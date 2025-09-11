Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Christian EriksenWolfsburgDÁRDAI BENCE

Világhírű posztriválist kapott a magyar válogatott futballista

Erősítésről számolt be a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Wolfsburg. A tabellán két játéknap után hatodik helyezett, Dárdai Bencét is foglalkoztató együttes színeiben folytatja a dán válogatott középpályás, Christian Eriksen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 9:51
Christian Eriksen Angliából Németországba költözik. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
Megvan a dán középpályás új csapata. A 33 éves Christian Eriksen pályafutása során több nagy klubban is megfordult. Legutóbb a Manchester Unitedet erősítette, de játszott a Tottenham Hotspur, a holland Ajax és az olasz Inter színeiben is, utóbbi két klubbal bajnokságot nyert. Az angol élvonalban több, mint 300 bajnokin szerepelt, ám július óta nem volt csapata. Szerdán vált hivatalossá, hogy a német első osztályú Wolfsburgban folytatja.

Manchester United's Danish midfielder #14 Christian Eriksen applauds supporters after playing his final game for United after the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 25, 2025. United won the game 2-0. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Christian Eriksen az előző idény végén köszönt el a Manchester United csapatától (Fotó: AFP/Darren Staples)

 

Christian Eriksen igazi vezér

A 144-szeres dán válogatott Christian Eriksen – aki azt követően is folytatni tudta karrierjét, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek elleni mérkőzésen szívleállás miatt újra kellett éleszteni – két évre, 2027-ig szóló szerződést írt alá, és a 24-es számú mezt fogja viselni Wolsburgban.

Christian Eriksen személyében olyan játékost szerződtettünk, aki mindent látott és megtapasztalt már a legmagasabb szinten. Hatalmas rutinja, a pályán nyújtott teljesítménye és személyisége ösztönzést jelent majd, különösen a fiatal játékosok számára. Ő igazi vezér, aki a pályán és azon kívül is képes lehet változásokat hozni

 – nyilatkozta a klubhonlapnak Sebastian Schindzielorz, a Wolfsburg sportigazgatója.

Eriksen mások mellett a háromszoros magyar válogatott Dárdai Bence csapattársa, egyben poszttársa is lesz. A Wolfsburg a válogatott szünet után szombaton tér vissza a pályára, hazai pályán fogadja az 1. FC Köln csapatát.

Így jelentette be a Wolsburg a legújabb játékost:

