Varga Barnabás eltiltásai és ami a nyomukban jár: van okunk aggódni

A magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi születésnapján 3-2-re kikapott hazai pályán Portugália ellen vb-selejtezőn, ám ami még ennél is sokkal nagyobb gond, hogy a következő, örmények elleni hazai találkozóra elveszítette a legjobb csatárát. Varga Barnabás ugyanis elképesztő fegyelmezetlenségének köszönhetően kireklamált magának egy sárga lapot, és miután Dublinban is kapott már egy ilyen figyelmeztetést, jön számára a „már jól ismert" eltiltás. Ez nagyon rossz hír Marco Rossinak, a valogatottnak és a szurkolóknak, ugyanis az előző idényben ahányszor Varga kihagyott sárga lapok miatt meccset, az aktuális csapata – jelen esetben a Fradi – nélküle nullára veszítette el az adott találkozókat.

Molnár László
2025. 09. 12. 9:25
Varga Barnabás fejjátéka és gólérzékenysége nagyon fog hiányozni az örmények ellen
Varga Barnabás fejjátéka és gólérzékenysége nagyon fog hiányozni az örmények ellen Fotó: Mirkó István
Mint azt már korábban is megírtuk, hős lehetett volna belőle, ám a felelőtlensége legalább annyira beszédtéma most, mint a zsákszámra szerzett góljai. Varga Barnabás betalált már az írek ellen is, míg két pazar gólt fejelt Portugáliának – a pontszerzéshez sajnos ez is kevés volt, 3-2-re nyertek a vendégek –, ám reklamálásért sárga lapot kapott, így a magyar válogatott harmadik vb-selejtező mérkőzésén nem játszhat itthon Örményország ellen. Az ember azt gondolhatná, ezt valahogy ki lehet bírni, ám jelenleg azt sem lehet tudni, vajon számíthat-e a szövetségi kapitány a Dublinban – szintén egy elképesztő fegyelmezetlenség után – kiállított Sallai Rolandra , ugyanis az UEFA egyelőre mélyen hallgat a Galatasaray játékosának eltiltásáról. És ez már így sokkal súlyosabb gond, hiszen ahogy Marco Rossi is fogalmazott, kettejük hiánya bizony vészhelyzet a magyar labdarúgás számára.

Varga Barnabás egyik szokását, a góllövést megtarthatná, míg a másikat, a sárga lapok gyűjtögetését, igazán elfelejthetné
Varga Barnabás egyik szokását, a góllövést megtarthatná, míg a másikat, a sárga lapok gyűjtögetését, igazán elfelejthetné (Fotó: Mirkó István)

Varga Barnabás sárgái és eltiltásai életveszélyt jelentenek mindenkori csapata számára

A Fradi csatára sajnos nem arról híres újabban, hogy kizárólag a góljaival hívja fel magára a figyelmet. Ugyanis az európai labdarúgás jelenleg legeredményesebb támadója egyre kevésbé tudja a meccseken kezelni az indulatait, a reklamálásaival, a kakaskodásaival egyre többször vívja ki magának a sárga lapokat, ami egy idő után eltiltást eredményez a számára. Varga eddig 25 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, s 11 gólnál tart, viszont a keddi volt a hatodik sárga lapja, melyekből hármat reklamálásért, egyet pedig kakaskodásért kapott. És ami igencsak ijesztő lehet Marco Rossi számára, a legutóbbi három olyan, Fradiban játszott mérkőzésén, ahol a sárgák miatt a lelátóra kényszerült, a zöld-fehérek gólt sem szerezve simán kikaptak.

  • Európa-liga alapszakasz: PAOK 0-5
  • Európa-liga rájtszás: Viktoria Plzen 0-3
  • NB I bajnoki: Puskás Akadémia 0-1

Ha ezekből indulunk ki, akkor bizony előfordulhat, hogy az örmények máris dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen ha ismételten bejön a Varga-féle átok, akkor bizony gólt sem kapva, október 11-én győztesen távozhatnak a Puskás Arénából.

Szerencsére még a gólok száma sokkal magasabb

Ha rátekintünk Varga Barnabás eddigi pályafutására, bizony azt látjuk, sosem arról volt híres, hogy csendben teszi a dolgát a pályán. Noha az nem mondható el róla, hogy meccsenként sárgul be, sőt gólt is jóval többet szerez szerencsére, ám az tényleg meglepő, hogy ennyiszer kell figyelmeztetni és fegyelmezni egy csatárt.

Varga Barnabás statisztikája

  • 349 meccs
  • 217 gól
  • 44 gólpassz
  • 76 sárga lap
  • 3 kiállítás (ebből kétszer már a második sárgát könyvelhette el egy meccs alatt)

Mivel azt tudjuk, hogy minden sorozat megszakad egyszer, bízunk abban, hogy erre éppen az örmények elleni hazai vb-selejtezőn kerül sor, azaz Varga hiánya nem jelent majd újabb, nullára elveszített meccset.

Google News
