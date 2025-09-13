Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Különleges futballünnep készül szombaton a Vas vármegyei Szarvaskenden, ahol a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE a huszonnégyszeres kupagyőztes Ferencvárost fogadja a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában. A faluban az esemény igazi sporttörténeti pillanatnak számít, a szervezők pedig mindent megtettek, hogy méltó körülményeket teremtsenek.

A Szarvaskend SE mobil lelátókkal készül a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésre (Fotó: VN/Szarvaskend SE)

A Csakfoci információi szerint a hazaiak hivatalosan is megkeresték a Ferencvárost, hogy a környék egyik nagy kedvence, Varga Barnabás legalább a Fradi keretében kapjon helyet, sőt, ha lehetőség adódik, néhány percre pályára is lépjen. Nem véletlen a különleges kérés – a magyar válogatott támadó alig félórányira fekvő Szentpéterfán nőtt fel, így a környéken hatalmas népszerűségnek örvend.