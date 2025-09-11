Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Henrih MhitarjanJegise MelikjanMarco RossiÖrményországSzoboszlai Dominik

Rossi ennek nem fog örülni: szenzációs hír az örmény válogatottnál + videó

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai F selejtezőcsoportjában két forduló után meglepetésre Portugália mögött Örményország áll a második helyen, Magyarország a harmadik, Írország a negyedik. Szoboszlai Dominikék még nem találkoztak az örményekkel, s nagyon fontos egy mai hír: az örmény labdarúgás legendája, Henrih Mhitarjan, az Internazionale játékosa visszatérhet a válogatottba – azután, hogy 2022-ben lemondta a szereplést.

Fábik Tibor
2025. 09. 11. 17:34
Henrih Mhitarjan 2022 óta az Inter játékosa Fotó: MOHAMMED SAAD Forrás: ANADOLU
Az F csoportban az örmények hazai pályán 5-0-ra kikaptak a portugál válogatottól, de az íreket 2-1-re legyőzték, így három pontjuk van. Ronaldóéknak hat, nekünk és az íreknek egy-egy . Ám az írek nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen a portugálokkal ők még nem játszottak, ellenünk pedig 2-2-re végeztek Dublinban. Jelen helyzet szerint a pótselejtezőt érő második helyért Marco Rossi együttese és az örmény válogatott küzd meg. A harmadik fordulóban, október 11-én Szoboszlai Dominikék éppen az örményeket fogadják, míg Jerevánban november 13-án csap össze a két gárda. S meglehet, hogy az örmény labdarúgás legendája, Henrih Mhitarjan, az Inter játékosa visszatér a válogatottba.

Henrih Mhitarjan sok gondot okozhat Marco Rossi együttesének
Henrih Mhitarjan sok gondot okozhat Marco Rossi együttesének Fotó: NurPhoto

Az örmény média ma arról számolt be, hogy Jegise Melikjan szövetségi kapitány megpróbálja visszacsábítani a 36 éves, 95-szörös válogatott támadó középpályást. Ezt maga a szakvezető árulta el.

Az örmény szövetségi kapitány és Mhitarjan leülnek beszélgetni

– Gyakran kommunikálok Mhitarjannal, ma is beszéltem vele. Mondhatom, hogy ez egy reményteli beszélgetés volt. Ám mindenképpen el kell utaznom Olaszországba hozzá, le kell ülnünk egymással. Beszélgetünk, vacsorázunk, és megpróbálom meggyőzni, hogy álljon újra a válogatott rendelkezésére – mondta Jegise Melikjan az örmény közszolgálati televízióban.

Mhitarjan játszott a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal és a Roma csapatában is, 2022 óta pedig az Intert erősíti. A válogatottságot 2022 márciusában lemondta, de így is 95-ször szerepelt hazája nemzeti csapatában, és 32 gólt szerzett. S szó nincs arról, hogy jelenleg az Inter csapatában a kispadot koptatja. Az előző szezonban 53 meccsen játszott a kék-feketéknél, ezeken egy gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ha ellenünk is pályára lép, az bizony komoly fejfájást okozhat Marco  Rossinak, az örményeknek pedig megsokszorozza az önbizalmát.

Henrih Mhitarjan néhány nappal ezelőtt az Inter edzésén:


 

