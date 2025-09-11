Cristiano Ronaldo nem akart balhét, ezt a magyar szurkolók is értékelhették + videó

A magyar válogatott szoros csatában kapott ki Portugáliától kedd este. Mikor már mindenki azt hitte, hogy Varga Barnabás 84. percben szerzett egyenlítő góljával meglesz a pontszerzés a luzitánok ellen, jött egy labdavesztés a saját térfelünkön, Szoboszlai Dominik felpasszát lelopták Kerkez Milos elől, Joao Cancelo pedig egy váratlan, takarásból megeresztett lövéssel meglepte Tóth Balázst, akinek esélye sem volt hárítania. A portugál jobbhátvédről nem lehet azt mondani, hogy visszafogottan ünnepelte meg a gólját, a magyar szurkolók felé fordult, kezeit pedig a füléhez emelte – így hergelve a hazai közönséget, Cristiano Ronaldo azonban gyorsan közbelépett.

Joao Cancelo gólja után elkezdte hergelni a magyar szurkolókat, Cristiano Ronaldo és Bernardo Silva fogták vissza a jobbhátvédet (Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto)

Cristiano Ronaldo gyorsan lecsillapította a kedélyeket

A közel tíz évvel rutinosabb Cristiano Ronaldo és a mérkőzés első gólját szerző Bernardo Silva gyorsan leállították meggondolatlan csapattársukat, majd gyorsan bocsánatot kértek a magyar publikumtól a játékos viselkedése miatt.

A portugál védő provokatív gólöröme:

🫲 João Cancelo 🫱 pic.twitter.com/fENndq1h6p — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 10, 2025

A közösségi oldalakon egy másik videó is napvilágot látott, ahol Cristiano Ronaldo szó szerint bocsánatot kér a magyar szurkolóktól közvetlenül a portugálok gólja után:

Joao Cancelo for some reason was cupping his ears at the Hungarian crowd, captain Ronaldo had to apologise to the crowd and pull him back.



That’s a captain right there! pic.twitter.com/mOlxglmMRs — A (@lconicCristiano) September 10, 2025

A lefújást követően a portugál játékosok és a portugál sajtó is a magyar csapat egységességét dicsérte, sőt még Cancelo is nyilatkozott, de már sokkal visszafogottabban.

A magyar válogatott legközelebb október 11-én a csoport második helyén álló örményeket fogadja, aznap Portugália vendége az utolsó pozícióban lévő Írország lesz.