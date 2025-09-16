Győzött az Arsenal, de erre a BL-meccsre aligha lesznek büszkék az angolok

Két mérkőzés kezdődött kedden 18.45-kor, s ezzel vette kezdetét a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–26-os idénye. A spanyolországi Bilbaóban az Arsenal lépett fel, míg a hollandiai Eindhovenben a PSV vendége a belga Royal Union együttese volt. Ami az Arsenal bilbaói fellépését illeti, ott kicsit nehezen indultak be a dolgok. Az első 45 percben nem esett gól, a labdabirtoklás a londoni csapat nagy fölényét mutatta, mindez azonban kevés volt a jól védekező és szívósan játszó baszkok ellen. Az Arsenal nyáron megszerzett svéd játékosa, Gyökeres Viktor sem mutatott be szinte semmit. Az angol csapat képtelen volt lendületbe jönni. Olykor teljesen feleslegesen húzták magukra a bilbaói játékosokat. Az Arsenal hívei mindenesetre csalódottan vették tudomásul azt a játékot, amit kedvenc csapatuk az első félidőben elővezetett. Meg azok is, akik a labdarúgó BL ezen mérkőzését választották.

Egy félidőnyi játék alatt nem esett gól Bilbaóban a labdarúgó BL-ben. Fotó: AFP

Labdarúgó BL: A második félidőben döntött az Arsenal

A 48. percben Gyökeres Viktor fejében volt az Arsenal első gólja, de a svéd játékos kihagyta a helyzetet. A két csapat nem szaggatta szét magát, a közönség olykor látványosan unatkozott. A 65. percben Gyökerest lecserélte edzője, pedig ha valakiben, akkor a svédben benne volt a gólszerzés lehetősége. Ám az Arsenalnak olyan cserejátékosai vannak, akik képesek a gólszerzésre.

A 72. percben megtört a jég: a 36 másodperccel korábban beállt brazil szélső, Martinelli szerezte meg a vezetést az angol csapatnak.

A bekapott gól sokkolta a bilbaói csapatot. Innentől kezdve az Arsenalnak egyáltalán nem volt sürgős a dolog, szépen le is menedzselte a hátralévő perceket, majd a vége előtt nem sokkal belőtte a második gólját is.

Ezt egy másik cserejátékos, a Gyökeres helyére érkezett Leandro Trossard szerezte a 87. percben.

Trossard volt amúgy, aki az első londoni gól előtt a gólpasszt adta Martinellinek.

Az Arsenal-játékosok gólöröme Bilbaóban. Fotó: AFP

Az Arsenal, ha nehezen is, de nyert Bilbaóban, de erre a teljesítményre aligha lesznek büszkék Londonban. Főleg úgy, hogy a mindent tudó statisztikusok szerint az Arsenal az a csapat, amely akár a végső győztese lehet ennek a BL-kiírásnak.