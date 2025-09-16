Fontos visszatérő a Real Madridnál, a Vinícius-kérdés tovább fokozódik

Kedden a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid megkezdi a BL-alapszakaszát. A királyi gárda a francia Olympique Marseille-t fogadja hazai pályán 21 órától. A spanyol sajtóban továbbra is nagy kérdés, hogy Vinícius Júnior a kezdőben kap-e helyet Xabi Alonso vezetőedzőtől, emellett Jude Bellingham visszatérése is téma.

Vinícius Júnior a Real Madrid edzésén a keddi, Marseille elleni BL-meccs előtt. Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Vinícius megint idő előtt hagyta el a pályát

Xabi Alonso rendet tesz a Real Madridnál. Vagyis próbál. Örökös dilemma a spanyol szupercsapatnál, hogy Kylian Mbappé és Vinícius megfér-e egyszerre a pályán, miután a védekezésben mindketten gyakorlatilag emberhátránynak tekinthetők. A képbe pedig itt kerül a brazil Rodrygo, aki e tekintetben mindkettejüknél jobb, és akkor ott van Arda Güler, aki szárnyal az Alonso-féle Madridban. A nyáron érkező vezetőedző a francia támadót nem teszi ki a kezdőből, ami nem is véletlen.

Mbappé pazar formában van, négy meccsen négy gól a mérlege. Mindeközben a brazil szélső a Real Oviedo ellen csak csere volt – majd beállva gól és gólpassz volt a mérlege –, de még egyik bajnokit sem játszotta végig.

Vinícius nehezen viseli, hogy edzője nem bízik benne maximálisan. A hétvégén a 68. percben hozta le a Real Sociedad ellen megnyert meccsen, ugyanis az ekkor már több mint félórája emberhátárnyban játszó Real védekezésében sokat nem segített. A spanyol AS írta, hogy a hétvégén Vinícius gyengén játszott, emellett sokatmondó volt, hogy úgyis őt hozta le Alonso, hogy a válogatott szünet alatt végig pihenhetett, miközben Mbappé lábaiba további súlyos percek kerültek.

Mbappé vs Vinícius: Xabi Alonso is megszólalt

– Feláldozta magát a csapat győzelméért – mondta Xabi Alonso a Marseille elleni BL-meccs előtti sajtótájékoztatót, amikor Vinícius volt a téma. – Nem volt ideális számára a helyzet a kiállítás miatt. A győzelem igazi csapatmunka volt. Úgy tűnik számomra, hogy rendben van, rengeteg energiája van a keddi meccsre.

Ezt követően Alonso Mbappét méltatta. Érdekes, hogy ilyesmit Viníciusról nem nagyon szoktunk hallani...