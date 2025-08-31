Kövesse végig Szoboszlai gólját! Képeken a találat és az ünneplés + képgaléria

Miként Szoboszlai Dominik is utalt rá a mérkőzés után adott nyilatkozatában, csupán félreérthető volt Szalah mozdulata, ahogy másnak dobta a labdát, ő maga egyből a szabálytalanság után elhatározta, hogy nem adja át másnak a lehetőséget.
Jól döntött, hatalmas gól lett belőle, a Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra.
Lépésről lépésre, ez Szoboszlai szabadrúgásgóljának a története
Képgalériánkon végigkövetheti a találatot:
- a Liverpool játékosai tanácskoznak,
- Szoboszlai nekifut a labdának,
- a labda száll a kapu felé,
- majd az ünneplés előbb egyedül,
- aztán a csapattársakkal együtt.