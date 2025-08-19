Vinícius JrCarlo AncelottiBrazíliavb-selejtező

Ancelotti törleszt? Furcsa döntést hozott Brazíliában Viníciusról

Amíg tavaly szinte a lábai előtt hevert a futball világa, addig az idei év eddig igencsak felejthető a Real Madrid meglehetősen problémás sztárja számára. Ugyanis Vinícius Jr. már-már távozhatott a királyi klubtól – mindenki unja a botrányait és nagyzásait –, ráadásul most korábbi klubedzője, Carlo Ancelotti is kibabrált vele. A támadó kimaradt a brazilok hátralévő két világbajnoki selejtezőre készülő keretéből, igaz, az első meccsen eltiltása miatt amúgy sem szerepelhetne.

2025. 08. 19. 11:50
Carlo Ancelotti nem nevezte Vini Jr-t az őszi vb-selejtezőkre
Carlo Ancelotti nem nevezte Vini Jr-t az őszi vb-selejtezőkre Fotó: AFP/Nelson Almeida
Két nagy visszatérő és egy még nagyobb kimaradó – ez jellemzi az utolsó két világbajnoki-selejtezőjére készülő Brazília keretét. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány ugyanis megtette azt, amire nem sokan gondoltak, egyszerűen kihagyta a csapatból Vinícius Jr-t, így korábbi csapatának sztárja biztosan nem lesz ott a szeptember 4-i, Chile, illetve a szeptember 9-i, Bolívia elleni mérkőzéseken. A meglehetősen balhés támadó egyébként az első találkozón eleve nem léphetett volna pályára, hiszen Paraguay ellen megkapta a harmadik sárga lapját, így egy meccstől automatikusan eltiltatta önmagát.

Vinícius Júnior egyre nagyobb problémát jelent a Real Madridnak
Vinícius Júnior egyre nagyobb problémát jelent a Real Madridnak, és most a válogatottból is kimaradt     Fotó: Europress/AFP/Gongora

Vinícius a hivatalos magyarázat szerint pihenőt kapott

Noha a selejtező csoportból már továbbjutott, így a 2026-os világbajnokságon részt vevő brazilok igazi tét nélkül játszhatnak a csoportutolsó Chile, illetve Bolívia ellen, azért az ötszörös világbajnoknak nem lehet mindegy, hogy végül hol végez a selejtezők lezártával. Első semmiképpen nem lehet – azt a helyet kisajátította a vb-címvédő Argentína –, de a második helyre illene odaérni. Mindenesetre ezt a csatát Vinícius Jr. nélkül kell megvívniuk. A Marca cikke szerint a brazil szövetség hivatalosan azzal indokolta a sztár kihagyását, hogy ezzel is pihentetni szeretné a játékost, aki több mint 60 hivatalos klub- és válogatott mérkőzésen lépett pályára az előző szezon kezdetétől mostanáig.

Vinícius teljesítménye a 2024/25-ös szezonban klubszínekben (a Transfermarkt adatai alapján)

  • LA Liga: 30 meccs 11 gól 10 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 12 meccs 8 gól 3 gólpassz
  • Klubvilágbajnokság: 6 meccs 1 gól 1 gólpassz
  • Spanyol Kupa: 6 meccs 1 gól 2 gólpassz
  • Spanyol Szuperkupa: 2 meccs 1 gólpassz
  • Európai Szuperkupa: 1 meccs 1 gólpassz
  • FIFA Interkontinentális Kupa: 1 meccs 1 gól 1 gólpassz
  • Összesen: 58 meccs 22 gól 19 gólpassz
  • 16 sárga lap, 1 piros lap

Rodrygo és Militao visszatér a brazil válogatottba

A brazil vb-selejtező keret augusztus 25-én válik hivatalossá, míg a játékosok szeptember 1-jén kezdik meg az edzéseket a hátralévő két meccsre. Ráadásul a csapat két nagy visszatérővel egészül ki, ugyanis a Real két másik játékosa, Rodrygo és Éder Militao újra meghívót kapott Ancelottitól. Mindkét klasszis sérülés miatt hiányzott eddig a válogatott keretéből, és kettőjük közül a szurkolók főleg utóbbi visszatérésének örülnek, hiszen a belső védő végre felépült második keresztszalag-műtétjéből, és múlt kedden kezdőként lépett pályára az osztrák Tirol elleni barátságos mérkőzésen.

 

 

