Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Szoboszlai DominikBarcelonaArsenalLiverpool FC

Hihetetlen sztori: Barcelonában előre megjósolták Szoboszlai bombagólját

Barcelona egyik népszerű sportbárja, a magyarok által megálmodott Futballárium több mint hat órával a Liverpool–Arsenal meccs kezdete előtt kiírta a hivatalos oldalára, hogy Szoboszlai Dominik bombagólt lő majd a Premier League rangadóján. Tudjuk jól, ez így is történt, de a Futballáriumot vezető Büki Péter, akivel a Barcelona legendája, Andrés Iniesta is kapcsolatban áll, nem először jósolta meg Szoboszlai gólját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 6:56
Szoboszlai Dominik bombagólja döntötte el a Liverpool javára az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert Premier League-rangadót. Barcelonában előre megjósolták a gólját. Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egész Anglia Szoboszlai Dominik nevét zengi, miután a magyar középpályás bődületes bombagóllal döntötte el a Liverpool Arsenal elleni rangadóját vasárnap kora este. Szoboszlai két évet várt arra, hogy szabadrúgáslövő lehessen a Liverpoolban, ehhez Trent Alexander-Arnold Real Madridba távozása kellett, és gyorsan megmutatta, mire képes ebben a műfajban. A Premier League -rangadó 83. percében védhetetlenül bombázott az Arsenal kapujába szabadrúgásból. És ezt Barcelonában előre látták.

Büki Péter Szoboszlai Dominik Liverpool-mezével Barcelonában, a Camp Nou közelében
Büki Péter Szoboszlai Dominik Liverpool-mezével Barcelonában, a Camp Nou közelében. Fotó: Futballárium / Facebook

Népszerű magyar találkozópont a katalán városban az FC Barcelona újjáépülő otthona, a Camp Nou közvetlen közelében található, Futballárium nevet viselő sportbár, amelynek a falai mezekkel és sálakkal vannak tele, a különlegessége pedig az, hogy a világ egyik leghíresebb futballklubjának városában magyar csapatok mezei is feltűnnek. Mindez Büki Péter álma volt, aki vasárnap pontban 11 órakor, tehát több mint hat órával a Liverpool–Arsenal meccs kezdete előtt a következőt írta ki a sportbár oldalára:

„Van egy megérzésem! Emlékeztek erre? Nos, most megint van. Mégpedig az, hogy Szobó bombagólt vág az Arsenalnak!”

És ennél nagyobb bomba nem sok van:

 

Nem először jósolták meg Barcelonában Szoboszlai gólját

Egyszer persze bárki beletrafálhat, de a sztori különlegessége, hogy Büki Péter nem először jósolta meg Szoboszlai gólját. Amire ő maga is utal a bejegyzésében, az a korábbi jóslata. 2023. november 19-én reggel írta ki, hogy „az az érzésem, ma Szobó betalál”, és aznap délután a Liverpool középpályása az egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva, fantasztikus szólógólt lőtt Montenegró ellen a magyar válogatottban, majd még egyet, így nyertünk 3-1-re.

A Futballárium jóslata:

– Akkor ugyanazokat a hozzászólásokat kaptam, mint most, hogy adjam meg az ötöslottó nyerőszámait is, meg hasonlók – árulta el lapunknak Büki Péter, akit még vasárnap este értünk utol. – Idén pedig kint voltam Liverpoolban a Newcastle United elleni meccsen, és akkor meg is fogadtam, hogy Dominik gólt lő, és így is tett. Most is volt egy megérzésem, hát kiírtam.

 

Szoboszlai Dominik Barcelonában is téma, de még nem sztár

Az FC Barcelona világhírű klub, a spanyol bajnokság vetekszik a Premier League-gel. Vajon a helyieket mennyire hozza lázba Szoboszlai Dominik Arne Slotot is lenyűgöző teljesítménye a Liverpool színeiben?

– Ismerik, de nem foglalkoznak vele annyira – adott helyzetjelentést a magyar futballista barcelonai népszerűségéről Büki Péter. – Amikor betérnek hozzánk, akkor mondják, hogy a magyar srác mit művelt megint, mert tudják, hogy mi is magyarok vagyunk, de azt nem mondanám, hogy sztárként kezelik. Fontos hozzátennem, hogy még.

Büki Péter jó kapcsolatot ápol a Barcelona legendájával, Andrés Iniestával, aki még a kedvenc magyar klubja, a Haladás mezét is aláírta korábban a kedvéért, de Szoboszlai még nem került szóba közöttük. A Barcelona másik ikonja, Xavi is fogadta már a magyar üzletembert. A Barca vasárnap esti meccsére egyébként 4-0-s katalán sikert jósolt (1-1 és bíróbotrány lett belőle a Rayo Vallecano ellen). 

A jelek szerint a megérzései főleg Szoboszlai góljaira hatásosak.

Iniesta a Haladás mezével:

Büki Péter és Xavi:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu