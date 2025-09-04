labdarúgó vb-selejtezőnémet labdarúgó-válogatottbolgár labdarúgó-válogatottLamine Yamalspanyol labdarúgó-válogatottszlovák válogatott

Pozsonyban kapott nagy pofont a német válogatott, spanyol-fieszta Szófiában

Óriási meglepetésre Szlovákia 2-0-ra legyőzte Németországot Pozsonyban a világbajnoki selejtezők A-csoportjában. Az első félidőben David Hancko talált be a vendégek kapujába, majd a második félidőben David Strelec gyönyörű találata eldöntötte a meccset a szlovák labdarúgó-válogatott javára, a német válogatott így verességgel startolt. Az E-csoportban az Eb-címvédő spanyol labdarúgó-válogatott könnyed 3-0-ás sikerrel múlta felül Bulgáriát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 22:54
Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szlovák labdarúgó-válogatott az elmúlt négy mérkőzését nem tudta megnyerni, Francesco Calzona csapata hazai pályán is esélytelenebbnek tűnt a jobb erőkből álló Németország ellen de ahogy a mondás tartja, a nemzetközi futballban nincsenek könnyű meccsek, a pozsonyi találkozó abszolút megfelelt ennek.

A szlovák labdarúgó-válogatott Pozsonyban fogadta a németeket vb-selejtezőn.
A szlovák labdarúgó-válogatott Pozsonyban fogadta a németeket vb-selejtezőn. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A szlovák labdarúgó-válogatott remekelt

Pozsonyban kisebb meglepetésre a hazaiak szerezhették volna meg a vezetést az első félidő elején. A 20. percben Strelec átadása után Sauer egy az egyben állt szembe Baumannal, de a németek kapusa kivédte a szlovák támadó kísérletét. A folytatásban Duda szöglete a kapufáról pattant ki, forró pillanatokat éltek át a vendég németek. Négy perccel később a szlovákok hálóőre Dubravka védte ki óriási reflexmozdulattal Mittelstadt lövését. 

Az első harminc percben Szlovákia alakította ki a nagyobb helyzeteket, Németország egy zilált és széteső csapat benyomását keltette az első félidőben.

 Így nem meglepő módon Woltemade és Wirtz nagy helyzetei után meg is szerezte a vezetést a lendületesebben játszó Szlovákia a 42. percben: az Atlético Madrid balhátvédje David Hancko a Middlesbrough csatárának, a végig nagyon aktívan játszó David Strelec átadását váltotta gólra (1-0).

A szlovák labdarúgó-válogatott hátvédje David Hancko szerezte meg a vezetést a németek elleni vb-selejtezőn.
A szlovák labdarúgó-válogatott hátvédje David Hancko szerezte meg a vezetést a németek elleni vb-selejtezőn.  Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A második félidőben Szlovákia egy szemernyit sem vett vissza a tempóból. Sőt, az 55. percben Gyömbér kiváló passza találta meg Strelecet, a hazaiak csatára tizenhatos jobb oldalánál kicselezte Rüdigert, majd bal lábbal gyönyörűen a hosszú sarokba tekerte a labdát (2-0).

 Az utolsó húsz percben őrizte az eredményt Szlovákia, a németek pedig nem nagyon tudtak eredményes támadásokat vezetni. 

A vendégek hetven százalékban birtokolták a labdát, de mindössze négy kaput eltaláló lövésük volt nyolcvan perc alatt. Az utolsó tíz percben mindent megtett Julian Nagelsmann együttese a gólért, de nem sikerült betalálni a taktikus és higgadt játékot bemutató szlovákok ellen, akik végül 2-0-ra megnyerték a vb-selejtezőt Pozsonyban. 

Spanyolország könnyed győzelme Szófiában

A spanyol labdarúgó-válogatottnak öt perc sem kellett, hogy megszerezze a vezetést Bulgária ellen. Lamine Yamal cselezgetett a baloldalon, majd a labda az Arsenalban játszó Martin Zubimendihez került. A középpályás egy pillanat alatt döntött, és a leshatárról kilépő Mikel Oyarzabalhoz passzolt, a Real Sociedad támadója pedig higgadtan lőtt a hazai kapus mellett a jobb alsó sarokba (0-1). A spanyol csatár találata azt jelentette, hogy a spanyol válogatott a legutóbbi 29 (!) vb-selejtezőjén mindig kapuba talált, elképesztő teljesítmény ez az Eb-címvédőjétől.

Mikel Oyarzabal nyitotta a gólok sorát, az ő találatával vezetett a spanyol labdarúgó-válogatott.
Mikel Oyarzabal nyitotta a gólok sorát, az ő találatával vezetett a spanyol labdarúgó-válogatott. Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A vendégek mezőnyfölényben futballoztak, de a magabiztos passzolgatásnak egy hazai helyzet vetett véget: a Levszki Szófia szélsője Radoslav Kirilov a 20. percben alig tévesztette el a jobb alsó sarkot, a labda a kapufát elhagyva hagyta el a pályát. Három perccel később Yamal veszélyeztett a jobb oldalon, de Vutsov kapus a helyén volt. A 30. percben megduplázta előnyét a spanyol együttes: Yamal sokadik beadását fejelték ki a bolgár védők, a labda pedig pont Marc Cucurella elé került. 

A Chelsea sokoldalú balhátvédje pedig egy szép átvétel után a levegőből aláhulló labdát dropból a kapu jobb oldalába lőtte (0-2). 

A változatosság gyönyörködtet, szokták mondani, és ennek megfelelően a spanyol válogatott két akciógól után egy pontrúgásból növelte előnyét. 

A 38. percben Mikel Merino tökéletesen érkezett Lamine Yamal jobb oldalról elvégzett szögletére, és egy védhetetlen fejessel talált be a szinte semmilyen ellenállást nem tanúsító bolgárok kapujába. 

A második játékrészben kevés esemény történt, a spanyolok huszonnégy kapura lövéssel próbálkoztak, amiből tizenkettő találta el a bolgárok kapuját. A vége 3-0 lett.

A török labdarúgó-válogatott az utolsó 20 percben emberhátrányban játszva nyert 3-2-re Georgia vendégeként. A négycsapatos E csoport nyitányán Kerem Akturkoglu duplájának, valamint Mert Müldür találatának is köszönhetően diadalmaskodott a török csapat Tbilisziben, s még az sem akadályozta meg őket a sikerben, hogy az öt perccel korábban csereként beállt Baris Alper Yilmazt a 71. percben kiállította a játékvezető.

Világbajnoki selejtezők, Európa, 1. forduló

A csoport:
Szlovákia–Németország 2–0 (1-0) 
gólszerzők: Hancko 42., Strelec 55.

Luxemburg–Észak-Írország 1–3 (1-1)
gólszerzők: Dardari 30., ill. Reid 7., S. Charles 46., Devenny 70.
Kiállítva: Korac (66., Luxemburg)

E-csoport:

Bulgária–Spanyolország 0-3 (0-3)
gólszerzők: Oyarzabal 5., Cucurella 30., Merino 37.

Georgia–Törökország 2–3 (0-2)
gólszerzők: Davitasvili 63., Kvarachelia 90+8., ill. Müldür 3., Aktürkoglu 41., 52.
Kiállítva: B. A. Yilmaz (Törökország, 71.)
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.