Rossi ennek nem fog örülni: szenzációs hír az örmény válogatottnál + videó

Az F csoportban az örmények hazai pályán 5-0-ra kikaptak a portugál válogatottól, de az íreket 2-1-re legyőzték, így három pontjuk van. Ronaldóéknak hat, nekünk és az íreknek egy-egy . Ám az írek nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen a portugálokkal ők még nem játszottak, ellenünk pedig 2-2-re végeztek Dublinban. Jelen helyzet szerint a pótselejtezőt érő második helyért Marco Rossi együttese és az örmény válogatott küzd meg. A harmadik fordulóban, október 11-én Szoboszlai Dominikék éppen az örményeket fogadják, míg Jerevánban november 13-án csap össze a két gárda. S meglehet, hogy az örmény labdarúgás legendája, Henrih Mhitarjan, az Inter játékosa visszatér a válogatottba.

Henrih Mhitarjan sok gondot okozhat Marco Rossi együttesének Fotó: NurPhoto

Az örmény média ma arról számolt be, hogy Jegise Melikjan szövetségi kapitány megpróbálja visszacsábítani a 36 éves, 95-szörös válogatott támadó középpályást. Ezt maga a szakvezető árulta el.

Az örmény szövetségi kapitány és Mhitarjan leülnek beszélgetni

– Gyakran kommunikálok Mhitarjannal, ma is beszéltem vele. Mondhatom, hogy ez egy reményteli beszélgetés volt. Ám mindenképpen el kell utaznom Olaszországba hozzá, le kell ülnünk egymással. Beszélgetünk, vacsorázunk, és megpróbálom meggyőzni, hogy álljon újra a válogatott rendelkezésére – mondta Jegise Melikjan az örmény közszolgálati televízióban.