Pufoghatnak Barcelonában, az UEFA elnöke a Real Madrid mellé állt

Noha inkább elvi alapú döntést hozott, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke óhatatanul a Barcelona és a Real Madrid vitájában is színt vallott. Aleksander Ceferin ellenzi az európai mérkőzések, így az olasz és spanyol bajnoki meccsek kitelepülését akár Ausztráliába, akár az Egyesült Államokba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 14:26
Láthatják-e Lamine Yamalt Miamiben a Barcelona rajongói Fotó: RUBEN DE LA ROSA Forrás: NurPhoto
Különösen a Barcelona terve kavart nagy hullámokat és persze váltotta ki a Real Madrid ellenkezését. A spanyol bajnok Barcelona december végén helyezné át a Villarreal elleni találkozóját Miamiba, amely a spanyol élvonal első, amerikai földön rendezendő bajnokija lenne. Közismert, hogy az Inter Miamiben futballozik több korábbi Barca-sztár Lionel Messivel az élen, így a meccs komoly üzleti sikerrel kecsegtet. Hasonló motivációval az olasz szövetség a február 7–8-i hétvégén vinné a Milan–Como találkozót Perth-be, mivel a milánói Giuseppe Meazza Stadionban február 6-án a téli olimpia megnyitóját rendezik meg, ami ütközést okoz. Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke nem konkrétan e két esetről, hanem általában véve fogalmazta meg az ellenvéleményét.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke darászfészekbe nyúlt. Ellenzi a Barcelona amerikai tervét
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke darázsfészekbe nyúlt. Ellenzi a Barcelona amerikai tervét (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Fontos adalék, amiről eddig kevésbé volt szó: mindkét meccs helyszínének módosításához szükség van az UEFA és a nemzetközi szövetség (FIFA) engedélyére is.

Mi az UEFA és Ceferin álláspontja a Barcelona amerikai kitelepüléséről?

– Erről még tárgyalnunk kell az érintett ligákkal és a FIFA-val is, de nem értek egyet a kezdeményezéssel – jelentette ki Ceferin. – Az európai csapatoknak alapvetően itt kell játszaniuk, mert a szurkolóik is itt élnek, és biztosan nem fognak elutazni egy meccs miatt a tengerentúlra.

Az UEFA vezetője kifejtette, a kontinentális szervezet önmagában jogilag nem tehet semmit a mérkőzések exportálása ellen, ha az országos szövetségek támogatják az ötletet. Hasonlóan nyilatkozott Glenn Micallef, az Európai Unió nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős biztosa is, aki közölte, a klubok a szurkolóknak köszönhetik sikereiket, ezért a meccsek külföldre vitele nem innováció, hanem átverés.

Az olasz és a spanyol Szuperkupa miért kivétel?

A helyzet ennél körmönfontabb. A spanyol Szuperkupa négyes döntőjét ugyancsak anyagi megfontolásból immár 2020 óta rendezik Szaúd-Arábiában. Az olaszok ennél is régebben meglátták a lehetőséget a szaúdi kitelepülésben, az olasz Szuperkupát 2018 óta rendezik ott, 2024 óta spanyol mintára négyes minitorna formájában. Ez ellen érdekes módon Ceferin nem emelte fel a szavát.

Mint a legtöbb esetben, előrebocsáthatjuk, e kérdésben az anyagi érdekek döntenek majd. A Real Madridnak további szövetséges után kell néznie, vagy ugyancsak talál egy szépen jövedelmező kiruccanást…

Szaúd-Arábiában már láthatták a Barcelonát:

 

