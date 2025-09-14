Megünnepelték a gyilkos és könyörtelen Fradit

Fociünnepre virradt a szombat a Vas megyei Szarvaskenden, ahol az évezred mérkőzésére készültek. Ebben a kijelentésben semmi túlzás nincsen. Mert normális esetben a megyei I. osztály falusi kiscsapata soha nem játszott volna tétmérkőzést a Fradival. Ez egyetlen versenysorozatban, a Magyar Kupában jöhetett össze. És össze is jött, amikor az Európa-ligában induló magyar bajnokot és a Szarvaskendet összesorsolták. Így aztán megkezdődött minden idők legnagyobb szarvaskendi mérkőzésének szervezése. A fákat gallyazták, több sátor nőtt ki a földből a kicsiny klubépület mellett. Pénteken megérkezett a több hordónyi sör, lelkes önkéntesek fűzték fel a kapura a hálót, a pálya mellett pedig egyre több mobillelátó jelent meg. Szükség is volt ezekre, mert a mérkőzésre 3500 nézőt vártak.

Szarvaskend a Fradi-meccs lázában égett

Fotó: Polyák Attila

Szarvaskend: a kis falu, amit most az egész ország megismert

Normális esetben a Szarvaskenden történtek soha nem érnék el az országos média ingerküszöbét. Vagy ha mégis, akkor ott különleges eseménynek kell történnie. Erre is szinte csak a labdarúgás képes. S ezt érezhették azok, akik szombaton bejutottak a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában rendezett Szarvaskend–Ferencváros mérkőzésre.

– Mi van itt? Lakodalom? Így kurjantotta el magát a középkorú férfiú, aki épp az autónk előtt szaladt át az úttesten. Ekkor már jó tíz perce csak lépésben lehetett haladni a szarvaskendi focipálya felé. Ennyi autót, motort és buszt még nem látott ez a kicsiny, Vas megyei falu. A Nagymizdó felől kanyargó erdei úton csak jöttek és jöttek a járművek, végeláthatatlan sorban. Néhány helyi asszonyságot ez persze nem zökkent ki a nyugalmából. Ők csendesen üldögélnek a kerítés előtti lócákon, a fura tán csak az, hogy nem kukoricát morzsolnak, hanem a telefonjaikat nyomkodják.

– Mit viszel Maris?

– Nokedlit a fiúknak. A pörkölt már ott van a klubházban – feleli a helyi asszony, aki gyalog előzi meg a veszteglő kocsikat. Végre ott vagyunk a kereszteződésnél, kedves rendőrnő igazít útba, forduljunk jobbra. Feltűnik a sporttelepre vezető bekötőút, amelyen hullámzik a tömeg.

Mindenki ott akar lenni az évezred szarvaskendi focimeccsén.

Kissé nehezen jutunk el a parkolóig, onnantól mi is gyalogszerre váltunk. 80 perc van még a kezdésig, de nem akarunk hinni a szemünknek: már ekkor hatalmas tömeg veszi körbe a falusi pályát, amely szemre is tetszetős, a fű tökéletes, csak éppen a Fradi nem érkezett még meg. Mivel Szarvaskendre nem sok út vezet, gyaníthatóan elakadhattak valahol.