Premier LeagueBurnleyMohamed SzalahKerkez Milos

Szalah a levert Kerkez kárára poénkodott, ez a fotó most nem szép dolog tőle

A Liverpool szerdán kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában, Arne Slot együttese az Atlético Madrid gárdáját fogadja. Szoboszlai Dominik elkerülhet a jobbhátvéd posztjáról, Kerkez Milos pedig kimaradhat a kezdőcsapatból.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:29
Kerkez Milost még az első félidőben lecserélték a Burnley ellen Forrás: PA Wire/PA Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool mind a négy meccsét megnyerte a Premier League-ben, vasárnap a Burnley otthonában 1-0-ra győzött, de Kerkez Milosnak nem volt jó napja. Arne Slot már a 38. percben lecserélte, miután korábban műesés miatt sárga lapot kapott, és félő volt, hogy a folytatásban kiállítják. A helyére beállt Andy Robertson – Kerkez „elődje” – remekül játszott, lendületet adott a Vörösöknek. Kiosztott öt kulcspasszt, egy nagy helyzetet is kialakított, és holnap az Atlético Madrid elleni BL-meccsen visszaveheti a helyét a LiverpoolNews szerint.

Kerkez Milos kikerülhet a Liverpool kezdőjéből, Szoboszlai visszatérhet a középpályára
Kerkez Milos kikerülhet a Liverpool kezdőjéből, Szoboszlai visszatérhet a középpályára. Forrás: LiverpoolNews

Kerkez a buszon, Szalah a medencében

A Burnley ellen a második félidőre Conor Bradley is kiválóan szállt be, a párharcainak hatvan százalékban megnyerte, ami azt vetíti előre, hogy holnap ő lehet a jobbhátvéd, ami az eredeti posztja. Szoboszlai Dominik pedig így egy sorral előrébb kerülhet – ennek bizonyosan örülne.

 

Visszakanyarodva Kerkez Miloshoz, a Liverpool Echo arról ír, hogy a Burnley elleni meccs után a magyar védő nagyon levertnek tűnt, amikor a vegyes zónán keresztül elhagyta a stadiont, miközben a mellette elsétáló Mohamed Szalah – aki a meccs legvégén belőtte a Liverpool 1-0-s győzelmét  jelentő 11-est – látványosan jókedvű volt, mindenkire mosolygott. Mi több, a vidám egyiptomi támadó később Instagram-sztorijában éppen az általa lefotózott Kerkezről osztott meg egy képet, amelyen a letört magyar légiós alszik a buszban. Magáról pedig egy olyan fotót tett ki, amelyen jól érzi magát egy medencében, azaz Kerkez Milos kárára poénkodott – jegyzi meg a Liverpool Echo.

 

A találkozó összefoglalója:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu