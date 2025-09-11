Horror és letargia Szoboszlaiék riválisánál, ez átírhatja a világbajnoki esélyeinket

Úgy vágtunk neki a világbajnoki selejtezőknek, hogy a csoport egyértelmű favoritja a még mindig Cristiano Ronaldo góljaival szárnyaló Portugália, amely minden bizonnyal megszerzi a 2026-os tornára automatikus kijutást érő első helyet. Így Szoboszlai Dominikék az ír válogatottal küzdhetnek meg a pótselejtezőt érő második helyért, mivelhogy a csoport negyedik csapata, Örményország ellen mindenkinek kötelező a győzelem. Nos, az írek kedden váratlan vereséget szenvedtek az örményektől, és máris temetik saját magukat.

Az írek kiszálltak a vb-selejtezős versenyből? Szoboszlaiék riválisánál teljes a letargia

Fotó: MTI/AP/Hakob Berberyan

Még csak két forduló zajlott le a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában, a kedden Budapesten Szoboszlaiék ellen 3-2-re nyerő portugálok a papírforma szerint két győzelemmel, hat ponttal az élen állnak. Mögöttük jönnek az örmények három, majd Magyarország és Írország egy-egy ponttal. Az íreknél teljes a letargia: az egymás elleni, dublini iksz után mi a portugáloktól kaptunk ki szoros meccsen, ők viszont az örményektől kaptak arcpirító, 2-1-es pofont, amivel minden számítás szerint óriási lépéshátrányba kerültek.

Az ír sajtó máris temeti a válogatottjukat, az Irish Times megfogalmazása szerint „Írország vereséget szenvedett Örményországtól, ezzel romba döntve a világbajnoki reményeket”.

Az ír sajtó egyből a szövetségi kapitány fejét követeli

A lap megjegyzi, hogy már Dublinban a magyarok elleni nyitányon is gyengén teljesített Heimir Hallgrímsson csapata, de akkor még szerencséjük volt az utolsó pillanatokban szerzett egyenlítő góllal. Mindenesetre ezek után bizonyítania kellett volna a válogatottnak Örményországban, ehelyett teljesen összeomlott az együttes.

„Újabb horror az ír futballban, amit nehéz lesz megemészteni” – összegezte a vereséget az ír lap.

Természetesen szóba került Heimir Hallgrímsson felelőssége is az írek gyenge vb-selejtezős rajtja miatt. Az Irish Times leszögezi, hogy az örmények elleni vereség egy olyan csapattal szemben jött össze, amely a világranglista 105. helyén áll, és amely néhány nappal korábban 5-0-ra kikapott Portugáliától, tavaly márciusban pedig 6-1-re Georgiától. Mindez pedig kérdéseket vet fel Hallgrímsson jövőjéről a válogatott élén, akinek a jelenlegi szerződése a vb-selejtezők végéig szól.