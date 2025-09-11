Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Szoboszlaiéknál nincs népszerűbb Európában

Újra bebizonyosodott, hogy a magyar válogatott nagyon népszerű a szurkolók körében. A Szoboszlai Dominik által vezetett csapat ugyan csak egy pontot szerzett az elmúlt napokban lejátszott két vb-selejtezőn, ám egy rekordot így is megdöntött: kedden 61 473 néző volt a Puskás Arénában, és ez a szám messze a legmagasabb az összes európai selejtező nézőszámát tekintve.

Molnár László
2025. 09. 11. 7:05
Szoboszlaira és a magyar válogatottra akkor istelt ház vár a meccseken, ha nem Cristiano Ronaldo vezette Portugália az ellenfél
Szoboszlaira és a magyar válogatottra akkor istelt ház vár a meccseken, ha nem Cristiano Ronaldo vezette Portugália az ellenfél Fotó: Csudai Sándor
Lassan-lassan elképesztő őrület veszi körül a magyar labdarúgó-válogatottat, már ami a nézőszámot illeti. Ugyanis Szoboszlai Dominikra és társaira volt kíváncsi messze a legtöbb szurkoló: a két szeptemberi vb-selejtezős forduló összes meccse közül a kedd esti Magyarország–Portugália mérkőzésre látogatott ki a legtöbb néző, míg a második helyre ugyancsak Marco Rossi csapatának írországi mérkőzése futott be. Utóbbin egyébként szép számmal voltak magyarok is, azaz már most feltételezhető, hogy a további, főleg a hazai meccseinken továbbra sem lesz hiány buzdításban.

Szoboszlai Dominik és társai eddigi két vb-selejtezőjén volt a legtöbb néző a kontinens összes találkozóját egybevéve
Szoboszlai Dominik és társai eddigi két vb-selejtezőjén volt a legtöbb néző a kontinens összes találkozóját egybevéve (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai és a többiek játékára 61 473 szurkoló volt kíváncsi Ronaldóék ellen

A labdarúgással kapcsolatos adatokkal foglalkozó Football Meets Data adatgyűjtéséből egyértelműen kiderült, hogy Marco Rossi csapata vonzotta a legtöbb nézőt a szeptemberi két világbajnoki selejtezős fordulóban az európai kontinensen. 

A rekordot a kedd esti, Cristiano Ronaldo vezette portugálok elleni meccs jelentette, ugyanis a Puskás Arénában összesen 61 473 szurkoló láthatta, ahogy a 2025-ös Nemzetek Ligája-győztes luzitánok 3–2-re győztek Marco Rossi csapata ellen. 

És ami igazán nagy szó, hogy a második helyre is magyar érdekeltségű meccs ért oda, hiszen a dublini, írek elleni 2-2-re végződött találkozón 51 137 szurkoló volt a stadionban, amelyből a magyarok jó kétezren lehettek.

Az európai vb-selejtezők nézőszámai (TOP 10)

  • 61 473 néző: Magyarország–Portugália
  • 51 137 néző: Írország–Magyarország
  • 50 897 néző: Lengyelország–Finnország
  • 44 238 néző: Georgia–Törökország
  • 44 077 néző: Georgia–Bulgária
  • 43 169 néző: Németország–Észak-Írország
  • 40 904 néző: Hollandia–Lengyelország
  • 40 582 néző: Bulgária–Spanyolország
  • 40 150 néző: Franciaország–Izland
  • 39 789 néző: Szerbia–Anglia

 

Egy biztos, az első két selejtezőn egy pontot szerző magyar válogatott legközelebb október 11-én töltheti meg ismét a Puskás Arénát, amikor is az íreket váratlanul legyőző Örményország lesz Szoboszlaiék ellenfele. 

Természetesen mindenki abban bízik, hogy a válogatott képes lesz elviselni az eddigi gólszerzőinek hiányát: Varga Barnabás két sárga lapja miatt biztosan nem játszhat, míg a Dublinban kiállított Sallai eltiltásának mértékéről még nem döntött az UEFA.

A rekordot hozó meccs összefoglalója:


 

