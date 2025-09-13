Varga BarnabásFerencvárosSzarvaskend SEfutballünnep

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

A Vas vármegyei Szarvaskend történelmi napra készül: a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában a Ferencváros látogat a kis faluba. A helyiek külön kéréssel fordultak a zöld-fehérekhez: szeretnék, ha a környék kedvence, Varga Barnabás pályára lépne.

C. Kovács Attila
2025. 09. 13. 10:40
Varga Barnabást a Ferencváros kezdőcsapatába követelik Szarvaskenden.
Varga Barnabást a Ferencváros kezdőcsapatába követelik Szarvaskenden. Forrás: Molnár Ádám/Fradi.hu
Különleges futballünnep készül szombaton a Vas vármegyei Szarvaskenden, ahol a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE a huszonnégyszeres kupagyőztes Ferencvárost fogadja a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában. A faluban az esemény igazi sporttörténeti pillanatnak számít, a szervezők pedig mindent megtettek, hogy méltó körülményeket teremtsenek.

A Szarvaskend SE mobil lelátókkal készül a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésre.
A Szarvaskend SE mobil lelátókkal készül a Ferencváros elleni Magyar Kupa-mérkőzésre (Fotó: VN/Szarvaskend SE)

A Csakfoci információi szerint a hazaiak hivatalosan is megkeresték a Ferencvárost, hogy a környék egyik nagy kedvence, Varga Barnabás legalább a Fradi keretében kapjon helyet, sőt, ha lehetőség adódik, néhány percre pályára is lépjen. Nem véletlen a különleges kérés – a magyar válogatott támadó alig félórányira fekvő Szentpéterfán nőtt fel, így a környéken hatalmas népszerűségnek örvend.

Pillanatok alatt elfogytak a jegyet a Ferencváros vendégszereplésére

A mérkőzésre óriási az érdeklődés: a kétszáz fő befogadására alkalmas pályára ideiglenes mobillelátókat is építettek, így több mint háromezer szurkoló fér majd el a nézőtéren. A jegyek szinte pillanatok alatt, mindössze tizenkét óra alatt elfogytak, a szervezők pedig már jelezték, a helyszínen nem lesz jegyárusítás.

Szarvaskend SE eddigi legnagyobb eseményét az országos nyilvánosság is követheti: az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót, amely szombaton 16 órakor kezdődik. Szarvaskenden biztosan emlékezetes nap lesz, különösen, ha Varga valóban pályára léphet szülőföldje szomszédságában.

