Vágyak kontra kínlódás: pofonegyszerű, Wirtz sorsa miért alakul így Liverpoolban

Elrettentően magas kivásárlási ára ellenére Florian Wirtz volt a nyár egyik legkapósabb futballistája. A Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről is lehetett hallani, de végül a Liverpool és a Bayern München küzdött meg érte. Sokáig utóbbi tűnt a befutónak, és azzal újra megvalósult volna a gyakori forgatókönyv, miszerint a német rekordbajnok a közvetlen riválisait meggyengítve erősít.

Michael Ballack szerint nem meglepő, hogy Florian Wirtz a Liverpoolt választotta a Bayern München helyett Fotó: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Erre azonban most nem került sor, Wirtz ugyanis általános megdöbbenésre a Liverpoolt választotta a bajorok helyett, és a Vörösök – akkor még – angol rekordnak számító összeget, 125 millió eurót fizettek ki a Bayer Leverkusennek a 33-szoros német válogatott középpályásért.

Ballack: A Premier League régen lekörözte a Bundesligát

Bár sokakat meglepett Wirtz döntése, a Bayern München legendája, Michael Ballack nem tartozott közéjük.

– Az angol klubok őrült összegeket adnak ki játékosokért – mondta a német exjátékos a Bildnek nyilatkozva, amikor arról kérdezték, hogyan fordulhatott elő, hogy egykori klubja Wirtzről és Nick Woltemadéról is lemaradt, utóbbit a Newcastle vette meg 85 millió euróért.– Wirtzért még ki is adott volna százmillió eurót a Bayern, de Woltemade más eset. A Bayernnek van pénzügyi kerete, és úgy növekszik, illetve ér el évtizedek óta sikereket, hogy közben nem adósodik el. Így megértem, hogy a klub nem akart 55 milliónál többet fizetni Woltemadéért, mert szerinte nem ér többet ennél.

Ballack szerint azonban Wirtz átigazolásánál nem a pénznek volt a legnagyobb jelentősége.

– Engem azonban Wirtz példáját tekintve valami más aggaszt: lett volna még értelme a fejlődését szem előtt tartva, hogy két-három évig a Bundesligában, a Bayern színeiben játsszon? Természetesen bajnoki címeket nyert volna ott, de a Bundesliga még mindig kihívást jelentett volna neki a legmagasabb szinten?

Nem, mert a Premier League már évekkel ezelőtt lehagyta a Bundesligát. Ez a valóság, a Bundesliga már nem olyan vonzó a világklasszisoknak. Változásokra van szükség

– állapította meg Ballack.

Wirtz még nem vette fel a ritmust

Nos, a német élvonalbeli csapatok talán már valóban nem állították volna nagy kihívás elé Wirtzet, ám a Premier League tényleg kemény dió, ott még nem tudta megcsillogtatni a tudását. Négy tétmeccsen egy gólpasszig jutott, és sokan kikezdték őt, hogy nem az elvárásoknak megfelelően teljesít. A német válogatott legutóbbi vb-selejtezője után, amikor is a Nationaelf többek között Wirtz szép szabadrúgásgóljával verte meg 3-1-re Észak-Írországot, maga is elismerte, hogy még időre van szüksége, míg felveszi a ritmust az angol bajnokságban.