Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

spanyol fociRayo VallecanoBarcelonala ligaVAR-technológia

Áll a bál Madridban, ahol a bíró elismerte: a Barcelonát segítette

A spanyol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának zárómérkőzésén a címvédő FC Barcelona meglepetésre csak 1-1-es döntetlent ért el a madridi Rayo Vallecano vendégeként vasárnap este. A katalánoknak Lamine Yamal büntetőből szerzett vezetést, a tizenegyest megelőző szituációnak azonban komoly visszhangja lett Madridban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 5:56
Lamine Yamal az első büntetőjét rúghatta Barcelona-mezben a Madridban megítélt tizenegyesnél (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első félidőben a vendég Barcelona játszott veszélyesebben és Lamine Yamal – felnőtt klubkarrierje első – büntetőből szerzett góljával a 40. percben vezetéshez is jutott. A fordulás után a Konferencialiga-szereplő hazaiak futballoztak jobban és Fran Pérez révén a 67. percben egyenlítettek is. A folytatásban újabb gól már nem esett, sőt Joan García kapus mentette meg a vereségtől a Barcát, így Hansi Flick vezetőedző együttese először veszített pontokat a bajnoki idényben. A madridi találkozó lefújása után Mateo Busquets Ferrer játékvezető állt a középpontban, méghozzá a tizenegyest megelőző szituáció miatt, így a Real Madrid szombati bajnokija után a másik gigász meccse is a VAR-ozástól volt hangos.

Mateo Busquets Ferrer játékvezető volt a Rayo Vallecano–Barcelona spanyol bajnoki egyik főszereplője
Mateo Busquets Ferrer játékvezető volt a Rayo Vallecano–Barcelona spanyol bajnoki egyik főszereplője (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A büntetőt azután ítélte meg a spanyol bíró, hogy a tizenhatoson belül cselezgető Lamine Yamal térdét látszólag megrúgta a lendületből érkező Pep Chavarría. Ezután a Rayo játékosai hevesen reklamáltak, és úgy tűnt, zajlik a videózás, ám utólag kiderült: az első félidőben azóta sem közölt okok miatt nem működött a VAR a madridi stadionban, a videobíró hiányában pedig maradt a pályán hozott ítélet.

A Barcelona javára megítélt Yamal-büntető a bíró szerint hibás döntés volt

A mérkőzést követően több játékos és a Rayo-edző Inigo Pérez is kiemelte, hogy a La Liga színvonalát minősíti, hogy már nem először vannak problémák a videobírós rendszerrel. Annak pedig vasárnap este fontos szerepe lett volna, ugyanis a pályán hibás ítélet született – legalábbis dühös hazaiak véleménye alapján. Ráadásul a Rayo-futballista Isi Palazón szerint Mateo Busquets Ferrer a tévedését el is ismerte.

– Ezer dolgot mondhatnék felháborodva, de ő is egy ember, így ő is hibázik. 

Micsoda véletlen, hogy mindig ugyanazok ellen hibáznak... Elmondta nekem, hogy hibázott, és ez a beismerés rendes volt tőle.

VAR nélkül nehéz bíráskodni, és így valamiért mindig ugyanazt sújtják és ugyanazt támogatják a döntések – mondta Palazón, aki csapatkapitányként már a második félidő elején is jelezte a társainak, hogy a bíró bevallotta neki a tévedését.

Hansi Flick a sajtótájékoztatóján nem hozta szóba a Yamal szabálytalanságáért megítélt tizenegyest, azt azonban elismerte, hogy a vezetés megszerzése ellenére sok hibával játszott a csapata, így nem feltétlenül érdemelt volna győzelmet.

A válogatottszünet után, jövő vasárnap a hétpontos Barcelona a Valenciát fogadja, míg a négy ponttal álló Rayo az Osasuna vendége lesz.

La Liga, 3. forduló:

Celta Vigo–Villarreal 1-1 (0-0)

Real Betis–Athletic Bilbao 1-2 (0-0)

Espanyol–Osasuna 1-0 (0-0)

Rayo Vallecano–FC Barcelona 1-1 (0-1)

korábban játszották:

Alavés–Atlético Madrid 1-1 (1-1)

Real Oviedo–Real Sociedad 1-0 (1-0)

Girona–Sevilla 0-2 (0-1)

Real Madrid–Real Mallorca 2-1 (2-1)

Elche–Levante 2-0 (0-0)

Valencia–Getafe 3-0 (1-0)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.