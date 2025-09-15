Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

FerencvárosMagyar Kupa-mérkőzésSzarvaskendFTCétlap

Egy trágár étlap miatt óriási balhé lett a Szarvaskend–Ferencváros meccs után + videó

Nem illett a sportszerű, fair légkörbe az, ami a szombati Szarvaskend–Ferencváros (0-15) labdarúgó Mol Magyar Kupa-mérkőzés után esett meg – írja a Vaol, a Vas vármegyei hírportál. Egy közeli pizzéria az FTC szurkolóinak akart „kedveskedni”…

Forrás: VAOL2025. 09. 15. 10:20
Ezt a mérkőzást nem lehetett kihagyni Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról beszámoltunk, igazi ünnep volt a szombati Szarvaskend–FTC (0-15) labdarúgó Mol Magyar Kupa-mérkőzés a 32 közé jutásért. A Vas vármegyei Szarvaskenden az „évezred mérkőzését” játszották. Ebben a kijelentésben semmi túlzás nincsen, mert normális esetben a megyei I. osztály falusi kiscsapata soha nem játszott volna tétmérkőzést a Fradival. Az ünnepet természetesen az sem ronthatta el, hogy a Ferencváros nem kegyelmezett, alaposan kitömte a Szarvaskend hálóját – de erre mindenki számított is.

Az FTC fellépése lázba hozta a környéket
Az FTC fellépése lázba hozta a környéket Fotó: Polyák Attila  

Az egész országban pozitív visszhangja volt mérkőzésnek – írja a Vaol. A vendégek rendre felemlegették a kedves fogadtatást, a rajongást és a vasiak sportszerű és csupaszív futballját. Aki ott volt, tanúsíthatta: ritka sportszerű légkörben zajlott a találkozó, melynek végén például a vendégdrukkerek a Szarvaskend nevét skandálták és lepacsiztak a vasi futballistákkal. Igaz, egyszer-kétszer a ferencvárosi drukkerek az ősi riválist Újpestet szidták, de ebben semmi új nincs.

Az FTC szurkolóinak akart kedveskedni a pizzéria…

Abban már sokkal inkább, hogy a Szarvaskendtől 15 kilométernyire fekvő Vasvár egyik pizzériája „érdekes” fantázianéven adott aznap három pizzájának. Az első kettő még abszolút érthető, hiszen a Fradi-szurkolóknak akartak kedveskedni, tehát a Zöld-fehér pizza és az Anno 1899 pizza (1899 az FTC alapításának évszáma) rendben van. A B…zi Dózsa pizza (sonka, bacon, zöldhagyma) viszont egyáltalán nem illett a sportszerű, fair légkörbe, amellyel a meccset várták a szurkolók, és amilyen sportszerű volt maga az egész esemény. Ahogy mondják: ez az elnevezés nagy öngól volt, bár mivel sokan felkapták a sztorit, végülis ingyen reklám lett az étteremnek – zárja cikkét a Vaol.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu