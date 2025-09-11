Világhírű posztriválist kapott a magyar válogatott futballista

Megvan a dán középpályás új csapata. A 33 éves Christian Eriksen pályafutása során több nagy klubban is megfordult. Legutóbb a Manchester Unitedet erősítette, de játszott a Tottenham Hotspur, a holland Ajax és az olasz Inter színeiben is, utóbbi két klubbal bajnokságot nyert. Az angol élvonalban több, mint 300 bajnokin szerepelt, ám július óta nem volt csapata. Szerdán vált hivatalossá, hogy a német első osztályú Wolfsburgban folytatja.

Christian Eriksen az előző idény végén köszönt el a Manchester United csapatától (Fotó: AFP/Darren Staples)

Christian Eriksen igazi vezér

A 144-szeres dán válogatott Christian Eriksen – aki azt követően is folytatni tudta karrierjét, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek elleni mérkőzésen szívleállás miatt újra kellett éleszteni – két évre, 2027-ig szóló szerződést írt alá, és a 24-es számú mezt fogja viselni Wolsburgban.

Christian Eriksen személyében olyan játékost szerződtettünk, aki mindent látott és megtapasztalt már a legmagasabb szinten. Hatalmas rutinja, a pályán nyújtott teljesítménye és személyisége ösztönzést jelent majd, különösen a fiatal játékosok számára. Ő igazi vezér, aki a pályán és azon kívül is képes lehet változásokat hozni

– nyilatkozta a klubhonlapnak Sebastian Schindzielorz, a Wolfsburg sportigazgatója.

Eriksen mások mellett a háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence csapattársa, egyben poszttársa is lesz. A Wolfsburg a válogatott szünet után szombaton tér vissza a pályára, hazai pályán fogadja az 1. FC Köln csapatát.

Így jelentette be a Wolsburg a legújabb játékost: