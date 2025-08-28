Pufoghatnak Barcelonában, az UEFA elnöke a Real Madrid mellé állt

Különösen a Barcelona terve kavart nagy hullámokat és persze váltotta ki a Real Madrid ellenkezését. A spanyol bajnok Barcelona december végén helyezné át a Villarreal elleni találkozóját Miamiba, amely a spanyol élvonal első, amerikai földön rendezendő bajnokija lenne. Közismert, hogy az Inter Miamiben futballozik több korábbi Barca-sztár Lionel Messivel az élen, így a meccs komoly üzleti sikerrel kecsegtet. Hasonló motivációval az olasz szövetség a február 7–8-i hétvégén vinné a Milan–Como találkozót Perth-be, mivel a milánói Giuseppe Meazza Stadionban február 6-án a téli olimpia megnyitóját rendezik meg, ami ütközést okoz. Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke nem konkrétan e két esetről, hanem általában véve fogalmazta meg az ellenvéleményét.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke darázsfészekbe nyúlt. Ellenzi a Barcelona amerikai tervét (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Fontos adalék, amiről eddig kevésbé volt szó: mindkét meccs helyszínének módosításához szükség van az UEFA és a nemzetközi szövetség (FIFA) engedélyére is.

Mi az UEFA és Ceferin álláspontja a Barcelona amerikai kitelepüléséről?

– Erről még tárgyalnunk kell az érintett ligákkal és a FIFA-val is, de nem értek egyet a kezdeményezéssel – jelentette ki Ceferin. – Az európai csapatoknak alapvetően itt kell játszaniuk, mert a szurkolóik is itt élnek, és biztosan nem fognak elutazni egy meccs miatt a tengerentúlra.

Az UEFA vezetője kifejtette, a kontinentális szervezet önmagában jogilag nem tehet semmit a mérkőzések exportálása ellen, ha az országos szövetségek támogatják az ötletet. Hasonlóan nyilatkozott Glenn Micallef, az Európai Unió nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős biztosa is, aki közölte, a klubok a szurkolóknak köszönhetik sikereiket, ezért a meccsek külföldre vitele nem innováció, hanem átverés.

Az olasz és a spanyol Szuperkupa miért kivétel?

A helyzet ennél körmönfontabb. A spanyol Szuperkupa négyes döntőjét ugyancsak anyagi megfontolásból immár 2020 óta rendezik Szaúd-Arábiában. Az olaszok ennél is régebben meglátták a lehetőséget a szaúdi kitelepülésben, az olasz Szuperkupát 2018 óta rendezik ott, 2024 óta spanyol mintára négyes minitorna formájában. Ez ellen érdekes módon Ceferin nem emelte fel a szavát.