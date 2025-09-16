Szalah a levert Kerkez kárára poénkodott, ez a fotó most nem szép dolog tőle

A Liverpool mind a négy meccsét megnyerte a Premier League-ben, vasárnap a Burnley otthonában 1-0-ra győzött, de Kerkez Milosnak nem volt jó napja. Arne Slot már a 38. percben lecserélte, miután korábban műesés miatt sárga lapot kapott, és félő volt, hogy a folytatásban kiállítják. A helyére beállt Andy Robertson – Kerkez „elődje” – remekül játszott, lendületet adott a Vörösöknek. Kiosztott öt kulcspasszt, egy nagy helyzetet is kialakított, és holnap az Atlético Madrid elleni BL-meccsen visszaveheti a helyét a LiverpoolNews szerint.

Kerkez Milos kikerülhet a Liverpool kezdőjéből, Szoboszlai visszatérhet a középpályára. Forrás: LiverpoolNews

Kerkez a buszon, Szalah a medencében

A Burnley ellen a második félidőre Conor Bradley is kiválóan szállt be, a párharcainak hatvan százalékban megnyerte, ami azt vetíti előre, hogy holnap ő lehet a jobbhátvéd, ami az eredeti posztja. Szoboszlai Dominik pedig így egy sorral előrébb kerülhet – ennek bizonyosan örülne.

Visszakanyarodva Kerkez Miloshoz, a Liverpool Echo arról ír, hogy a Burnley elleni meccs után a magyar védő nagyon levertnek tűnt, amikor a vegyes zónán keresztül elhagyta a stadiont, miközben a mellette elsétáló Mohamed Szalah – aki a meccs legvégén belőtte a Liverpool 1-0-s győzelmét jelentő 11-est – látványosan jókedvű volt, mindenkire mosolygott. Mi több, a vidám egyiptomi támadó később Instagram-sztorijában éppen az általa lefotózott Kerkezről osztott meg egy képet, amelyen a letört magyar légiós alszik a buszban. Magáról pedig egy olyan fotót tett ki, amelyen jól érzi magát egy medencében, azaz Kerkez Milos kárára poénkodott – jegyzi meg a Liverpool Echo.