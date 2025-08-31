Megrúgták Arda Gülert, majd a VAR is megalázta, a Real Madrid máris botrányt hirdetett

A Real Madrid továbbra is hibátlan a spanyol bajnokságban, Xabi Alonso együttese szombat este úgy nyert 2-1-re a Mallorca ellen hazai pályán, hogy a videobíró (VAR) három (!) góljukat is érvénytelenítette.

A Real Madrid szombat este 2-1-re legyőzte a Mallorcát a La Liga harmadik fordulójában, ugyanakkor a Király Gárda további három gólját a videobíró elvette (Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin)

Váratlan csere a Real Madrid meccse előtt

A Marca írta meg a lefújás után, hogy a videobíró szobában eredetileg González Fuertes lett volna a vezetőbíró, csakhogy szintén szombaton az Alavés–Atlético Madrid bajnokin nagyot hibázott a VAR, miután megadta a vendégek gólját, pedig a gólszerző lesen volt – Fuertes hozta meg a döntést –, a meccs végül 1-1-es döntetlennel ért véget, így továbbra is nyeretlen az Atlético. Képen Simeone gólja. A jobb oldali játékos az argentin, és a képeken jól látszik, csak egy hazai játékos van mögötte, ezért les miatt a gólt érvényteleníteni kellett volna.

A játékvezetőket tömörítő szervezet (CTA) gyorsan lépett, és Fuertest felmentette a munka alól az esti, Real Madrid-meccsről, helyére Melero López lett nevezve. Nos, ha a CTA célja az volt, hogy így ne kerüljön a reflektorfénybe, akkor nem nagyon jött össze…

Ezt a három Real Madrid-gólt vette el a VAR

A 6. percben Trent Alexander-Arnold ugratta ki Kylian Mbappét, a francia a kapuba lőtt, de a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Mbappé feje minimálisan, de belógott.

Az első félidő hosszabbításában megint Mbappét ugratták ki, ismét lesen volt, ezúttal kicsit jobban belógott, mint az előbb.

Majd a három közül a legvéleményesebb ítélet az utolsó volt. Az 55. percben a Mallorca felszabadítani igyekvő védője Arda Gülerbe rúgta a labdát – aki az első félidőben már betalált. A török könnyedén a kapuba lőtt, csakhogy a VAR szerint Güler kezére pattant a labda, amikor megrúgták. A lentebbi képen látható az eset.

A spanyol sajtóban nagy port kavart Güler elvett gólja, a Marca a meccsről szóló tudósításában azt írta, hogy a bírói döntés teljesen megzavarta a Királyi Gárdát, a Mallorca kis híján ki is egyenlített. A sportoldal egy másik cikkében a korábbi spanyol játékvezetőt, Pérez Burullt kérdezte az esetről. A sípmester szerint jó döntés született, a szabályok egyértelműen fogalmaznak, ez pedig a kezezés tökéletes példája – tette hozzá Burull.