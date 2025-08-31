Szoboszlai DominikLiverpoolArsenal FCképgaléria

Kövesse végig Szoboszlai gólját! Képeken a találat és az ünneplés + képgaléria

Ezt tényleg nem lehet megunni. Szoboszlai Dominik felejthetetlen gólt lőtt szabadrúgásból az Arsenalnak, a Liverpool ezzel a találattal nyerte meg 1-0-ra a Premier League 3. fordulójának rangadóját. Kövesse végig a gólt a szabadrúgás előtti tanácskozástól az ünneplésig!

2025. 08. 31. 20:55
Szoboszlai Dominik Kerkez Milos és Mohamed társaságában a gól után Fotó: Europress/AFP/Darren Staples
Miként Szoboszlai Dominik is utalt rá a mérkőzés után adott nyilatkozatában, csupán félreérthető volt Szalah mozdulata, ahogy másnak dobta a labdát, ő maga egyből a szabálytalanság után elhatározta, hogy nem adja át másnak a lehetőséget.

Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát. A Liverpool ezzel a góllal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League rangadóján
Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát. A Liverpool ezzel a góllal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League rangadóján (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)

Jól döntött, hatalmas gól lett belőle, a Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra.

Lépésről lépésre, ez Szoboszlai szabadrúgásgóljának a története

Képgalériánkon végigkövetheti a találatot:

  • a Liverpool játékosai tanácskoznak,
  • Szoboszlai nekifut a labdának,
  • a labda száll a kapu felé,
  • majd az ünneplés előbb egyedül,
  • aztán a csapattársakkal együtt.
1/8 Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen képeken

A Liverpool–Arsenal Premier League-mérkőzés összefoglalója:

 

