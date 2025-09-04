Pozsonyban kapott nagy pofont a német válogatott, spanyol-fieszta Szófiában

A szlovák labdarúgó-válogatott az elmúlt négy mérkőzését nem tudta megnyerni, Francesco Calzona csapata hazai pályán is esélytelenebbnek tűnt a jobb erőkből álló Németország ellen de ahogy a mondás tartja, a nemzetközi futballban nincsenek könnyű meccsek, a pozsonyi találkozó abszolút megfelelt ennek.

A szlovák labdarúgó-válogatott Pozsonyban fogadta a németeket vb-selejtezőn. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A szlovák labdarúgó-válogatott remekelt

Pozsonyban kisebb meglepetésre a hazaiak szerezhették volna meg a vezetést az első félidő elején. A 20. percben Strelec átadása után Sauer egy az egyben állt szembe Baumannal, de a németek kapusa kivédte a szlovák támadó kísérletét. A folytatásban Duda szöglete a kapufáról pattant ki, forró pillanatokat éltek át a vendég németek. Négy perccel később a szlovákok hálóőre Dubravka védte ki óriási reflexmozdulattal Mittelstadt lövését.

Az első harminc percben Szlovákia alakította ki a nagyobb helyzeteket, Németország egy zilált és széteső csapat benyomását keltette az első félidőben.

Így nem meglepő módon Woltemade és Wirtz nagy helyzetei után meg is szerezte a vezetést a lendületesebben játszó Szlovákia a 42. percben: az Atlético Madrid balhátvédje David Hancko a Middlesbrough csatárának, a végig nagyon aktívan játszó David Strelec átadását váltotta gólra (1-0).

A szlovák labdarúgó-válogatott hátvédje David Hancko szerezte meg a vezetést a németek elleni vb-selejtezőn. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A második félidőben Szlovákia egy szemernyit sem vett vissza a tempóból. Sőt, az 55. percben Gyömbér kiváló passza találta meg Strelecet, a hazaiak csatára tizenhatos jobb oldalánál kicselezte Rüdigert, majd bal lábbal gyönyörűen a hosszú sarokba tekerte a labdát (2-0).

Az utolsó húsz percben őrizte az eredményt Szlovákia, a németek pedig nem nagyon tudtak eredményes támadásokat vezetni.

A vendégek hetven százalékban birtokolták a labdát, de mindössze négy kaput eltaláló lövésük volt nyolcvan perc alatt. Az utolsó tíz percben mindent megtett Julian Nagelsmann együttese a gólért, de nem sikerült betalálni a taktikus és higgadt játékot bemutató szlovákok ellen, akik végül 2-0-ra megnyerték a vb-selejtezőt Pozsonyban.

Spanyolország könnyed győzelme Szófiában

A spanyol labdarúgó-válogatottnak öt perc sem kellett, hogy megszerezze a vezetést Bulgária ellen. Lamine Yamal cselezgetett a baloldalon, majd a labda az Arsenalban játszó Martin Zubimendihez került. A középpályás egy pillanat alatt döntött, és a leshatárról kilépő Mikel Oyarzabalhoz passzolt, a Real Sociedad támadója pedig higgadtan lőtt a hazai kapus mellett a jobb alsó sarokba (0-1). A spanyol csatár találata azt jelentette, hogy a spanyol válogatott a legutóbbi 29 (!) vb-selejtezőjén mindig kapuba talált, elképesztő teljesítmény ez az Eb-címvédőjétől.