Nagy botrány a Real Madrid meccse előtt, váratlan húzás a kezdőcsapatban + videó

A labdarúgó Bajnokok Ligájában az alapszakasz első fordulójában ma 21 órakor játsszák a Real Madrid–Olympique Marseille meccset. A találkozó előtt a spanyol rendőrök összecsaptak a francia csapat ultráival. A Real Madrid csapatában Vinícius Júnior csak a kispadon kezd.

2025. 09. 16. 20:07
Az OM tábora az egyik legkeményebb szurkolói csoport Európában Forrás: X
Feszült hangulatban kezdődik ma a Real Madrid és a Olympique Marseille mérkőzése. A királyi gárda egyik szurkolói oldala, az X-en 1,6 millió követővel rendelkező Madrid Zone megosztotta a Le Journal du Real videóját, azzal a megjegyzéssel, hogy kezd kicsúszni az irányítás a rendőrök kezéből, akik összecsaptak a marseille-i ultrákkal. Az OM tábora az egyik legkeményebb szurkolói csoport Európában.

Az OM ultrái hangolnak a Real Madrid elleni meccsre
Az OM ultrái hangolnak a Real Madrid elleni meccsre. Forrás: X/Ultras Clips

Ami a meccset illeti, ezt a Real Madrid pozitív előjelekkel várhatja, a La Ligában mind a négy meccsét megnyerve áll a tabella élén. Kylian Mbappé pazar formában van, négy meccsen négy gól a mérlege. Az OM a francia bajnokságban négy meccsből kettőt megnyert, kettőt elveszített, és csak a hetedik helyet foglalja el.

 

A Real Madridban Vinícius Júnior csak a kispadon kezd, és nehezen viseli, hogy Xabi Alonso vezetőedző nem bízik benne maximálisan.

 

