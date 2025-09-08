LiverpoolNémetországflorian wirtzSzoboszlai Dominikgól

Szoboszlai csapattársa elárulta szabadrúgásgólja titkát, hiába szóltak neki

A Liverpool új igazolása gyakorlatilag bebiztosította Németország 3-1-es győzelmét Észak-Írország ellen. Florian Wirtz a szépségdíjas szabadrúgásgólja után elmondta, a nagy hangzavarban nem hallotta, mit mondott neki Joshua Kimmich. A 22 éves támadónak ezek szerint hiába magyarázott a csapatkapitány, ő ösztönből cselekedett, és szerzett hasonló gólt, mint Szoboszlai Dominik az Arsenallal szemben. A Bayer Leverkusent a nyáron elhagyó játékos szezonbeli első gólját szerezte, az angol bajnok színeiben még nem volt eredményes. Wirtznek lökést adhat a találata.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 08. 7:33
Florian Wirtz Pozsony, 2025. szeptember 4. A német Florian Wirtz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai A selejtezőcsoportjának Szlovákia-Németország mérkőzésén Pozsonyban 2025. szeptember 4-én. MTI/AP/Erdős Dénes
Florian Wirtz elmondta, mi történt a gólja előtt (Fotó: MTI/AP/Erdõs Dénes)
Alaposan megszenvedtek a nyitányon a szlovákoktól történelmi vereséget szenvedett németek hazai pályán Észak-Írországgal. Florian Wirtzék végül 3-1-re győztek, hozták a kötelezőt, ám így is lépéshátrányban vannak.

Florian Wirtz
Florian Wirtz (balra) Szlovákiában szenvedett, az észak-írek ellen villant (Fotó: MTI/EPA/Jozef Jakubco)

Florian Wirtz nevétől hangos ismét a német sajtó. A még mindig csupán 22 esztendős támadó középpályás hatalmas gólt szerzett a német válogatott színeiben. Szabadrúgásával bebiztosította Németország sikerét Kölnben. A felvétek szerint nagy tanakodás folyt a kulcsfontosságú lehetőség előtt: a mintegy 22 méterről, kissé balról járó szabadrúgás elvégzésére úgy tűnt, Wirtz mellett David Raum és Joshua Kimmich is jelentkezett. Utóbbi, a csapatkapitány valamit nagyon magyarázott a végül szépségdíjas gólt lövő Wirtznek.

Őszintén szólva, nem tudom, mit mondott. Sokan beszéltek körülöttem.

Jó szabadrúgás lövési pozíció volt, és csak meg szerettem volna próbálkozni a gólszerzéssel. Örülök, hogy sikerült – árulta el a 22 éves játékmester a meccs után a MiaSanMiának. 

Florian Wirtz technikája

A német sztár remekül csavarta a sorfal fölött a rövid felső sarokba a labdát, amely különleges röppályát írt le. Nem véletlenül, ugyanis nem egyszerűen belsővel csavarta rá Florian Wirtz, hanem a lábfejét megfeszítve mereven tartva rúgta meg belső csűddel, ezért is szitált, csapódott lefelé védhetetlenül. Kiderült, egyfajta kísérletet hajtott végre.

Tudatosan így akartam megrúgni. Gyakoroltam a technikát néhányszor edzésen, de mérkőzésen még sosem lőttem meg úgy, mint most.

Lökést adhat a gól

– Mindannyian tudjuk, hogy az előző meccs katasztrófa volt. Ma jobban akartunk teljesíteni és több energiát mutatni. Véleményem szerint ma ezt meg is tettük. Jól kezdtük a meccset, és ez egy jó teljesítmény volt, amivel elégedettek lehetünk, és amire építhetünk – beszélt a szlovákok és az északírek elleni meccs tapasztalatairól Florian Wirtz. Neki és Németországnak úgy kellett ez az emlékezetes szabadrúgásgól, mint egy falat kenyér. A pozsonyi vereség után több botlás nem fér bele Julian Nagelsmann csapatának.

A nyáron elképesztő összegért, mintegy 125 millió euróért a Liverpoolba igazolt játékosnak új klubjában még nem sikerült betalálnia, a válogatottban elért gólja lökést adhat neki.

 A figyelmet mindenesetre felhívta ismét magára. Az angol bajnokcsapatnál pedig tovább nőtt a kiváló szabadrúgás lövők száma. Persze, Szoboszlai Dominik Arsenal elleni győztes gólja után egyelőre a magyar élvez elsőbbséget.

 

