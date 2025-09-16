Nagy botrány a Real Madrid meccse előtt, váratlan húzás a kezdőcsapatban + videó

Feszült hangulatban kezdődik ma a Real Madrid és a Olympique Marseille mérkőzése. A királyi gárda egyik szurkolói oldala, az X-en 1,6 millió követővel rendelkező Madrid Zone megosztotta a Le Journal du Real videóját, azzal a megjegyzéssel, hogy kezd kicsúszni az irányítás a rendőrök kezéből, akik összecsaptak a marseille-i ultrákkal. Az OM tábora az egyik legkeményebb szurkolói csoport Európában.

Az OM ultrái hangolnak a Real Madrid elleni meccsre. Forrás: X/Ultras Clips

🚨 Fights have broken out between Spanish Police and Marseille Ultras outside of Santiago Bernabéu. https://t.co/KxluyINgXG — Madrid Zone (@theMadridZone) September 16, 2025

Marseille ultras are in Madrid, Spain with a very large corteo. pic.twitter.com/xq0RU2JClQ — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 16, 2025

Minden a Real Madrid mellett szól

Ami a meccset illeti, ezt a Real Madrid pozitív előjelekkel várhatja, a La Ligában mind a négy meccsét megnyerve áll a tabella élén. Kylian Mbappé pazar formában van, négy meccsen négy gól a mérlege. Az OM a francia bajnokságban négy meccsből kettőt megnyert, kettőt elveszített, és csak a hetedik helyet foglalja el.