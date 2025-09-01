Áll a bál Madridban, ahol a bíró elismerte: a Barcelonát segítette

Az első félidőben a vendég Barcelona játszott veszélyesebben és Lamine Yamal – felnőtt klubkarrierje első – büntetőből szerzett góljával a 40. percben vezetéshez is jutott. A fordulás után a Konferencialiga-szereplő hazaiak futballoztak jobban és Fran Pérez révén a 67. percben egyenlítettek is. A folytatásban újabb gól már nem esett, sőt Joan García kapus mentette meg a vereségtől a Barcát, így Hansi Flick vezetőedző együttese először veszített pontokat a bajnoki idényben. A madridi találkozó lefújása után Mateo Busquets Ferrer játékvezető állt a középpontban, méghozzá a tizenegyest megelőző szituáció miatt, így a Real Madrid szombati bajnokija után a másik gigász meccse is a VAR-ozástól volt hangos.

Mateo Busquets Ferrer játékvezető volt a Rayo Vallecano–Barcelona spanyol bajnoki egyik főszereplője (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A büntetőt azután ítélte meg a spanyol bíró, hogy a tizenhatoson belül cselezgető Lamine Yamal térdét látszólag megrúgta a lendületből érkező Pep Chavarría. Ezután a Rayo játékosai hevesen reklamáltak, és úgy tűnt, zajlik a videózás, ám utólag kiderült: az első félidőben azóta sem közölt okok miatt nem működött a VAR a madridi stadionban, a videobíró hiányában pedig maradt a pályán hozott ítélet.

A Barcelona javára megítélt Yamal-büntető a bíró szerint hibás döntés volt

A mérkőzést követően több játékos és a Rayo-edző Inigo Pérez is kiemelte, hogy a La Liga színvonalát minősíti, hogy már nem először vannak problémák a videobírós rendszerrel. Annak pedig vasárnap este fontos szerepe lett volna, ugyanis a pályán hibás ítélet született – legalábbis dühös hazaiak véleménye alapján. Ráadásul a Rayo-futballista Isi Palazón szerint Mateo Busquets Ferrer a tévedését el is ismerte.

– Ezer dolgot mondhatnék felháborodva, de ő is egy ember, így ő is hibázik.

Micsoda véletlen, hogy mindig ugyanazok ellen hibáznak... Elmondta nekem, hogy hibázott, és ez a beismerés rendes volt tőle.

VAR nélkül nehéz bíráskodni, és így valamiért mindig ugyanazt sújtják és ugyanazt támogatják a döntések – mondta Palazón, aki csapatkapitányként már a második félidő elején is jelezte a társainak, hogy a bíró bevallotta neki a tévedését.