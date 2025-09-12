Varga Barnabás eltiltásai és ami a nyomukban jár: van okunk aggódni

Mint azt már korábban is megírtuk, hős lehetett volna belőle, ám a felelőtlensége legalább annyira beszédtéma most, mint a zsákszámra szerzett góljai. Varga Barnabás betalált már az írek ellen is, míg két pazar gólt fejelt Portugáliának – a pontszerzéshez sajnos ez is kevés volt, 3-2-re nyertek a vendégek –, ám reklamálásért sárga lapot kapott, így a magyar válogatott harmadik vb-selejtező mérkőzésén nem játszhat itthon Örményország ellen. Az ember azt gondolhatná, ezt valahogy ki lehet bírni, ám jelenleg azt sem lehet tudni, vajon számíthat-e a szövetségi kapitány a Dublinban – szintén egy elképesztő fegyelmezetlenség után – kiállított Sallai Rolandra , ugyanis az UEFA egyelőre mélyen hallgat a Galatasaray játékosának eltiltásáról. És ez már így sokkal súlyosabb gond, hiszen ahogy Marco Rossi is fogalmazott, kettejük hiánya bizony vészhelyzet a magyar labdarúgás számára.

Varga Barnabás egyik szokását, a góllövést megtarthatná, míg a másikat, a sárga lapok gyűjtögetését, igazán elfelejthetné (Fotó: Mirkó István)

Varga Barnabás sárgái és eltiltásai életveszélyt jelentenek mindenkori csapata számára

A Fradi csatára sajnos nem arról híres újabban, hogy kizárólag a góljaival hívja fel magára a figyelmet. Ugyanis az európai labdarúgás jelenleg legeredményesebb támadója egyre kevésbé tudja a meccseken kezelni az indulatait, a reklamálásaival, a kakaskodásaival egyre többször vívja ki magának a sárga lapokat, ami egy idő után eltiltást eredményez a számára. Varga eddig 25 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, s 11 gólnál tart, viszont a keddi volt a hatodik sárga lapja, melyekből hármat reklamálásért, egyet pedig kakaskodásért kapott. És ami igencsak ijesztő lehet Marco Rossi számára, a legutóbbi három olyan, Fradiban játszott mérkőzésén, ahol a sárgák miatt a lelátóra kényszerült, a zöld-fehérek gólt sem szerezve simán kikaptak.

Európa-liga alapszakasz: PAOK 0-5

Európa-liga rájtszás: Viktoria Plzen 0-3

NB I bajnoki: Puskás Akadémia 0-1

Ha ezekből indulunk ki, akkor bizony előfordulhat, hogy az örmények máris dörzsölhetik a tenyerüket, hiszen ha ismételten bejön a Varga-féle átok, akkor bizony gólt sem kapva, október 11-én győztesen távozhatnak a Puskás Arénából.