Fradilabdarúgó magyar kupaMegyei I.

Megünnepelték a gyilkos és könyörtelen Fradit

Gyilkos, könyörtelen, az ellenfelét tisztelő, de nem kímélő játékkal rukkolt ki a Fradi szombaton Szarvaskenden. A Magyar Kupa 3. fordulójában a Vas megyei I. osztályban szereplő falusi kiscsapat játékosai azután sem voltak szomorúak, hogy a lefújáskor 0-15 állt az eredményjelzőn. Helyszíni riport a szarvaskendi fociünnepről.

Lantos Gábor
2025. 09. 14. 6:05
Ezt a meccset, amíg élnek, nem felejtik el Szarvaskenden
Ezt a meccset, amíg élnek, nem felejtik el Szarvaskenden Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fociünnepre virradt a szombat a Vas megyei Szarvaskenden, ahol az évezred mérkőzésére készültek. Ebben a kijelentésben semmi túlzás nincsen. Mert normális esetben a megyei I. osztály falusi kiscsapata soha nem játszott volna tétmérkőzést a Fradival. Ez egyetlen versenysorozatban, a Magyar Kupában jöhetett össze. És össze is jött, amikor az Európa-ligában induló magyar bajnokot és a Szarvaskendet összesorsolták. Így aztán megkezdődött minden idők legnagyobb szarvaskendi mérkőzésének szervezése. A fákat gallyazták, több sátor nőtt ki a földből a kicsiny klubépület mellett. Pénteken megérkezett a több hordónyi sör, lelkes önkéntesek fűzték fel a kapura a hálót, a pálya mellett pedig egyre több mobillelátó jelent meg. Szükség is volt ezekre, mert a mérkőzésre 3500 nézőt vártak.

Szarvaskend a Fradi-meccs lázában égett
Szarvaskend a Fradi-meccs lázában égett
Fotó: Polyák Attila

Szarvaskend: a kis falu, amit most az egész ország megismert

Normális esetben a Szarvaskenden történtek soha nem érnék el az országos média ingerküszöbét. Vagy ha mégis, akkor ott különleges eseménynek kell történnie. Erre is szinte csak a labdarúgás képes. S ezt érezhették azok, akik szombaton bejutottak a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában rendezett Szarvaskend–Ferencváros mérkőzésre.

– Mi van itt? Lakodalom? Így kurjantotta el magát a középkorú férfiú, aki épp az autónk előtt szaladt át az úttesten. Ekkor már jó tíz perce csak lépésben lehetett haladni a szarvaskendi focipálya felé. Ennyi autót, motort és buszt még nem látott ez a kicsiny, Vas megyei falu. A Nagymizdó felől kanyargó erdei úton csak jöttek és jöttek a járművek, végeláthatatlan sorban. Néhány helyi asszonyságot ez persze nem zökkent ki a nyugalmából. Ők csendesen üldögélnek a kerítés előtti lócákon, a fura tán csak az, hogy nem kukoricát morzsolnak, hanem a telefonjaikat nyomkodják.

– Mit viszel Maris?
– Nokedlit a fiúknak. A pörkölt már ott van a klubházban – feleli a helyi asszony, aki gyalog előzi meg a veszteglő kocsikat. Végre ott vagyunk a kereszteződésnél, kedves rendőrnő igazít útba, forduljunk jobbra. Feltűnik a sporttelepre vezető bekötőút, amelyen hullámzik a tömeg. 

Mindenki ott akar lenni az évezred szarvaskendi focimeccsén. 

Kissé nehezen jutunk el a parkolóig, onnantól mi is gyalogszerre váltunk. 80 perc van még a kezdésig, de nem akarunk hinni a szemünknek: már ekkor hatalmas tömeg veszi körbe a falusi pályát, amely szemre is tetszetős, a fű tökéletes, csak éppen a Fradi nem érkezett még meg. Mivel Szarvaskendre nem sok út vezet, gyaníthatóan elakadhattak valahol.

Akik későn jöttek, nehezen jutottak el a szarvaskendi sporttelepig
Akik későn jöttek, nehezen jutottak el a szarvaskendi sporttelepig
Fotó: Polyák Attila

Amíg az NB I bajnokára várunk, a helyiek párbeszédét hallgatjuk. A két legnépszerűbb ember az ide tévedt médiamunkások körében a polgármesternő és a klub intézője. Előbbi mindenkinek mond pár kedves szót, utóbbi izzadt homlokát törli meg. 

Tompa Róbert az elmúlt két hétben nem sokat aludt, itt nem lehet hibázni, mindennek stimmelni kell.

A Fradi öltözője (a vendégöltöző) kicsi, de takaros. Az viszont világos, hogy odabent nem lehet legyúrni a játékosokat, ehhez külön sátrat állítottak a helyiek. A zöld-fehérek előörse már megérkezett, állnak a gyúrópadok, csak a játékosok hiányoznak onnan. Nem sokáig. Hírnök jő, hogy a Fradi busza már beért Szarvaskendre, s hamarosan rendőri felvezetéssel valóban megérkezik a vendégcsapat. 

Felcsattan a taps, a helyiek egy pillanatra megállnak a sörfogyasztásban és kolbászevésben. A buszról olyan játékosok szállnak le, akiket eddig csak a tévében láthattak, mert abban szinte biztos vagyok, hogy Szarvaskendről nem sokan járnak el Fradi-meccseket nézni Budapestre. Robbie Keane is lekászálódik a buszról, ilyen klubházat, ilyen öltözőt, ilyen gyúrósátrat aligha látott. Udvarias ember, egy percre nem veszti el hidegvérét, profi, s ami a legfontosabb: tudja, hogyan kell egy ilyen helyen, egy ilyen helyzetben viselkedni.

Nagy meccsnek nagy riporter dukál, megérkezik Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora. Összenézünk, s csak annyit mond: ezen a héten neki a teltházas meccsek jutnak. Kedden a magyar és a portugál válogatott vb-selejtezője a Puskás Arénában, most meg a szarvaskendi csodameccs. Többen áhítattal nézik a tévést, igen, ő az, akit a dobozban gyakran látnak, akit a meccseken hallhatnak. 

Kisebb szomorúságot csak az okoz, hogy Keane edző nem tette a kezdőbe a megye szülöttét, Varga Barnabást. 

A Fradi válogatott játékosai a szombati meccs alól felmentést kaptak, így a kapuban Gróf kezd, s nem látjuk a pályán Tóth Alexet sem. Varga Barnabás kedvesen int a földiknek (pedig innen 21 km-re, Szentpéterfán született), a nép visszainteget. Nem sokkal később mégis pályára lép, a kezdőrúgásnál segédkezik a magyar válogatott nagy formában lévő csatára.

A szarvaskendi sátorban gyúrják a Fradi-játékosokat
A szarvaskendi sátorban gyúrják a Fradi-játékosokat
Fotó: Polyák Attila

A Fradi-szurkolók is lassan elfoglalják a helyüket, előtte még Dózsának egy kicsit, azaz lendületből és megszokásból szidják az Újpestet. Úgy látszik, hogy e rigmus nélkül nem kezdődhet el a Fradi meccse. A helyiek jót mosolyognak, van, aki arról nyit disputát, hány gólt látunk ezen a délutánon. Fülelek, de a tizenöt nem hangzik el.

Fotós kollégám közben a Szarvaskend öltözőjében jár. Azt mondja, olyan ez, mint a régi idők focija. 

Ugyanis nem dobták ki akkor sem, amikor elkezdődött a taktikai értekezlet.

Kurucz Ádám edző nem is beszélt hosszasan. Arra emlékeztette játékosait, hogy akik ellen most fellépnek, azokat vagy a tévéből vagy a FIFA számítógépes játékából ismerik. Mást nem is nagyon mondott, mit kellett volna még ehhez hozzátennie? Jól ismerte fel az ünnepi és emelkedett pillanatot, így engedte ki fiait a katlanba.

A meccs
Szarvaskend (vármegyei I.)–Ferencváros 0-15 (0-4)
Szarvaskend, 3500 néző, vezette: Molnár A.
Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Tóth G. (Törő, 49.), Földes, Cseresnyés – Kopfer (Kis-Nemes, 68.), Zsoldos, Kellner (Tompa, 49.), Németh M. (Tuboly M., 49.) – Niksz, Velekei (Wolf, 61.). Edző: Kurucz Ádám.
Ferencváros: Gróf – Makreckis (Cadu, 52.), Gartenmann, I. Cissé (Szalai G., 68.), Nagy B. (Gólik, 52.) – Júlio Romao (Madarász, a szünetben), Kanikovszki (Abu Fani, a szünetben) – Zachariassen, Levi, Arzani – Yusuf Bamidele. Edző: Robbie Kean.
Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56., 71., 84.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60., 73.), Gólik (63., 75., 86.), Gartenmann (69.)

A kákán is csomót keresők persze találnak egy kis hibát: nem elég a kihelyezett WC-k mennyisége. Valóban, hozhattak volna még több mobil toalettet. Sokaknak a közeli kukoricaföld is megteszi, háttal a pályának ott könnyítenek magukon. S ez még akkor is így van, amikor Molnár bíró 16 órakor jelt ad a kezdésre. A kispadokon kevés a szék, nem is fér oda a teljes Fradi-stáb, néhányan a klubház előtti részen, a kapu mögött üldögélnek, ott morzsolják a perceket, s számolják később a gólokat.

Ami azonnal feltűnik, hogy nincs igazi meccshangulat. A szarvaskendi szimpatizánsok szinte csendben szurkolnak, csak egy-egy Fradi-szabálytalanságot követően kezdenek el ordítani. Az állítsd ki gyakran hangzik fel, de Molnár játékvezető kezdetben még a sárga lapot sem veszi elő a zsebéből. 

Az első félidő hőse egyértelműen a szarvaskendi kapus, Esztergályos Csaba,

aki több esetben bravúrral avatkozik közbe. Csodát azonban ő sem tud tenni, legfeljebb átmeneti jelleggel. A Szarvaskend a 13. percig tartja a 0-0-s döntetlent, ekkor Makreckis lövi be az elsőt.

Szarvaskend egy délutánra az országos érdeklődés középpontjába került
Szarvaskend egy délutánra az országos érdeklődés középpontjába került
Fotó: Polyák Attila

– Na 'iszen! Ebbűl sem lesz itt már hosszabbítás – hasít bele a levegőbe egy öblös hang. Mindenki tudja, hogy a meccs már akkor eldőlt, amikor a Szarvaskend neve mellé a Fradit húzták ki a Magyar Kupa sorsolásakor. Mégis, nehéz tudomásul venni a tényt: nem a kendiek lőtték az első gólt. Sőt, a következő tizennégyet sem. 

A Fradi gyilkos és könyörtelen. Úgy veszi komolyan ezt a Magyar Kupa-meccset, hogy összesen két magyar játékost (Grófot és Nagyot) teszi a kezdőbe, igaz, a cserék közé már befért pár honfitársunk.

 S úgy veszi komolyan ezt a meccset, hogy nem hajlandó kiengedni: amit csak lehet, belő a kendiek kapujába.

Hogy jól van-e ez így? Igen. Bár egyesek szerint egy gólt igazán beengedhetett volna a Fradi, ha az arany-feketében játszó zöld-fehérek így tesznek, komolytalanná varázsolják az évezred meccsét. A Szarvaskend-drukkereknek minden egyes bekapott gól fájdalom és tőrdöfés, de nincs mit tenni, ezt a békát le kell nyelni.

A szarvaskendiek kapusa, Esztergályos Csaba volt a hazaiak legjobbja
A szarvaskendiek kapusa, Esztergályos Csaba volt a hazaiak legjobbja
Fotó: Polyák Attila

Ezzel sincs semmi baj. A békebeli hangulatban a lefújás után igazi fieszta tör ki. A Fradi-drukkerek az ellenfél csapatát éltetik, azt kiabálják: Szarvaskend. A hazai játékosok a Budapestről érkezett szurkolók közé vegyülnek és ott pacsiznak. 

Képzeljük el ugyanezt egy Fradi–Újpest derbin, vagyis, inkább ne képzeljük el.

A kendi kapus és Gróf Dávid egymást ölelgeti, majd jöhet a mezcsere, a falusi kiscsapat portása csaknem sírva fakad örömében. Annak ellenére, hogy tizenöt gólt kapott, Esztergályos volt a megyeiek legjobbja, még egy tizenegyest is megfogott, igaz, a kipattanóra érkező Gólikkal szemben már tehetetlennek bizonyult.

0-15, de fociünnep volt ez a javából. Aki ott volt, sosem felejti el, Szarvaskend pedig a következő ezer évben egészen biztosan emlegetni fogja azt a napot, amikor tétmérkőzésen játszott itt a Ferencváros. Jut eszembe, napra pontosan 30 évvel azok után, hogy a Bajnokok Ligájában a Fradi 3-0-ra nyert a svájci Grasshoppers otthonában.

Micsoda meccs volt! Ezt, amíg élnek, nem felejtik el a szarvaskendiek
Micsoda meccs volt! Ezt, amíg élnek, nem felejtik el a szarvaskendiek
Fotó: Polyák Attila

Kurucz Ádám, a kendiek edzője és Robbie Keane beszélgetnek. A közönség megállás nélkül tapsol és ünnepel. Jó ezt látni, jó ezt átélni, jó ezt nézni. 

Ebben a teljesen elüzletiesedett világban egy pillanatra visszatért a régi idők focija, igazi futballromantikus pillanatoknak vagyunk tanúi.

A kukoricatábla árnyékában eddig álldogáló Fradi-busz lassan az öltöző elé gördül. Akik nem mentek még haza, párás szemekkel nézik, ahogy a jármű lassan elindul Budapest felé. Szarvaskend pár órára ha nem is a világ, de Magyarország közepe lett. S ez a helyieknek legalább akkora büszkeség, mint az, hogy vendégül láthatták a Fradit.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.