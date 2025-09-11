Szoboszlaiéknál nincs népszerűbb Európában

Lassan-lassan elképesztő őrület veszi körül a magyar labdarúgó-válogatottat, már ami a nézőszámot illeti. Ugyanis Szoboszlai Dominikra és társaira volt kíváncsi messze a legtöbb szurkoló: a két szeptemberi vb-selejtezős forduló összes meccse közül a kedd esti Magyarország–Portugália mérkőzésre látogatott ki a legtöbb néző, míg a második helyre ugyancsak Marco Rossi csapatának írországi mérkőzése futott be. Utóbbin egyébként szép számmal voltak magyarok is, azaz már most feltételezhető, hogy a további, főleg a hazai meccseinken továbbra sem lesz hiány buzdításban.

Szoboszlai Dominik és társai eddigi két vb-selejtezőjén volt a legtöbb néző a kontinens összes találkozóját egybevéve (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai és a többiek játékára 61 473 szurkoló volt kíváncsi Ronaldóék ellen

A labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data adatgyűjtéséből egyértelműen kiderült, hogy Marco Rossi csapata vonzotta a legtöbb nézőt a szeptemberi két világbajnoki selejtezős fordulóban az európai kontinensen.

A rekordot a kedd esti, Cristiano Ronaldo vezette portugálok elleni meccs jelentette, ugyanis a Puskás Arénában összesen 61 473 szurkoló láthatta, ahogy a 2025-ös Nemzetek Ligája-győztes luzitánok 3–2-re győztek Marco Rossi csapata ellen.

És ami igazán nagy szó, hogy a második helyre is magyar érdekeltségű meccs ért oda, hiszen a dublini, írek elleni 2-2-re végződött találkozón 51 137 szurkoló volt a stadionban, amelyből a magyarok jó kétezren lehettek.

Az európai vb-selejtezők nézőszámai (TOP 10) 61 473 néző: Magyarország–Portugália

51 137 néző: Írország–Magyarország

50 897 néző: Lengyelország–Finnország

44 238 néző: Georgia–Törökország

44 077 néző: Georgia–Bulgária

43 169 néző: Németország–Észak-Írország

40 904 néző: Hollandia–Lengyelország

40 582 néző: Bulgária–Spanyolország

40 150 néző: Franciaország–Izland

39 789 néző: Szerbia–Anglia

Egy biztos, az első két selejtezőn egy pontot szerző magyar válogatott legközelebb október 11-én töltheti meg ismét a Puskás Arénát, amikor is az íreket váratlanul legyőző Örményország lesz Szoboszlaiék ellenfele.

Természetesen mindenki abban bízik, hogy a válogatott képes lesz elviselni az eddigi gólszerzőinek hiányát: Varga Barnabás két sárga lapja miatt biztosan nem játszhat, míg a Dublinban kiállított Sallai eltiltásának mértékéről még nem döntött az UEFA.

A rekordot hozó meccs összefoglalója:



