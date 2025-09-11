florian wirtzLiverpoolBayern MünchenPremier ­LeagueMichael Ballack

Vágyak kontra kínlódás: pofonegyszerű, Wirtz sorsa miért alakul így Liverpoolban

Bár sokan készpénznek vették, hogy Florian Wirtz a nyáron a Bayern Münchennél köt ki, a 22 éves középpályás végül a Liverpoolt választotta. Michael Ballack szerint honfitársának jó oka volt arra, hogy így döntött, és ő a bajorok legendájaként is egyetért a lépéssel. Wirtz közben a Premier League-ben való nehéz kezdetekről beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:46
Florian Wirtz a Liverpool mezében az Angol Szuperkupában Fotó: NurPhoto/ACTION FOTO SPORT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elrettentően magas kivásárlási ára ellenére Florian Wirtz volt a nyár egyik legkapósabb futballistája. A Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről is lehetett hallani, de végül a Liverpool és a Bayern München küzdött meg érte. Sokáig utóbbi tűnt a befutónak, és azzal újra megvalósult volna a gyakori forgatókönyv, miszerint a német rekordbajnok a közvetlen riválisait meggyengítve erősít.

Michael Ballack szerint nem meglepő, hogy Florian Wirtz a Liverpoolt választotta a Bayern München helyett
Michael Ballack szerint nem meglepő, hogy Florian Wirtz a Liverpoolt választotta a Bayern München helyett Fotó: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Erre azonban most nem került sor, Wirtz ugyanis általános megdöbbenésre a Liverpoolt választotta a bajorok helyett, és a Vörösök – akkor még – angol rekordnak számító összeget, 125 millió eurót fizettek ki a Bayer Leverkusennek a 33-szoros német válogatott középpályásért.

Ballack: A Premier League régen lekörözte a Bundesligát

Bár sokakat meglepett Wirtz döntése, a Bayern München legendája, Michael Ballack nem tartozott közéjük.

– Az angol klubok őrült összegeket adnak ki játékosokért – mondta a német exjátékos a Bildnek nyilatkozva, amikor arról kérdezték, hogyan fordulhatott elő, hogy egykori klubja Wirtzről és Nick Woltemadéról is lemaradt, utóbbit a Newcastle vette meg 85 millió euróért.– Wirtzért még ki is adott volna százmillió eurót a Bayern, de Woltemade más eset. A Bayernnek van pénzügyi kerete, és úgy növekszik, illetve ér el évtizedek óta sikereket, hogy közben nem adósodik el. Így megértem, hogy a klub nem akart 55 milliónál többet fizetni Woltemadéért, mert szerinte nem ér többet ennél.

Ballack szerint azonban Wirtz átigazolásánál nem a pénznek volt a legnagyobb jelentősége.

– Engem azonban Wirtz példáját tekintve valami más aggaszt: lett volna még értelme a fejlődését szem előtt tartva, hogy két-három évig a Bundesligában, a Bayern színeiben játsszon? Természetesen bajnoki címeket nyert volna ott, de a Bundesliga még mindig kihívást jelentett volna neki a legmagasabb szinten?

Nem, mert a Premier League már évekkel ezelőtt lehagyta a Bundesligát. Ez a valóság, a Bundesliga már nem olyan vonzó a világklasszisoknak. Változásokra van szükség 

állapította meg Ballack.

Wirtz még nem vette fel a ritmust

Nos, a német élvonalbeli csapatok talán már valóban nem állították volna nagy kihívás elé Wirtzet, ám a Premier League tényleg kemény dió, ott még nem tudta megcsillogtatni a tudását. Négy tétmeccsen egy gólpasszig jutott, és sokan kikezdték őt, hogy nem az elvárásoknak megfelelően teljesít. A német válogatott legutóbbi vb-selejtezője után, amikor is a Nationaelf többek között Wirtz szép szabadrúgásgóljával verte meg 3-1-re Észak-Írországot, maga is elismerte, hogy még időre van szüksége, míg felveszi a ritmust az angol bajnokságban.

– Talán még eltart néhány meccsig. Ez egy más liga, ahol másmilyen futballt játszanak. Hogy mikor találok be először? Fogalmam sincs. Remélhetőleg a következő meccsen, de idővel biztosan gólt lövök – szögezte le a 22 éves játékos.

Ha Wirtz reményei szerint alakul a folytatás, akkor tehát a Liverpool vasárnap 15 órakor kezdődő bajnokiján bizony ő is beveszi majd a Burnley kapuját.

 

Wirtz szabadrúgásgólja:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.