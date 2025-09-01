Hihetetlen sztori: Barcelonában előre megjósolták Szoboszlai bombagólját

Egész Anglia Szoboszlai Dominik nevét zengi, miután a magyar középpályás bődületes bombagóllal döntötte el a Liverpool Arsenal elleni rangadóját vasárnap kora este. Szoboszlai két évet várt arra, hogy szabadrúgáslövő lehessen a Liverpoolban, ehhez Trent Alexander-Arnold Real Madridba távozása kellett, és gyorsan megmutatta, mire képes ebben a műfajban. A Premier League -rangadó 83. percében védhetetlenül bombázott az Arsenal kapujába szabadrúgásból. És ezt Barcelonában előre látták.

Büki Péter Szoboszlai Dominik Liverpool-mezével Barcelonában, a Camp Nou közelében. Fotó: Futballárium / Facebook

Népszerű magyar találkozópont a katalán városban az FC Barcelona újjáépülő otthona, a Camp Nou közvetlen közelében található, Futballárium nevet viselő sportbár, amelynek a falai mezekkel és sálakkal vannak tele, a különlegessége pedig az, hogy a világ egyik leghíresebb futballklubjának városában magyar csapatok mezei is feltűnnek. Mindez Büki Péter álma volt, aki vasárnap pontban 11 órakor, tehát több mint hat órával a Liverpool–Arsenal meccs kezdete előtt a következőt írta ki a sportbár oldalára:

„Van egy megérzésem! Emlékeztek erre? Nos, most megint van. Mégpedig az, hogy Szobó bombagólt vág az Arsenalnak!”

És ennél nagyobb bomba nem sok van:

Nem először jósolták meg Barcelonában Szoboszlai gólját

Egyszer persze bárki beletrafálhat, de a sztori különlegessége, hogy Büki Péter nem először jósolta meg Szoboszlai gólját. Amire ő maga is utal a bejegyzésében, az a korábbi jóslata. 2023. november 19-én reggel írta ki, hogy „az az érzésem, ma Szobó betalál”, és aznap délután a Liverpool középpályása az egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva, fantasztikus szólógólt lőtt Montenegró ellen a magyar válogatottban, majd még egyet, így nyertünk 3-1-re.

A Futballárium jóslata:

– Akkor ugyanazokat a hozzászólásokat kaptam, mint most, hogy adjam meg az ötöslottó nyerőszámait is, meg hasonlók – árulta el lapunknak Büki Péter, akit még vasárnap este értünk utol. – Idén pedig kint voltam Liverpoolban a Newcastle United elleni meccsen, és akkor meg is fogadtam, hogy Dominik gólt lő, és így is tett. Most is volt egy megérzésem, hát kiírtam.