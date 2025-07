Tizenegy műtét és az amputáció veszélye után sem adta fel: valóra váltotta gyerekkori álmát a spanyol klasszis

Kétszer nyert Európa-bajnokságot a spanyol válogatottal, ikonikus játékossá vált az Arsenalnál, ahol a szurkolók a mai napig szeretettel gondolnak rá, mégsem ezek közül emelkedik ki Santi Cazorla pályafutásának legfontosabb pillanata. Az immár 40 éves középpályás megjárt mennyet és poklot, végül mégis megvalósítja legnagyobb álmát, nevezetesen, hogy a La Ligában szerepelhet a Real Oviedóval. De hogyan jutott el odáig az asztúriai tartományban született klasszis, hogy gyerekkora kedvencét ő vezesse vissza a spanyol labdarúgás élvonalába?

Santi Cazorla végigjárta a Real Oviedo utánpótlását (Forrás: X/Twitter)

Santi Cazorla és a kezdetek

Santi Cazorla – teljes nevén Santiago Cazorla González – mindössze hétéves volt, amikor a Real Oviedo az 1991/1992-es idényben története egyetlen nemzetközi kupaszereplését élte. A mese nem tartott sokáig, az olasz Genoa már az UEFA-kupa (mai nevén Európa-liga) első fordulójában búcsúztatta a Kékeket, ez azonban nem szegte a kis Cazorla kedvét, aki később a klub akadémistájaként lelkesen várta, hogy egy napon ő is hasonlóan nagy meccseken szerepelhessen álmai csapatában.

Erre végül nem került sor, Cazorla hiába járta végig a szamárlétrát, az Oviedo egyre mélyebbre süllyedt, s végül 2001-ben búcsúzni kényszerült az első osztálytól. A kiesés után a klub pénzügyi és intézményi problémái súlyosbodtak, két évvel később még csak profi szerződést sem tudtak a futballistának ajánlani, így 18 évesen a Villarrealhoz távozott anélkül, hogy a felnőttcsapatban játszott volna.

A negyedosztályt is megjárt Oviedo 2012-ben majdnem csődbe ment és megszűnt, szerencsére a Guardian egyik újságírója, Sid Lowe szervezett egy nemzetközi adománygyűjtő kampányt, amely során összegyűlt a megmentéshez szükséges kétmillió euró. Az adományozók között ott volt természetesen az akkor már az Arsenalban futballozó Cazorla és mellette az a Juan Mata, Michu kettős, amely történetünk főhőséhez hasonlóan szintén megjárta az Oviedo utánpótlását. A mexikói milliárdos Carlos Slim szintén jelentősen hozzájárult a klub pénzügyeinek stabilizálásához, és a csapat 2015-ben visszatért a másodosztályba.

– Nem csak én, több ezer ember segített, hogy a klub továbbra is fennmaradhasson. Ez olyasvalami, amire büszkék lehetünk. Láthattuk, hogy mennyien szeretik az Oviedót Asztúriában, Spanyolországban és szerte a világon – mondta Cazorla.

Londonban imádták, mégis lehet hiányérzete (Fotó: Ben Queenborough/Backpage Images/DPPI/AFP)

Fájó sérülések Londonban

A kiváló középpályás útja a Villarreal után a Málagához, onnan pedig az Arsenalhoz vezetett. Az észak-londoniaknál hat évet töltött el, miközben személyiségének és játékának köszönhetően a drukkerek egyik legnagyobb kedvence lett. A bajok 2015 novemberében kezdődtek, amikor térdsérülés miatt kidőlt az idény hátralévő részére, egyedül az utolsó bajnokin, az Aston Villa ellen játszhatott, a 4-0-ra megnyert összecsapáson megválasztották a meccs emberének.

Úgy tűnt, hogy a következő idényben ismét kulcsjátékosa lehet az Ágyúsoknak, de a sors ismét közbeszólt: a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen Achilles-ín-sérülést szenvedett, a felépülési folyamat pedig borzalmasnak bizonyult.

Cazorla összesen tizenegyszer feküdt kés alá, a sokadik műtét után a sebe elfertőződött, és ekkor még az is képben volt, hogy amputálni kell a lábát.

Az Achilles-ina nyolc centiméterrel lett rövidebb a beavatkozások során, miközben a szövetek sok helyen elhaltak, a sarka pedig elkezdett üszkösödni. Egy ponton az antibiotikumos kezelés mellett bőrátültetésre volt szükség: a bőrt a lábához a bal alkarjából vették, ahol a lánya nevével ellátott tetoválás volt látható.

A Marca címlapján is megjelent: Cazorla bőrátültetése nem szép látvány (Forrás: X/Twitter)

Cazorla nagy visszatérése

Az orvosok nem sok esélyt láttak arra, hogy Cazorla valaha visszatérjen a pályára, de a kétszeres Európa-bajnok nem adta fel: 668 nap kihagyás után, immár korábbi csapata, a Villarreal színeiben futballozhatott ismét. A Villarreal után a katari al-Szadd következett, utána viszont végre bekövetkezett az álomszerű visszatérés: 2023-ban, 38 évesen írt alá szeretett együtteséhez. Az anyagi gondokat akkor már maga mögött hagyó Oviedo magas fizetést ajánlott neki, Cazorla azonban a liga szabályai által megengedett 90 ezer eurós minimálbért kérte – eredetileg ingyen akart játszani, ezt azonban az előírások nem tették lehetővé. A pénzt még így sem fogadta el, a teljes összeget jótékony célokra ajánlotta fel, miközben a mezeladásokból származó bevétel tíz százalékát a klub utánpótlása kapta.

– Régóta a fejemben volt, hogy visszatérjek az Oviedóhoz, gyerekként mindig is arról álmodtam, hogy itt futballozhatok. Szerencsére sikeres karriert tudhatok magam mögött, így az utolsó dolog lett volna, amit akarok, hogy terhet jelentsek a klubnak. Elégedett vagyok ezekkel a feltételekkel, ingyen is játszanék, de a szabályokat be kell tartani.

Első idényében 26 mérkőzésen lépett pályára, a remélt feljutás viszont elmaradt az Espanyol elleni playoff-döntőben. Cazorla dolgát ismét nehezítették sérülések az évad folyamán, a feljutásról döntő párharcban is csupán 27 percet töltött a pályán. A következő szezon jól indult, érezhető volt, hogy az élvonalbeli szereplés reális lehet.

– A feljutás minden mást túlszárnyalna a karrieremben az érzés miatt, ami gyerekkorom óta a szívemben lakozik. Ez lenne a legszebb trófea, amit csak elhódíthatok

– mondta még januárban Cazorla.

Az Oviedo végül két ponttal lecsúszott az automatikus feljutást érő második helyről, a playoffban viszont ismét szerencsét próbálhatott. Cazorla az Almería elleni elődöntő visszavágóján csodálatos szabadrúgásgólt szerzett, így az Oviedo 3-2-es összesítéssel bejutott a fináléba. Érdekesség, hogy az eredetileg jobblábasnak tartott klasszis ezúttal bal lábbal talált be, de mégsem írhatjuk, hogy a gyengébb lábával: Cazorla jobbal és ballal is kiválóan bánik a labdával, pályafutása során rengetegszer láthattuk, hogy az oldaltól függően váltogatja, melyik lábával végzi el a pontrúgásokat.

A feljutásról döntő, Mirandes elleni párharc első meccsét kénytelen volt kihagyni, a visszavágón azonban ott lehetett, és az ő tizenegyesből szerzett góljával egyenlített az Oviedo, amely végül hosszabbítás után, 3-2-es összesítéssel megszerezte a győzelmet, így 24 esztendő után visszatérhet a La Ligába.

Az álom beteljesülését Cazorla hosszabbítása koronázta meg, a spanyol középpályás egy évre szóló szerződést írt alá, így a tündérmese folytatódhat, Cazorla és az Oviedo pedig az első osztályban írhatja tovább a közös történetet.