Egy trágár étlap miatt óriási balhé lett a Szarvaskend–Ferencváros meccs után + videó

Amint arról beszámoltunk, igazi ünnep volt a szombati Szarvaskend–FTC (0-15) labdarúgó Mol Magyar Kupa-mérkőzés a 32 közé jutásért. A Vas vármegyei Szarvaskenden az „évezred mérkőzését” játszották. Ebben a kijelentésben semmi túlzás nincsen, mert normális esetben a megyei I. osztály falusi kiscsapata soha nem játszott volna tétmérkőzést a Fradival. Az ünnepet természetesen az sem ronthatta el, hogy a Ferencváros nem kegyelmezett, alaposan kitömte a Szarvaskend hálóját – de erre mindenki számított is.

Az FTC fellépése lázba hozta a környéket Fotó: Polyák Attila

Az egész országban pozitív visszhangja volt mérkőzésnek – írja a Vaol. A vendégek rendre felemlegették a kedves fogadtatást, a rajongást és a vasiak sportszerű és csupaszív futballját. Aki ott volt, tanúsíthatta: ritka sportszerű légkörben zajlott a találkozó, melynek végén például a vendégdrukkerek a Szarvaskend nevét skandálták és lepacsiztak a vasi futballistákkal. Igaz, egyszer-kétszer a ferencvárosi drukkerek az ősi riválist Újpestet szidták, de ebben semmi új nincs.

Az FTC szurkolóinak akart kedveskedni a pizzéria…

Abban már sokkal inkább, hogy a Szarvaskendtől 15 kilométernyire fekvő Vasvár egyik pizzériája „érdekes” fantázianéven adott aznap három pizzájának. Az első kettő még abszolút érthető, hiszen a Fradi-szurkolóknak akartak kedveskedni, tehát a Zöld-fehér pizza és az Anno 1899 pizza (1899 az FTC alapításának évszáma) rendben van. A B…zi Dózsa pizza (sonka, bacon, zöldhagyma) viszont egyáltalán nem illett a sportszerű, fair légkörbe, amellyel a meccset várták a szurkolók, és amilyen sportszerű volt maga az egész esemény. Ahogy mondják: ez az elnevezés nagy öngól volt, bár mivel sokan felkapták a sztorit, végülis ingyen reklám lett az étteremnek – zárja cikkét a Vaol.