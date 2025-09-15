Willi Orbán hogyan kerülhetett Harry Kane mellé, aki kilóg a sorból? + videó

A hetedik helyen álló lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1-0-ra, Orbán a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a bajnokit, és az egytől ötig terjedő skálán kettes osztályzatot kapott. Németországban azonban egyes a legjobb, az ötös a leggyengébb érdemjegy. A német lapok kiemelék Willi Orbánt, aki remekül irányította a védelmet. A levegő ura volt, a 11 fejpárbajából nyolcat megnyert, míg a földi párharcoknál 3/3 volt a mutatója. Az eredmenyek.com honlapon nem véletlenül ő lett a meccs embere 8.8-as értékeléssel.

Willi Orbán remekül játszott (Fotó: DPA)

Az RB Leipzig, Willi Orbán és Gulácsi Péter együttese kezd magához térni a bajnokságban, mivel a Bayern München elleni sokkoló idénynyitót (0-6) követő két fordulóban a Heidenheimtől (2-0) és a Mainztól sem kapott gólt.

Orbán először, Kane másodszor került be az álomcsapatba

A forduló álomcsapatában ott van a címvédő Bayern München angol válogatott támadója, Harry Kane is, aki a múlt hét végén hazai pályán két gólt szerzett a Hamburgot 5-0-ra kiütő bajor sztárcsapatban. Kane egyedüliként már másodszor került be az álomcsapatba.

Willi Orbán először, Harry Kane másodszor került be az álomcsapatba (Forrás: Kicker)

A Bundesliga 3. fordulójának válgatottja a Kicker szerint: Diant Ramaj (Heidenheim) – Konrad Laimer (Bayern München), Loic Badé (Leverkusen), Willi Orbán (RB Leipzig), Alejandro Grimaldo (Leverkusen) – Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Nathan Tella (Leverkusen), Samuel Mbangula (Werder Bremen) – Igor Matanovic (Freiburg), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Harry Kane (Bayern München)