobbhátvédként szerepelt –, közben Kerkez Milos éles kritikákat kapott, a második bajnoki sem sikerült tökéletesre a Vörösök színeiben.

Szoboszlai jobbhátvédként is megállta a helyét, ráadásul a győzelemben döntő érdemeket szerzett
Szoboszlai jobbhátvédként is megállta a helyét, ráadásul a győzelemben döntő érdemeket szerzett     (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Szoboszlai pazar mozdulata három pontot ért a Liverpoolnak

Úgy tűnik, hogy a Premier League címvédője az idei szezonban új divatot vezet be: előbb kétgólos előnyt szerez, majd azt leadja, végül a hajrában mégis megnyeri a meccset. Ez történt az első fordulóban is, akkor a Bournemouth ellen szereztek 2-0-s előnyt, amit a Cseresznyések kiegyenlítettek, végül 4-2-re diadalmaskodtak Szoboszlaiék. Ezúttal a Newcastle ellen csinálták meg ugyanezt, és ezúttal is a hajrában szerezte meg a három pontot a Liverpool. 

A magyar válogatott csapatkapitánya az egész meccsen kiváló teljesítményt nyújtott:

  • Legtöbb passz a támadó harmadban (12/14)
  • 4 labdaszerzés, számos mentés
  • 39/44 pontos passz

A csúcs azonban a mérkőzés 100. percében jött el. Mohamed Szalah centerezését zseniális megérzéssel nem kapura lőtte, hanem átlépte Szoboszlai, ami így tökéletes volt a 16 éves Rio Ngumohának, aki a Pool történetének legfiatalabb PL-gólszerzője lett, miután a hálóba vágta a labdát. 

Ez volt az a pillanat, amely bizonyítja Szoboszlai Dominik elképesztő játékintelligenciáját, és azt, hogy már most a futball zsenijei közé tartozik. 

 

