Az Arsenal vérére szomjaznak a baszkok a BL nyitófordulójában

A Bajnokok Ligájában a 2025/2026-os szezon lesz az első alkalom, hogy egy európai ország több mint öt klubbal képviselteti magát egyszerre. Angliából a Liverpool, a Arsenal, a Manchester City, a Chelsea és a Newcastle United a bajnoki helyezései révén kvalifikálta magát a legrangosabb kupasorozatba, a Tottenham pdig a 2024/25-ös Európa-liga megnyerésével szerezte meg az indulás jogát. Közülük az Arsenal ma nehéz meccsre számíthat, az Athletic Bilbao otthonában lép pályára.

Az Athletic Bilbao a BL-nyitókörében az angol Arsenal csapatával játszik a San Mamésban Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az Arsenalra nehéz meccs vár Bilbaóban

A baszkok tizenegy év után játszanak újra a BL-ben, és csapatkapitányuk, Inaki Williams ígéri, megizzasztják az előző kiírás elődöntősét.

– Itthon, a San Mamésban szinte mindenki ellen mi vagyunk az esélyesek. Ahhoz, hogy itt legyőzzenek bennünket, minden ellenfelünknek vért kell izzadnia. Tudjuk, hogy az Arsenal a sorozat egyik nagy esélyese, de el akarjuk rontani a Ágyúsok játékát, hogy ne érezzék komfortosan magukat – nyilatkozta a Marcának a 31 éves, 23-szoros ghánai válogatott Inaki Williams.

Az Athletic Bilbao játékosa, Inaki Williams hisz benne, hogy hazai pályán meg tudják verni az Arsenalt Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Bilbao a spanyol bajnokságban négy forduló után kilenc pontjával a harmadik helyen áll, csak a Barcelona és a Real Madrid előzi meg.

Legutóbb kikaptunk itthon, ki kell javítanunk ezt a fiaskót, és erre remek alkalom kínálkozik a BL egyik favoritja ellen

– utalt Inaki Williams a Deportivo Alavés elleni otthon szombaton 1-0-ra elvesztett bajnoki meccsre. A csatár testvére, a 23 éves, bátyjától eltérően spanyol válogatott Nico Williams a nyáron végül maradt Bilbaóban, miután kútba esett a Barcelonához tervezett átigazolása. Ám combközelítőizom-sérülése miatt a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnoki címet nyert szélső mai játéka erősen kétséges. A londoniaknál főleg támadófronton vannak hiányzók : Bukayo Saka mellett Gabriel Jesus és Kai Havertz sem hadra fogható. Az nagy kérdés, hogy a vállsérüléssel bajlódó Martin Odegaard pályára tud-e lépni, William Salibát pedig a bokasérülése hátráltatja.

Az előző BL-szezonban elődöntőig jutott Real Madrid kiváló formában van, négy meccsből négy győzelemmel kezdett a spanyol bajnokságban. A királyi gárda ma az Olympique Marseille együttesét fogadja a Santiago Bernabéuban. A francia válogatott és Real Madrid világsztárja, Kylian Mbappé idén már négy gólnál és egy gólpassznál tart, és határtalan magabiztosságáról tett tanulságot a Marseille elleni meccs előtt.