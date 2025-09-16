Bajnokok LigájaArsenal FCPSV Eindhoven

Győzött az Arsenal, de erre a BL-meccsre aligha lesznek büszkék az angolok

Két mérkőzéssel vette kezdetét a labdarúgó BL 2025–26-os idénye. Bilbaóban az Arsenal nagyon nehezen nyert 2-0-ra, két cserejátékos góljával. Kisebb meglepetés született Eindhovenben, ahol a hazai pályán játszó PSV simán kikapott a belga Royal Union együttesétől a labdarúgó BL-ben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 20:42
Labdarúgó BL
Nagyon visszafogott meccset játszott egymással a Bilbao és az Arsenal Fotó: CESAR MANSO Forrás: AFP
Két mérkőzés kezdődött kedden 18.45-kor, s ezzel vette kezdetét a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–26-os idénye. A spanyolországi Bilbaóban az Arsenal lépett fel, míg a hollandiai Eindhovenben a PSV vendége a belga Royal Union együttese volt. Ami az Arsenal bilbaói fellépését illeti, ott kicsit nehezen indultak be a dolgok. Az első 45 percben nem esett gól, a labdabirtoklás a londoni csapat nagy fölényét mutatta, mindez azonban kevés volt a jól védekező és szívósan játszó baszkok ellen. Az Arsenal nyáron megszerzett svéd játékosa, Gyökeres Viktor sem mutatott be szinte semmit. Az angol csapat képtelen volt lendületbe jönni. Olykor teljesen feleslegesen húzták magukra a bilbaói játékosokat. Az Arsenal hívei mindenesetre csalódottan vették tudomásul azt a játékot, amit kedvenc csapatuk az első félidőben elővezetett. Meg azok is, akik a labdarúgó BL ezen mérkőzését választották.

labdarúgó BL
Egy félidőnyi játék alatt nem esett gól Bilbaóban a labdarúgó BL-ben. Fotó: AFP

Labdarúgó BL: A második félidőben döntött az Arsenal

A 48. percben Gyökeres Viktor fejében volt az Arsenal első gólja, de a svéd játékos kihagyta a helyzetet. A két csapat nem szaggatta szét magát, a közönség olykor látványosan unatkozott. A 65. percben Gyökerest lecserélte edzője, pedig ha valakiben, akkor a svédben benne volt a gólszerzés lehetősége. Ám az Arsenalnak olyan cserejátékosai vannak, akik képesek a gólszerzésre.

A 72. percben megtört a jég: a 36 másodperccel korábban beállt brazil szélső, Martinelli szerezte meg a vezetést az angol csapatnak.

A bekapott gól sokkolta a bilbaói csapatot. Innentől kezdve az Arsenalnak egyáltalán nem volt sürgős a dolog, szépen le is menedzselte a hátralévő perceket, majd a vége előtt nem sokkal belőtte a második gólját is. 

Ezt egy másik cserejátékos, a Gyökeres helyére érkezett Leandro Trossard szerezte a 87. percben.

Trossard volt amúgy, aki az első londoni gól előtt a gólpasszt adta Martinellinek.

Arsenal's Brazilian forward #11 Gabriel Martinelli (R) celebrates with teammates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Athletic Club Bilbao and Arsenal at the San Mames stadium in Bilbao on September 16, 2025. (Photo by Cesar MANSO / AFP)
Az Arsenal-játékosok gólöröme Bilbaóban. Fotó: AFP

Az Arsenal, ha nehezen is, de nyert Bilbaóban, de erre a teljesítményre aligha lesznek büszkék Londonban. Főleg úgy, hogy a mindent tudó statisztikusok szerint az Arsenal az a csapat, amely akár a végső győztese lehet ennek a BL-kiírásnak. 

A bilbaói mérkőzésnél sokkal mozgalmasabb volt az első félidő a hollandiai Eindhovenben, ahol a PSV vendége a belga Royal Union együttese volt. Az első félidő 9. percében a vendégek tizenegyesből szereztek vezetést. A hollandok játékosa, Pepi a tizenhatoson belül lerántotta ellenfelét, az angol bíró, Taylor tizenegyest adott. A büntetőből Promise David a belgáknak szerezte meg a vezetést. Az első félidő 39. percében növelte előnyét a vendégcsapat. Anouar Ait El Hadj nagyszerű szóló után alakította 2-0-ra az állást. Nehéz helyzetbe került tehát a hazai pályán játszó PSV.

Union's Belgian midfielder #10 Anouar Ait El Hadj celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between PSV Eindhoven and Union Saint-Gilloise at the Philips Stadium, in Eindhoven on September 16, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
A belga csapat második gólját Anouar Ait El Hadj szerezte a labdarúgó BL-ben. Fotó: AFP

A második félidőre kényelmes helyzetbe került a belga csapat. Ennek megfelelően a Royal Unionnak semmi sem volt sürgős, a PSV nem tudott mit kezdeni ellenfelével. Olyannyira nem, hogy a 83. percben újabb gólt kapott a hazai csapat. Kevin Mac Allister volt az, aki szöglet után jól érkezett, s a labda a PSV kapujában kötött ki. Ez már kiütés a javából, teljesen padlóra kerültek a hollandok. A végén van Bommel szépített, de ez nem osztott és nem szorzott. A Royal Union biztosan nem gondolta, hogy ennyire könnyen tud 3-1-re nyerni Hollandiában. 

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 1. forduló: 
Athletic Bilbao–Arsenal 0-2
PSV–Royal Union 1-3

