Real MadridJude BellinghamMarseilleXabi AlonsoKylian MbappéVinícius Júnior

Fontos visszatérő a Real Madridnál, a Vinícius-kérdés tovább fokozódik

Kedden este (21 óra) a Real Madrid a francia Marseille-t fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Vinícius Júnior továbbra is téma a Real háza táján, aki idén egy bajnokit sem játszott végig Xabi Alonso döntései miatt. A spanyol edző a hétfői sajtótájékoztatón is beszélt Viníciusról.

Perlai Bálint
2025. 09. 16. 11:40
Vinícius Júnior a Real Sociedad védők gyűrűjében
Vinícius Júnior a Real Sociedad védők gyűrűjében Fotó: ANDER GILLENEA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid megkezdi a BL-alapszakaszát. A királyi gárda a francia Olympique Marseille-t fogadja hazai pályán 21 órától. A spanyol sajtóban továbbra is nagy kérdés, hogy Vinícius Júnior a kezdőben kap-e helyet Xabi Alonso vezetőedzőtől, emellett Jude Bellingham visszatérése is téma. 

Vinícius Júnior a Real Madrid edzésén a keddi, Marseille elleni BL-meccs előtt
Vinícius Júnior a Real Madrid edzésén a keddi, Marseille elleni BL-meccs előtt.  Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Vinícius megint idő előtt hagyta el a pályát

Xabi Alonso rendet tesz a Real Madridnál. Vagyis próbál. Örökös dilemma a spanyol szupercsapatnál, hogy Kylian Mbappé és Vinícius megfér-e egyszerre a pályán, miután a védekezésben mindketten gyakorlatilag emberhátránynak tekinthetők. A képbe pedig itt kerül a brazil Rodrygo, aki e tekintetben mindkettejüknél jobb, és akkor ott van Arda Güler, aki szárnyal az Alonso-féle Madridban. A nyáron érkező vezetőedző a francia támadót nem teszi ki a kezdőből, ami nem is véletlen. 

Mbappé pazar formában van, négy meccsen négy gól a mérlege. Mindeközben a brazil szélső a Real Oviedo ellen csak csere volt – majd beállva gól és gólpassz volt a mérlege –, de még egyik bajnokit sem játszotta végig.

Vinícius nehezen viseli, hogy edzője nem bízik benne maximálisan. A hétvégén a 68. percben hozta le a Real Sociedad ellen megnyert meccsen, ugyanis az ekkor már több mint félórája emberhátárnyban játszó Real védekezésében sokat nem segített. A spanyol AS írta, hogy a hétvégén Vinícius gyengén játszott, emellett sokatmondó volt, hogy úgyis őt hozta le Alonso, hogy a válogatott szünet alatt végig pihenhetett, miközben Mbappé lábaiba további súlyos percek kerültek.

Mbappé vs Vinícius: Xabi Alonso is megszólalt

– Feláldozta magát a csapat győzelméért – mondta Xabi Alonso a Marseille elleni BL-meccs előtti sajtótájékoztatót, amikor Vinícius volt a téma. – Nem volt ideális számára a helyzet a kiállítás miatt. A győzelem igazi csapatmunka volt. Úgy tűnik számomra, hogy rendben van, rengeteg energiája van a keddi meccsre.

Ezt követően Alonso Mbappét méltatta. Érdekes, hogy ilyesmit Viníciusról nem nagyon szoktunk hallani...

– Kétség sem fér hozzá, hogy a személyisége, tapasztalata alapján ő egy vezér. Ha a csapat erős és stabil, a többiek tudják, kire kell felnézni, kinek a példáját kell követni. Kylian egy remek ember.

Kylian Mbappé és Vinícius Júnior szerepére kedden is érdemes lesz figyelni
Kylian Mbappé és Vinícius Júnior szerepére kedden is érdemes lesz figyelni.  Fotó: AFP/Angela Weiss

Nagy visszatérő a Real Madridnál

Noha kedden még minden bizonnyal nem, de hamarosan újra a pályán lesz Jude Bellingham. A 22 éves angol középpályás júliusban vállműtéten esett át, és az első prognózisok szerint akár négy hónapos kihagyás várhatott volna rá, de úgy tűnik, a felépülés a vártnál gyorsabban halad. Emellett a Real Madrid BL-meccskeretben ott van a francia középpályás, Eduardo Camavinga is. A középpályán viszont minden bizonnyal Daniel Ceballos fog ismét lehetőséget kapni, akit nyáron éppen a Marseille akart leigazolni – írja a Marca.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu