A meghízott Mbappé befogta Vinícius száját, a Real Madrid brazilja válaszolt

A Real Madrid az első pillanattól uralta az oviedói találkozót, rengeteg helyzetet alakított ki, az első félidőben azonban csak egygólos előnyt szerzett Kylian Mbappé révén. A második játékrész hasonlóan alakult, a vendégek egészen a hajráig nem tudtak kapuba találni, akkor viszont előbb Vinícius Júnior passzából újra a francia világbajnok támadó, majd a hosszabbításban a csereként beállt brazil is eredményes volt. Amióta Xabi Alonso a fővárosiak vezetőedzője, Vinícius először nem kezdett a csapatban, ezúttal a 63. percben váltotta Rodrygót. Így is róla szólt a mérkőzés, és nem csupán a gólja és a gólpassza miatt.

Kylian Mbappé befogta Vinícius Júnior száját a Real Madrid braziljának reklamálása után (Fotó: AFP/Cesar Manso)

Mbappé befogta Vinícius száját a Real Madrid gólja után

Vinícius a 80. percben műesés miatt kapott sárga lapot Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőtől, amit a brazil nehezen viselt. Utána még hosszasan magyarázott a bírónak, és ezt tette Mbappé második gólja után is, így a francia csatár ünneplés helyett inkább Viníciushoz szaladt, és szó szerint befogta a száját, nehogy kiállítás legyen belőle. A brazil amiatt is feszültséget mutatott, hogy már a kispadon ülve is kifütyülte őt az oviedói közönség, ezért később a pályán a szurkolók miatt is bosszankodott – a 93. percben született gólja után is mutogatott, és ezt a képet megosztotta éjjel a közösségi oldalán is.

Xabi Alonso a lefújást követő sajtótájékoztatóján nem szeretett volna Viníciusról ebből a szempontból beszélni, azt azonban kiemelte, hogy a csapat érdekében döntött amellett, hogy nem kezdett, de csereként is fontos szerepet vállalt a győzelemben. Alonso Mbappéval kapcsolatban elárulta, a francia játékos a klubvilágbajnokság óta négy kilogrammot hízott (előtte a betegsége miatt lefogyott), de ezzel együtt fejlődött és kiváló formában van.

A Real Madrid vezetőedzője kitért a hazaiak 40 éves futballistájára, Santi Cazorlára is, akivel játékosként együtt nyert Európa-bajnoki címeket a spanyol válogatottal – Xabi Alonso nagyon örült, hogy ismét találkozhatott egykori csapattársával, aki a 90. percben állt be csereként.