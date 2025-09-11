Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Horror és letargia Szoboszlaiék riválisánál, ez átírhatja a világbajnoki esélyeinket

Az írek máris feladták a kijutást a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. A magyar válogatott riválisánál teljes letargia tört ki, az ír sajtó két forduló után temeti a csapatot, romba dőlt vb-esélyekről írnak, és megkérdőjelezik a szövetségi kapitány alkalmasságát. Maga Heimir Hallgrímsson is kimondta, hogy már csodára lenne szükségük, és bocsánatért esedezik. Szoboszlai Dominikék legnagyobb ellenfelénél horrort emlegetnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 5:10
Szoboszlai Dominik az ír válogatott elleni vb-selejtezőn Dublinban Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka
Úgy vágtunk neki a világbajnoki selejtezőknek, hogy a csoport egyértelmű favoritja a még mindig Cristiano Ronaldo góljaival szárnyaló Portugália, amely minden bizonnyal megszerzi a 2026-os tornára automatikus kijutást érő első helyet. Így Szoboszlai Dominikék az ír válogatottal küzdhetnek meg a pótselejtezőt érő második helyért, mivelhogy a csoport negyedik csapata, Örményország ellen mindenkinek kötelező a győzelem. Nos, az írek kedden váratlan vereséget szenvedtek az örményektől, és máris temetik saját magukat.

Az írek kiszálltak a vb-selejtezős versenyből? Szoboszlaiék riválisánál teljes a letargia
Az írek kiszálltak a vb-selejtezős versenyből? Szoboszlaiék riválisánál teljes a letargia 
Fotó: MTI/AP/Hakob Berberyan

Még csak két forduló zajlott le a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában, a kedden Budapesten Szoboszlaiék ellen 3-2-re nyerő portugálok a papírforma szerint két győzelemmel, hat ponttal az élen állnak. Mögöttük jönnek az örmények három, majd Magyarország és Írország egy-egy ponttal. Az íreknél teljes a letargia: az egymás elleni, dublini iksz után mi a portugáloktól kaptunk ki szoros meccsen, ők viszont az örményektől kaptak arcpirító, 2-1-es pofont, amivel minden számítás szerint óriási lépéshátrányba kerültek.

Az ír sajtó máris temeti a válogatottjukat, az Irish Times megfogalmazása szerint „Írország vereséget szenvedett Örményországtól, ezzel romba döntve a világbajnoki reményeket”.

Az ír sajtó egyből a szövetségi kapitány fejét követeli

A lap megjegyzi, hogy már Dublinban a magyarok elleni nyitányon is gyengén teljesített Heimir Hallgrímsson csapata, de akkor még szerencséjük volt az utolsó pillanatokban szerzett egyenlítő góllal. Mindenesetre ezek után bizonyítania kellett volna a válogatottnak Örményországban, ehelyett teljesen összeomlott az együttes.

„Újabb horror az ír futballban, amit nehéz lesz megemészteni” – összegezte a vereséget az ír lap.

Természetesen szóba került Heimir Hallgrímsson felelőssége is az írek gyenge vb-selejtezős rajtja miatt. Az Irish Times leszögezi, hogy az örmények elleni vereség egy olyan csapattal szemben jött össze, amely a világranglista 105. helyén áll, és amely néhány nappal korábban 5-0-ra kikapott Portugáliától, tavaly márciusban pedig 6-1-re Georgiától. Mindez pedig kérdéseket vet fel Hallgrímsson jövőjéről a válogatott élén, akinek a jelenlegi szerződése a vb-selejtezők végéig szól.

„Az eredmények megkérdőjelezik az izlandi edző alkalmasságát arra, hogy Írországot vezesse a 2028-as hazai Európa-bajnokságon” – jelenti ki a lap, amely már nem is a 2026-os vb miatt aggódik, hanem a három év múlva esedékes Eb miatt, amelynek Anglia, Skócia, Wales és Írország közösen ad otthont.

Heimir Hallgrímsson: Innentől csoda kellene, bocsássatok meg!

– Nem aggódom a saját jövőm miatt, de ha egy csapat ilyen teljesítményt nyújt, akkor mindig megkérdőjelezhető az edző munkája – ismerte el Heimir Hallgrímsson. – Ebben a vb-selejtezőben most már mindenképpen csodára lenne szükségünk a továbbjutáshoz.

Az íreknek az ilyen piszkos trükkök sem jöttek be az örmények ellen:

Mindössze két forduló után jelentette ki ezt az ír kapitány, és nem véletlenül. Írország legközelebb, októberben Portugáliában lép pályára, ahol újabb vereség következhet, míg a magyar válogatott hazai pályán Örményország ellen győzelemmel kalkulálhat, ami után máris három pont lehet Szoboszlaiék előnye az írek előtt. Ezt pedig Hallgrímsson csapata valószínűleg csak úgy tüntethetné el a vb-selejtezők végéig, ha Marco Rossi csapata is betlizne egy nagyot az örmények ellen, vagy ha az írek a november 16-i záró fordulóban Budapesten tudnának győzni.

– Taktikailag ez volt a legrosszabb teljesítmény, amióta idejöttem – árulta el Hallgrímsson, aki tavaly nyáron lett az ír válogatott szövetségi kapitánya.

Az Irish Times szerint az izlandi edző nem tudta megválaszolni, hogy a csapata hogyan jutott el a magyarok elleni döntetlentől az örményországi teljes összeomlásig.

– Lehetetlen megválaszolni ezt a kérdést – mondta az edző. – Azt hiszem, az utazás és a regeneráció befolyásolhatta ezt a meccset, de nem fogok mentegetőzni. Magunkba kell néznünk, hogy lássuk, mit csinálhattunk volna jobban. A stáb és a játékosok is meg fogják tenni ezt. De nincsenek mentségek, bocsássatok meg ezért!

Egy komoly ellenféllel kevesebb Szoboszlaiéknak a vb-selejtezőkön?

Az ír újságírók konkrétan arra is rákérdeztek, hogy a szövetségi kapitány szerint máris elbuktak-e a vb-selejtezőkön, és a válasza dermesztően őszinte volt:

Igen, ez szinte így van. Mostantól mindennek tökéletesen kellene alakulnia. Ilyen teljesítmény után nehéz optimistának lenni.

Egy komoly ellenféllel kevesebb Szoboszlaiéknak? A magyar válogatottnak innentől kötelező feladatnak tűnik a portugálok mögötti második, vb-pótselejtezős hely megszerzése.

