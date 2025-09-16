Inaki WilliamsBajnokok LigájaMikel ArtetaOlympique Marseilleathletic bilbaoArsenalReal Madrid

Az Arsenal vérére szomjaznak a baszkok a BL nyitófordulójában

Ma hat mérkőzéssel indul el a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/2026-os idénye. Az első forduló mérkőzései közül kiemelkedik a BL-be tizenegy év után visszatérő spanyol Athletic Bilbao és az angol Arsenal összecsapása. A baszkok csapatkapitánya, Inaki Williams fogadkozik, hogy hazai pályán nagyon megnehezítik az Ágyúsok dolgát. Este a Juventus–Borussia Dortmund és a Tottenham–Villareal találkozók is izgalmasnak ígérkeznek a klubfutball csúcssorozatában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 5:31
Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Bajnokok Ligájában a 2025/2026-os szezon lesz az első alkalom, hogy egy európai ország több mint öt klubbal képviselteti magát egyszerre. Angliából a Liverpool, a Arsenal, a Manchester City, a Chelsea és a Newcastle United a bajnoki helyezései révén kvalifikálta magát a legrangosabb kupasorozatba, a Tottenham pdig a 2024/25-ös Európa-liga megnyerésével szerezte meg az indulás jogát. Közülük az Arsenal ma nehéz meccsre számíthat, az Athletic Bilbao otthonában lép pályára. 

Az Athletic Bilbao a BL-nyitókörében az angol Arsenal csapatával játszik a San Mamésban.
Az Athletic Bilbao a BL-nyitókörében az angol Arsenal csapatával játszik a San Mamésban Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az Arsenalra nehéz meccs vár Bilbaóban

A baszkok tizenegy év után játszanak újra a BL-ben, és csapatkapitányuk, Inaki Williams ígéri, megizzasztják az előző kiírás elődöntősét. 

– Itthon, a San Mamésban szinte mindenki ellen mi vagyunk az esélyesek. Ahhoz, hogy itt legyőzzenek bennünket, minden ellenfelünknek vért kell izzadnia. Tudjuk, hogy az Arsenal a sorozat egyik nagy esélyese, de el akarjuk rontani a Ágyúsok játékát, hogy ne érezzék komfortosan magukat – nyilatkozta a Marcának a 31 éves, 23-szoros ghánai válogatott Inaki Williams.

Az Athletic Bilbao játékosa Inaki Williams hisz benne, hogy hazai pályán meg tudják verni az Arsenalt.
Az Athletic Bilbao játékosa, Inaki Williams hisz benne, hogy hazai pályán meg tudják verni az Arsenalt Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Bilbao a spanyol bajnokságban négy forduló után kilenc pontjával a harmadik helyen áll, csak a Barcelona és a Real Madrid előzi meg.

Legutóbb kikaptunk itthon, ki kell javítanunk ezt a fiaskót, és erre remek alkalom kínálkozik a BL egyik favoritja ellen

 – utalt Inaki Williams a Deportivo Alavés elleni otthon szombaton 1-0-ra elvesztett bajnoki meccsre. A csatár testvére, a 23 éves, bátyjától eltérően spanyol válogatott Nico Williams a nyáron végül maradt Bilbaóban, miután kútba esett a Barcelonához tervezett átigazolása. Ám combközelítőizom-sérülése miatt a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnoki címet nyert szélső mai játéka erősen kétséges. A londoniaknál főleg támadófronton vannak hiányzók : Bukayo Saka mellett Gabriel Jesus és Kai Havertz sem hadra fogható. Az nagy kérdés, hogy a vállsérüléssel bajlódó  Martin Odegaard pályára tud-e lépni, William Salibát pedig a bokasérülése hátráltatja.

Az előző BL-szezonban elődöntőig jutott Real Madrid kiváló formában van, négy meccsből négy győzelemmel kezdett a spanyol bajnokságban. A királyi gárda ma az Olympique Marseille együttesét fogadja a Santiago Bernabéuban. A francia válogatott és Real Madrid világsztárja, Kylian Mbappé idén már négy gólnál és egy gólpassznál tart, és határtalan magabiztosságáról tett tanulságot a Marseille elleni meccs előtt.

A Real Madrid támadója Kylian Mbappé be akar találni az Olympique Marseille kapujába a BL-idény nyitómeccsén.
A Real Madrid támadója, Kylian Mbappé be akar találni az Olympique Marseille kapujába a BL-idény nyitómeccsén Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Elég sok gólt szereztem az OM ellen. Nagyszerű lesz ismét francia csapatok ellen játszani. Ráadásul a Santiago Bernabéu Stadionban játszunk, úgyhogy jó meccs lesz. Régóta nem játszottak a BL-ben, azért remélem, szép emlékeik vannak

szúrt oda Mbappé a francia csapatnak arra is utalva, hogy a Marseille-nek a legutóbbi három idényben nem sikerült bejutnia a Bajnokok Ligájába. A Real Madrid eddig négy alkalommal találkozott a kikötővárosiakkal a legrangosabb európai sorozatban, a blancók a 2003/2004-es és a 2009/2010-es évadban kétszer is legyőzték a kék-fehéreket. Xabi Alonso csapatának védelméből sérülés miatt hiányzik majd Antonio Rüdiger és Ferland Mendy is, a támadók közül pedig Endrick van a maródiak listáján. Jude Bellingham vállsérüléssel küzd, Eduardo Camavinga a sípcsontját fájlalja, de ők valószínűleg pályára lépnek.

A Juventus a Dortmundot fogadja

A dán Thomas Frank most mutatkozik be edzőként a Bajnokok Ligájában, mégpedig a Tottenham élén a Villareal ellen. A Spurs, amely tavaly elhódította az Európa-ligát, legutóbb a 2022/2023-as idényben szerepelt a BL-ben. A londoniaknál Dejan Kulusevski, Dominic Solanke, James Maddison, Radu Dragusin is sérült, a középpálya motorjaként ismert Yves Bissuma játéka kérdéses. A Villarreal az előző idényben az ötödik helyen végzett a La Ligában, így jutott el a BL főtáblájára. A Sárga Tengeralattjárónak is becézett csapat legutóbb a 2021/2022-es szezonban szerepelt a sorozatban, amikor Unai Emery vezetésével az elődöntőig menetelt.

A Juventus szurkolók remélik, hogy az Inter ellen győztes gólt szerző Vasilije Adzic a Dortmund ellen is betalál majd.
A Juventus-szurkolók remélik, hogy az Inter ellen győztes gólt szerző Vasilije Adzic a Dortmund ellen is betalál majd Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

A remek formában lévő Juventus  három meccsen három pontot szerzett a Serie A-ban – a Napoli csak jobb gólkülönbségével előzi meg –, Igor Tudor együttese a hétvégén ráadásul 4-3-ra megnyerte a tavaly BL- döntőt játszó Inter elleni rangadót. A Zebráknál Chico Conceicao és Arkadiusz Milik a legfontosabb hiányzók, míg mai ellenfelének, a Dortmundnak a rutinos Emre Can mellett Nico Schlotterbeck és Niklas Süle hiánya okozhat nehézségeket Torinóban.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, mai műsor. Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 18.45 (tv: Sport 1), PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 18.45 (tv: Sport 2), Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 21.00 (tv: RTL +), Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 21.00 (tv: RTL +), Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 21.00 (tv: Sport 1), Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 21.00 (tv: Sport 2).

A legszebb pillanatok a Bajnokok Ligája elmúlt három évtizedéből:

 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

