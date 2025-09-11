Liverpoolban háborognak: Deschamps valóban megalázta a játékosukat? + videó

Didier Deschamps előzetesen nem számított Hugo Ekitiké játékára az őszi vb-selejtezőkön, és csak azután hívta be a keretbe, hogy Rayan Cherki, a Manchester City játékosa megsérült. A 23 éves Ekitiké a nyáron érkezett a Liverpool csapatához, a Vörösök 80 millió eurót fizettek érte az Eintracht Frankfurtnak, de az összeg különböző bónuszok teljesülése esetén akár 95 millió euróra is nőhet. Ekitiké parádésan kezdett a Szoboszlai Dominik mellett már Kerkezt Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Premier League-címvédőnél, négy meccsen három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Hugo Ekitiké gyorsan beilleszkedett a Liverpool együttesébe Fotó: AFP

A francia válogatottban korábban nem lépett pályára, de szeptember 5-én debütált, tíz perccel a vége előtt beszállva az Ukrajna elleni 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, a lengyelországi Wroclawban. (Az ukránok az orosz–ukrán háború miatt a hazai meccseiket is idegenben játsszák.)

Hugo Ekitike made his senior debut for France this evening 👏🇫🇷



Ibrahima Konate started and finished the match as Les Bleus won 2-0 💪 pic.twitter.com/mL938jSLiI — Liverpool FC (@LFC) September 5, 2025

Ekitiké kedden Párizsban, a Parc des Princes-ben is pályára lépett Izland ellen (2-1), de ez kevésbé marad emlékezetes neki. Didier Deschamps ugyanis a 96. percben cserélte be Michael Olise helyére, és labdához sem ért, egy perc múlva vége lett a meccsnek.