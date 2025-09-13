Knézy ordított, Blatter hümmögött, Vincze Ottó hős lett

1995. szeptember 12., kedd.

Letaglózva állok fel a franciaországi Strasbourgban a Meinau-stadion sajtólelátóján. Az Újpest labdarúgócsapata 3-0-s vereséget szenvedett az UEFA Kupa első fordulójának első mérkőzésén. Sok kesergésre nincs idő, mert szinte azonnal a másnap jár a fejemben, szeptember 13., szerda, amikor a bajnok Ferencváros megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája 16 csapatot számláló főtábláján. A selejtezőben a belga Anderlecht ellen kivívott, szinte már csodaszámba menő továbbjutás után a sorsolás a spanyol Real Madridot, a holland Ajaxot és a svájci Grasshopperst rendelte a Fradi mellé. Nem akármilyen napok voltak ezek, akár a focisták, akár az újságírók, akár Vincze Ottó számára. Róla azonban kicsit később ejtünk szót.

Nyilas Elek tizenegyest lő, ez már a budapesti visszavágó, amelyen a Fradi és Vincze Ottó 3-3-at játszott a svájciakkal

Fotó: Nemzeti Sport

Így lett nagy játékos egy este alatt Vincze Ottó

Nem volt álomsorsolás, az hétszentség. A Real Madridot már akkor sem kellett bemutatni senkinek, az Ajax meg éppen akkor élte egyik aktuális fénykorát. 1995. május 24-én a bécsi Ernst Happel stadionban 1-0-ra verte az AC Milant a BL-döntőjében. Tehát a Fradi megkapta a címvédőt, a BEK/BL történelem már akkor is legeredményesebb csapatát és a svájciakat. Az előzetes számolgatások azt az eredményt hozták ki, hogy a magyar bajnok talán 1 ponttal zárhatja a csoportkört, talán Budapesten a Grasshoppers ellen elcsíphető egy döntetlen.

1995. szeptember 13., szerda délelőtt.

Földig lógtak a felhők Strasbourg környékén, amikor elindultunk a Zürichbe vezető 228 kilométeres úton. A folyamatosan szakadó esőben a kedvskála sem emelkedett, elég pesszimista volt a hangulat. Már csak azért is, mert a Fradit elképesztő pechsorozat sújtotta. Ha azt mondom, hogy Novák Dezső csapata tartalékosan utazott ki Svájcba, akkor semmit sem mondtam. A Ferencváros mindössze 18 labdarúgót utaztatott ki Zürichbe. A 18 játékos közül Simon Tibor, Kuntics és Nagy Zsolt eleve betegen vagy sérülten kelt útra. Kuznyecov és Kecskés eltiltás miatt nem utazhatott, ifj. Albert Flórián, Hrutka, Keller és Páling sérültek voltak vagy műtét után lábadoztak.

Szerencsétlen Novák Dezsőnek négy játékost a Fradi-tartalékból kellett behívnia,

így került az utazó keretbe Koller Ákos, Vincze Gábor, Kiss Péter és Schultz Levente.