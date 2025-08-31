Kövesse végig Szoboszlai gólját! Képeken a találat és az ünneplés + képgaléria

Miként Szoboszlai Dominik is utalt rá a mérkőzés után adott nyilatkozatában, csupán félreérthető volt Szalah mozdulata, ahogy másnak dobta a labdát, ő maga egyből a szabálytalanság után elhatározta, hogy nem adja át másnak a lehetőséget.

Szoboszlai Dominik tanítanivaló lábtartással rúgta el a labdát. A Liverpool ezzel a góllal nyert 1-0-ra az Arsenal ellen a Premier League rangadóján (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)

Jól döntött, hatalmas gól lett belőle, a Liverpool ezzel a találattal nyert 1-0-ra.

Lépésről lépésre, ez Szoboszlai szabadrúgásgóljának a története

