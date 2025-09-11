Liverpoolban háborognak: Deschamps valóban megalázta a játékosukat? + videó

Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Liverpoolban háborognak: Deschamps valóban megalázta a játékosukat?

A labdarúgó vb-selejtezők európai D csoportjában a francia válogatott az ukránok és az izlandiak ellen is megnyerte a meccsét, így hat pontjával az élen áll. Hugo Ekitiké kedden a 96. percben lépett pályára Párizsban Izland ellen, de már labdához sem tudott érni, mert lefújták a meccset. Sokan háborognak, szerintük Didier Deschamps szövetségi kapitány megalázta a Liverpool játékosát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 5:32
France's forward Hugo Ekitike (L) and Fance's defender Malo Gusto (R) attend a training session at the team's training grounds in Clairefontaine-en-Yvelines, southwest of Paris, on September 7, 2025, two days ahead of their FIFA World Cup 2026 Group D Eur
Hugo Ekitiké legalább a francia válogatott edzésén labdába rúghatott Fotó: AFP/Franck Fife
Didier Deschamps előzetesen nem számított Hugo Ekitiké játékára az őszi vb-selejtezőkön, és csak azután hívta be a keretbe, hogy Rayan Cherki, a Manchester City játékosa megsérült. A 23 éves Ekitiké a nyáron érkezett a Liverpool csapatához, a Vörösök 80 millió eurót fizettek érte az Eintracht Frankfurtnak, de az összeg különböző bónuszok teljesülése esetén akár 95 millió euróra is nőhet. Ekitiké parádésan kezdett a Szoboszlai Dominik mellett már Kerkezt Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Premier League-címvédőnél, négy meccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Hugo Ekitiké gyorsan beilleszkedett a Liverpool csapatába
Hugo Ekitiké gyorsan beilleszkedett a Liverpool együttesébe Fotó: AFP

A francia válogatottban korábban nem lépett pályára, de szeptember 5-én debütált, tíz perccel a vége előtt beszállva az Ukrajna elleni 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, a lengyelországi Wroclawban. (Az ukránok az orosz–ukrán háború miatt a hazai meccseiket is idegenben játsszák.)

Ekitiké kedden Párizsban, a Parc des Princes-ben is pályára lépett Izland ellen (2-1), de ez kevésbé marad emlékezetes neki. Didier Deschamps ugyanis a 96. percben cserélte be Michael Olise helyére, és labdához sem ért, egy perc múlva vége lett a meccsnek.

 

Ekitiké legalább vasárnap friss lesz a Liverpool csapatában... 

A történtek után a Liverpool.com – amely nem a Liverpool FC honlapja – azzal a címmel közölt cikket, hogy „Ekitikét megalázta a francia szövetségi kapitány egy vitát kiváltó cserével”. A portál jó néhány szurkolót idéz a közösségi médiából, akik nem értik, miért kellett Deschamps-nak egy percre beküldenie a pályára a csatárt. A válasz persze kézenfekvő: időhúzás miatt. A franciák berezelhettek, mert az izlandiak a 88. percben is bevették a kapujukat, de mégsem lett 2-2, mert a videózás után a játékvezető visszavonta a gólt. Andri Gudjohnsen, mielőtt betalált, meghúzta az Ekitikéhez hasonlóan liverpooli Ibrahima Konaté mezét. Az izlandi szerint azonban ez még belefért volna a játékba, és az eset nagy vihart kavart.

Visszakanyarodva Ekitikéhez, nem ő az első, aki időhúzó csereként nem ért labdához, ő ezt nem is tette szóvá. 

S elmondhatja, hogy labdaérintés nélkül is megduplázta a válogatottságainak a számát... Az X-en 1,9 millió követővel rendelkező liverpooli Empire of the Kop is a történtek jó oldalát nézi: Ekitiké vasárnap friss lesz a Burnley elleni Premier League-meccsen!

A Liverpool színeiben Hugo Ekitiké a Newcastle ellen (3-2) is betalált, a meccs összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 

